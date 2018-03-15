Феррейра извинился перед боллбоем

Нападающий донецкого «Шахтера» Факундо Феррейра быстро извинился за свое поведение.

Аргентинец написал в своем инстаграме, что жалеет о случившемся. Что все это было на эмоциях и не со зла.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgTRy9iBYkI/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:30.834114339268982% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgTRy9iBYkI/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Quiero felicitar a todos en AS Roma por la merecida clasificación a cuartos de final de la UEFA Champions League. Al mismo tiempo, quiero expresar mis disculpas por mi reacción con el ball-boy durante el partido de anoche. Tuve la oportunidad de disculparme personalmente con ellos al finalizar el encuentro pero quisiera hacerlo extensivo a “tutti i giallorossi” y desearles mucha suerte en la Champions League. I’d like to congratulate everyone in AS Roma for the deserved qualification to quarter-final stage in UEFA Champions League. At the same time I want to express my apologies for my reaction with a ball-boy during last night’s match. I had the chance to personally say sorry to them after the game but I’d like to ask for an extensive apologize to “tutti i giallorossi” and I wish all the best to you in this Champions League.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/chukyferreyra/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Facundo Ferreyra</a> (@chukyferreyra) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-14T11:01:56+00:00">Мар 14, 2018 в 4:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В матче с «Ромой» Феррейре не понравилось, что боллбой медленно подавал мячи. Футболист толкнул его на рекламный щит.