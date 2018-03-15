Тренер «Баварии» Хайнкес: Нацеливаемся на победу в трех турнирах по итогам сезона

«Бавария» в среду в Стамбуле победила турецкий «Бешикташ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) и вышла в четвертьфинал, выиграв по сумме двух игр с общим счетом 8−1. Мюнхенцы уверенно лидируют в бундеслиге, опережая ближайшего преследователя «Шальке» на 20 очков за восемь туров до конца, и продолжают выступление в Кубке Германии, где в полуфинале встретится с «Байером».

«Несмотря на то, что первый матч (с “Бешикташем”) закончился со счетом 5:0, он не был простым. Нормально, что команда время от времени расслабляется и показывает желаемую игру, но восемь забитых голов в двух матчах доказывают, насколько мы сильны. Конечно, мы голодны (до победы в трех турнирах). Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, нацелены на решение этой задачи, но также стремимся к победе и в Кубке Германии. Но в первую очередь мы должны сконцентрироваться на достижении ближайшей цели», — сказал Хайнкес, которого цитирует Рейтер.