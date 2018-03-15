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11:48 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Феррейра извинился перед боллбоем

Игрок перекинул мальчика через рекламные щиты.

Нападающий донецкого «Шахтера» Факундо Феррейра быстро извинился за свое поведение.

Аргентинец написал в своем инстаграме, что жалеет о случившемся. Что все это было на эмоциях и не со зла.

Во время загрузки произошла ошибка.

В матче с «Ромой» Феррейре не понравилось, что боллбой медленно подавал мячи. Футболист толкнул его на рекламный щит.

Во время загрузки произошла ошибка.

Судья не стал строго наказывать форварда «Шахтера» и показал ему только желтую карточку.

В конце концов донецкая команда проиграла этот матч 0:1 и вылетела из Лиги чемпионов.

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