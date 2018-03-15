Конте: Горжусь футболистами «Челси», несмотря на крупное поражение от «Барселоны»

«В этих двух матчах Месси внес решающий вклад в успех “Барселоны”. Как вы отлично знаете, это лучший футболист мира. Мы четыре раза попали в каркас ворот в двух играх. Мы создали много моментов, но не реализовали их», — сказал Конте, которого цитирует официальный сайт УЕФА.

«Мы говорим о Месси, который забивает по 60 голов за сезон, он не просто топ-игрок, а супертоп-игрок. Он обеспечил результат, но мы ни о чем не жалеем. Я доволен тем, как мои игроки действовали в этом матче. Я испытываю гордость, поскольку они отдавались игре на 100%. Возможно, мы не заслужили поражения со счетом 0:3. Я не жалуюсь. Мы должны двигаться вперед и готовиться к следующему матчу — с «Лестером», — добавил он.