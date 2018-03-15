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09:53 (мск), источник: Р-Спорт

Куртуа: Первый гол «Барселоны», бесспорно, на моей совести

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вратарь английского «Челси» Тибо Куртуа заявил, что допустил ошибку в эпизоде с первым голом испанской «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Источник: AFP 2018

«Челси», сыграв вничью (1:1) в первом матче, в среду в гостях проиграл «Барселоне» со счетом 0:3 в ответной встрече и вылетел из турнира. Каталонцы вышли вперед уже на 3-й минуте благодаря голу Лионеля Месси, который в итоге стал автором дубля и достиг отметки в 100 голов в Лиге чемпионов.

«Считаю, что мы не заслуживаем вылета из Лиги чемпионов, но индивидуальные ошибки, которые мы допустили в обоих матчах, дорого нам обошлись. В первом случае я не ждал удара с такого острого угла, не успел на него среагировать и пропустил. Бесспорно, этот гол на моей совести», — заявил Куртуа, слова которого приводятся на официальном сайте УЕФА.

«“Барса” воспользовалась нашими ошибками, но если не принимать их в расчет, мы неплохо оборонялись, пытались играть в атакующий футбол, дважды попали в перекладину. Нам немного не повезло, но нельзя забывать про ошибки, которые дорого нам обошлись. Надо продолжать работать и выигрывать в воскресенье (в матче Кубка Англии с “Лестером”)», — добавил голкипер.

Месси обеспечил «Барселоне» выход в ¼ финала Лиги чемпионов
Во время загрузки произошла ошибка.
08:12 (мск)© Ньюстюб
Барселона 3:0
Первый тайм: 2:0
Челси
14.03.2018, 22:45 Зрители: 97183 Плей-офф: 1/8 финала Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Антонио Конте
Голы
3′ Лионель Месси (Луис Суарес) 10
20′ Усман Дембеле (Л. Месси) 11
63′ Лионель Месси (Луис Суарес) 10
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
22′ Серхи Роберто 20
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
Иван Ракитич 4
67′ Усман Дембеле 11
Парреу Алейш Видаль 22
56′ Андрес Иньеста (к) 8
Паулинью 15
61′ Серхио Бускетс 5
Андре Гомеш 21
13 Тибо Куртуа
2 Антонио Рюдигер
27 Андреас Кристенсен
28 Сесар Аспиликуэта (к)
3 Маркос Алонсо 75′
4 Сеск Фабрегас
7 Н`Голо Канте
22 Виллиан 45′
15 Виктор Мозес 67′
21 Давиде Дзаппакоста
18 Оливье Жиру 67′ 49′
9 Альваро Мората
10 Эден Азар 82′
11 Родригес Педро
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 14
7 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 2
4 Угловые 6
11 Фолы 17
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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