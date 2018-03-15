Куртуа: Первый гол «Барселоны», бесспорно, на моей совести

Источник: AFP 2018

«Челси», сыграв вничью (1:1) в первом матче, в среду в гостях проиграл «Барселоне» со счетом 0:3 в ответной встрече и вылетел из турнира. Каталонцы вышли вперед уже на 3-й минуте благодаря голу Лионеля Месси, который в итоге стал автором дубля и достиг отметки в 100 голов в Лиге чемпионов.

«Считаю, что мы не заслуживаем вылета из Лиги чемпионов, но индивидуальные ошибки, которые мы допустили в обоих матчах, дорого нам обошлись. В первом случае я не ждал удара с такого острого угла, не успел на него среагировать и пропустил. Бесспорно, этот гол на моей совести», — заявил Куртуа, слова которого приводятся на официальном сайте УЕФА.