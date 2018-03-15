Кот вмешался в ход матча «Бешикташ» — «Бавария»

Арбитр Майкл Оливер во время матча между турецким «Бешикташем» и мюнхенской «Баварией» вдруг увидел кота, который спокойно гулял по полю.



Из-за нежданного гостя игру пришлось на какое-то время остановить.

В это время «Бавария» уже выигрывала 2:0 и в противостоянии не было особо никакой интриги.

В англоязычном твиттере «Баварии» за кота даже можно было проголосовать в опросе, призванном определить лучшего игрока матча.

И болельщики выбрали кота.