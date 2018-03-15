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02:06 (мск), источник: Р-Спорт

Конте: Горжусь футболистами «Челси», несмотря на крупное поражение от «Барселоны»

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте заявил, что ему не в чем упрекнуть своих футболистов после крупного поражения от «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Источник: AFP 2018

«Челси» в среду уступил в гостях «Барселоне» со счетом 0:3 и вылетел из турнира. В составе каталонцев дублем отметился Лионель Месси.

«В этих двух матчах Месси внес решающий вклад в успех “Барселоны”. Как вы отлично знаете, это лучший футболист мира. Мы четыре раза попали в каркас ворот в двух играх. Мы создали много моментов, но не реализовали их», — сказал Конте, которого цитирует официальный сайт УЕФА.

«Мы говорим о Месси, который забивает по 60 голов за сезон, он не просто топ-игрок, а супертоп-игрок. Он обеспечил результат, но мы ни о чем не жалеем. Я доволен тем, как мои игроки действовали в этом матче. Я испытываю гордость, поскольку они отдавались игре на 100%. Возможно, мы не заслужили поражения со счетом 0:3. Я не жалуюсь. Мы должны двигаться вперед и готовиться к следующему матчу — с «Лестером», — добавил он.

Барселона 3:0
Первый тайм: 2:0
Челси
14.03.2018, 22:45 Зрители: 97183 Плей-офф: 1/8 финала Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Антонио Конте
Голы
3′ Лионель Месси (Луис Суарес) 10
20′ Усман Дембеле (Л. Месси) 11
63′ Лионель Месси (Луис Суарес) 10
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
22′ Серхи Роберто 20
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
Иван Ракитич 4
67′ Усман Дембеле 11
Парреу Алейш Видаль 22
56′ Андрес Иньеста (к) 8
Паулинью 15
61′ Серхио Бускетс 5
Андре Гомеш 21
13 Тибо Куртуа
2 Антонио Рюдигер
27 Андреас Кристенсен
28 Сесар Аспиликуэта (к)
3 Маркос Алонсо 75′
4 Сеск Фабрегас
7 Н`Голо Канте
22 Виллиан 45′
15 Виктор Мозес 67′
21 Давиде Дзаппакоста
18 Оливье Жиру 67′ 49′
9 Альваро Мората
10 Эден Азар 82′
11 Родригес Педро
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 13
7 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 2
4 Угловые 6
11 Фолы 17
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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