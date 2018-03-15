Рой Кин раскритиковал Погба

Экс-капитан «МЮ» Рой Кин недоволен игрой Поля Погба.



Ирландец сказал, что Погба — проблема для команды и на пропущенный гол он реагирует как ребенок.



Кин считает, что в таком клубе, как «МЮ», футболисты должны выходить на замену и менять ход матча. А Погба совсем ничего не изменил.



Легендарный игрок раскритиковал и всю команду в общем.



По словам Кина, по нынешним футболистам возникает ощущение, будто им не нравятся высокие амбиции великого клуба. И они даже не понимают, чего от них ожидают.