На предматчевой раскатке Бучневич отдал свою клюшку юному фанату по имени Бенджамин в свитере череповецкой «Северстали», который расплакался после получения подарка.
Феррейра извинился перед боллбоем
Игрок перекинул мальчика через рекламные щиты.
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Игрок перекинул мальчика через рекламные щиты.
Нападающий донецкого «Шахтера» Факундо Феррейра быстро извинился за свое поведение.
Аргентинец написал в своем инстаграме, что жалеет о случившемся. Что все это было на эмоциях и не со зла.
В матче с «Ромой» Феррейре не понравилось, что боллбой медленно подавал мячи. Футболист толкнул его на рекламный щит.
Судья не стал строго наказывать форварда «Шахтера» и показал ему только желтую карточку.
В конце концов донецкая команда проиграла этот матч 0:1 и вылетела из Лиги чемпионов.