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Кот вмешался в ход матча «Бешикташ» — «Бавария»
В Стамбуле кот выбежал на поле.
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В Стамбуле кот выбежал на поле.
Арбитр Майкл Оливер во время матча между турецким «Бешикташем» и мюнхенской «Баварией» вдруг увидел кота, который спокойно гулял по полю.
В это время «Бавария» уже выигрывала 2:0 и в противостоянии не было особо никакой интриги.
В англоязычном твиттере «Баварии» за кота даже можно было проголосовать в опросе, призванном определить лучшего игрока матча.
И болельщики выбрали кота.
Такие случаи с появлением животных во время матча на поле случаются нередко в самых разных турнирах.
Интересно, как котам удается пройти сквозь стюардов и всю серьезную систему безопасности стадиона?