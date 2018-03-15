«Милан» обречен. А Дортмунд?
Главное об ответных играх 1/8 финала Лиги Европы без участия российских клубов.
Главное об ответных играх 1/8 финала Лиги Европы без участия российских клубов.
ГАТТУЗО ОСТАЕТСЯ ОПТИМИСТОМ
Уничтоженный недавно критиками «Арсенал» победой на «Сан-Сиро» фактически убил интригу в самом титульном противостоянии 1/8 финала. «Канониры» выглядели более опытной и мастеровитой командой, после чего еще и в
«Милан», напротив, перед ответной игрой потерял двух игроков обороны — Абате и проводящего яркий сезон Калабрию. Однако Дженнаро Гаттузо не думает выбрасывать белый флаг. После первого в календарном году поражения
БЭТМЕН НУЖЕН ДОРТМУНДУ
Аналогичные миланским мысли о безвыходном положении возникли и по ходу первого матча «Боруссии» и «Зальцбурга», потому что австрийцы играли заметно лучше считавшихся фаворитами немцев. Тем не менее, воскресный матч дортмундцев в бундеслиге с прямым конкурентом «Айнтрахтом» заставил поверить в вероятность чуда. «Шмели» в компенсированное время позволили сопернику отыграться, но все равно вырвали победу, а наследник Обамеянга Батшуайи сделал очередной дубль. Возможно, бельгийца задело за живое то, как «Зальцбург» перекрыл ему кислород, и в следующем матче Петер Штегер выпустил бомбардира на замену?
Как потом признался тренер, которому летом в сменщики прочат возглавляющего «Ниццу» Люсьена Фавра, он хотел оказать давление на своего бомбардира. Ставка сработала, но главное, чтобы сравниваемый с героем комиксов Бэтменом Батшуайи сохранил настрой и в игре с «Зальцбургом», который готов замахнуться на рекорд «Аякса» и не знает поражений на протяжении 18 еврокубковых матчей. Возможности же «Боруссии» ограничивают травмы,
ИНТРИГУЮЩАЯ ОШИБКА
Несмотря на победу с преимуществом в два мяча, главный тренер «Марселя» Руди Гарсия после первого матча с «Атлетиком» негодовал, назвав судей за воротами абсолютно бесполезными, и выразил надежду, что через год их заменит ВАР. Понять эти эмоции можно, потому что подаривший баскам надежду 11-метровый был назначен после подсказки дополнительного помощника арбитра в не требовавшей санкций ситуации. Вдобавок ко всему поле на носилках покинул лучший игрок марсельцев Товен. Серьезной травмы полузащитник избежал, и его даже взяли в Бильбао, включив в расширенный состав. Впрочем, во Франции предполагают, что рисковать здоровьем звезды не будут, и в лучшем случае внесут в число запасных.
Тем более, что победа 3:1 ставит под вопрос способность басков добиться нужного результата. В последний раз они выходили в следующий раунд еврокубков после гостевого поражения в два мяча в сезоне-1994/95. Тем не менее, лучший снайпер «Атлетика» Адурис уверяет, что команде верит в возможность пройти дальше, у нее большой атакующий потенциал, а поддержка трибун «Сан-Мамес» делает игроков сильнее. Наверное, это особенно актуально с учетом дисквалификаций двух основных полузащитников хозяев —
СПАСЕТ ЛИ ИММОБИЛЕ «ЛАЦИО»?
Футболисты киевского «Динамо» имеют все основания быть довольными исходом первого матча с «Лацио», и тот факт, что Симоне Индзаги назвал голы соперника нелогичными — исключительно его проблемы. Возможно, тренера римского клуба сильно расстроило случившееся на последних секундах, когда главный бомбардир Италии Иммобиле попал в штангу. Но в воскресенье Чиро в более сложной ситуации спас «орлов» от поражения от «Кальяри» (2:2), и с ним связаны все надежды перед игрой в Киеве, где «Лацио» нужно играть на победу и забивать.
В свою очередь Александр Хацкевич будет вынужден обойтись без полузащитника Гармаша: оштрафованный руководством футболист в Риме получил красную карточку за споры с арбитром уже после финального свистка. Но станет ли это проблемой для «Динамо», которое не проигрывает на своем поле в семи еврокубковых матчах (+5=2)? К тому же в четверг киевлянам гарантирована мощная поддержка: клуб за сутки до матча реализовал почти 60 тысяч билетов.