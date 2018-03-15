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02:14 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер «Баварии» Хайнкес: Нацеливаемся на победу в трех турнирах по итогам сезона

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес заявил, что футбольный клуб будет стараться завоевать три титула в текущем сезоне.

Источник: AFP 2018

«Бавария» в среду в Стамбуле победила турецкий «Бешикташ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) и вышла в четвертьфинал, выиграв по сумме двух игр с общим счетом 8−1. Мюнхенцы уверенно лидируют в бундеслиге, опережая ближайшего преследователя «Шальке» на 20 очков за восемь туров до конца, и продолжают выступление в Кубке Германии, где в полуфинале встретится с «Байером».

«Несмотря на то, что первый матч (с “Бешикташем”) закончился со счетом 5:0, он не был простым. Нормально, что команда время от времени расслабляется и показывает желаемую игру, но восемь забитых голов в двух матчах доказывают, насколько мы сильны. Конечно, мы голодны (до победы в трех турнирах). Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, нацелены на решение этой задачи, но также стремимся к победе и в Кубке Германии. Но в первую очередь мы должны сконцентрироваться на достижении ближайшей цели», — сказал Хайнкес, которого цитирует Рейтер.

Баварцы могут досрочно стать чемпионами Германии уже в ближайшем туре.

Бешикташ 1:3
Первый тайм: 0:1
Бавария
14.03.2018, 20:00 Зрители: 36885 Плей-офф: 1/8 финала Vodafone Arena
Главные тренеры
Гюнеш Шенол Юпп Хайнкес
Голы
59′ Силва де Соуза Вагнер Лав (Гекхан Генюл) 30
6 Тиагу Алькантара (Т. Мюллер) 18′
77 Гекхан Генюл 46′
2 Сандро Вагнер 84′
Составы
Толга Зенгин (к) 29
Гекхан Генюл 77
Джанер Эркин 88
Гари Медель 12
Неджип Уйсал 20
Рикарду Куарежма 7
Мустафа Пектемек 11
71′ Езякуп Огузхан 15
60′ Джермейн Ленс 17
Андерсон Соуза Талиска 94
75′ Силва де Соуза Вагнер Лав 30
Райан Бабел 49
60′ Толгай Арслан 18
64′ Атиба Хатчинсон 13
26 Свен Ульрайх
13 Рафинья 63′
27 Давид Алаба
17 Джером Боатенг 42′
23 Артуро Видаль
7 Франк Рибери
25 Томас Мюллер (к)
8 Хави Мартинес
5 Матс Хуммельс 45′ 37′
4 Никлас Зюле
6 Тиагу Алькантара 35′
11 Хамес Родригес
9 Роберт Левандовски 68′
2 Сандро Вагнер
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 6
4 Угловые 4
18 Фолы 13
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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