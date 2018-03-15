«Барселона» идеальна. Главное — не возвращать Неймара

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«Барселона» так ровно проводит сезон, так легко оторвалась от преследователей в Примере (причём, преследователи сами виноваты), что это даже вызывает определённые подозрения. Какой у команды запас прочности? И в чемпионате, и в Лиге чемпионов, всё получается пешком. А когда придётся побегать? Вспотеть? И вот, в плей-офф Лиги чемпионов пришлось играть с «Челси». Идеальный соперник с точки зрения всех, кто сомневается в Эрнесто Вальверде. Ведь чтобы пройти «Челси», бегать и потеть точно придётся, да?

Нет. Это тем более удивительно, что «Челси» не провалился. Лондонцы провели отличный первый матч, и мощно играли примерно час (суммарно) во втором. Они были идеально компактны, у них был план на каждую игру. В Англии Виллиан раз за разом находил пространство между защитой и полузащитой на дуге штрафной — это тренерская находка. В Каталонии крайние защитники тащили мяч в штрафную, освобождая пространство для Азара. Качественная подготовка хорошей команды. И… ничего. «Барса» разгромила «Челси» пешком, просто беспощадно наказывая за ошибки. Кристенсен подарил ничью в Лондоне, Куртуа и Фабрегас подарили 0:2 в Барселоне.

Во-первых, это эффектное доказательство тезиса, который привёл мой коллега Антон Михашенок — о значении концентрации.

А во-вторых, это показало потенциал «Барселоны» с неожиданной стороны. Команда поменялась с «Челси’местами в том, что считалось козырем «Челси». Это ведь Антонио Конте с его ртутными командами — гуру концентрации. Это «Челси» — команда-убийца, которая не прощает ошибок. А доминирующая весь матч «Барса» — команда, которая может взять паузу, и даже немного перестараться. Ну, так казалось. Показалось.

Две ошибки и две неудачные игры вратаря в двух матчах каталонцы превратили в четыре гола. И продолжили неспешно катать мяч. Оказывается, они и так тоже умеют. Команда-убийца восьмидесятого уровня. А кроме того, что «Барса» стала командой-убийцей…

«Барселона» нашла баланс

В прошлом сезоне «Барселона» была очень хороша в подавляющем большинстве матчей. Проблема крылась в оставшемся меньшинстве. Когда недостаточно было двигать мяч по полю с привычной скоростью. Когда усилий Бускетса не хватало, чтобы выйти из-под прессинга. Когда после потерь на флангах нужно было возвращаться назад всей командой. Причём быстро.

Секунды после потерь мяча в больших матчах были очень опасны. Компактности и мощному прессингу в центральной зоне в исполнении «Ювентуса» просто ничего не удалось противопоставить. Ещё раньше был матч в Париже, которые обнажил те же слабости. О нём как-то забыли после чудо-камбека, но он был, и его хорошо разглядели в Турине, ведь этими слабостями потом пользовался «Ювентус».

Вальверде исправил всё изящным решением перейти на 4−4−2. Бускетс получил помощь в центре, и «Барса» стала увереннее чувствовать себя под прессингом. Месси тоже оказался в центре, и команда стала двигать мяч ещё быстрее. И не только это. Второй гол в ворота Куртуа лучше всего объясняет все выгоды от того, что Месси играет в центре. Там он, скажем так, отбрасывает больше всего тени.

Наконец, «Барселона» перестала настолько навязчиво держаться за мяч. В среднем в этом сезоне владеет мячом 61% времени (а вчера с «Челси», например, было 56%). Это, конечно, много (первое место в Примере), но одновременно это худший показатель для самой «Барсы» с 2009 года. То есть перемена довольно серьёзная. Почему команда готова меньше владеть мячом?

Потому что стала лучше возвращаться в защиту. За это нужно поблагодарить Неймара. Да, он делал атаку волшебной. Но ни одна команда не может себе позволить, чтобы сразу три футболиста систематически не возвращались за линию мяча. Вопрос был в том, как его лучше заменить. Выбор получился неоднозначным, но вчера Дембеле кое-что прояснил.

Чем Дембеле лучше Неймара

Вчера Дембеле после гениального паса Месси забил свой первый гол за «Барселону». Но я бы хотел отметить не гол. А то, что он сделал на 48-й минуте. Это было действие в защите, а не в атаке. На 48-й минуте Дембеле бежал за Алонсо до самого конца эпизода. Догнал, пошёл в подкат в собственной штрафной, и выбил мяч, когда Маркос уже практически вываливался один на один. Это — ответ на вопрос «и как 20-летний бегунок заменит Неймара?».

Да, Дембеле индивидуально слабее Неймара. Зато он может дать команде быструю трансформацию с 4−3−3 в атаке на 4−4−2 в обороне. Бразилец иногда пытался это делать, но так и не преуспел. Дембеле готов. Ему 20 лет, он явно не чувствует себя главной звездой в команде, и готов пахать там, где скажет тренер. А суперскорость — важное преимущество, чтобы успевать закрыть, грубо говоря, две позиции: третьего нападающего во время атакующей фазы, четвёртого полузащитника во время оборонительной фазы.

Вчера он показал, как это работает на 20-й и на 48-й минутах. Забил и не дал забить сопернику. Сыграл результативно в чужой штрафной, и в своей. С точки зрения командного баланса «Барселона» была идеальна, и в этом огромная заслуга Дембеле. А играть в пас он ещё научится. Что касается Неймара…

В последние дни испанские СМИ нагнетают даже чаще, чем обычно. Сообщают о том, что Неймар хотел бы вернуться. И что многие игроки «Барселоны» хотели бы, чтобы он вернулся. А сам Неймар тем временем попал в очередной скандал. Он восстанавливается от травмы, и вчера выложил в «инстаграме» селфи в инвалидной коляске с жизнеутверждающей цитатой Стивена Хокинга о важности позитивного мышления. В день смерти учёного это был бы вполне нормальный способ почтить его память — если бы не весёлая улыбка на лице.

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