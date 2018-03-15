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12:36 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Кот вмешался в ход матча «Бешикташ» — «Бавария»

В Стамбуле кот выбежал на поле.

Арбитр Майкл Оливер во время матча между турецким «Бешикташем» и мюнхенской «Баварией» вдруг увидел кота, который спокойно гулял по полю.

Из-за нежданного гостя игру пришлось на какое-то время остановить.

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В это время «Бавария» уже выигрывала 2:0 и в противостоянии не было особо никакой интриги.

В англоязычном твиттере «Баварии» за кота даже можно было проголосовать в опросе, призванном определить лучшего игрока матча.

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И болельщики выбрали кота.

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Такие случаи с появлением животных во время матча на поле случаются нередко в самых разных турнирах.

Интересно, как котам удается пройти сквозь стюардов и всю серьезную систему безопасности стадиона?

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