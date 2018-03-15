Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ сразу отреагировала на высылку своих дипломатов из Британии
Польза алкоголя: правда и вымыслы
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка
«Аэрофлот» рассказал, чем закончился инцидент с женой Аршавина
Пропавшая дочь Маши Распутиной нашлась
Текущие события
Футбол. Еврокубки
14.03
Барселона3
Челси0
Футбол. Зарубежный
14.03
Ювентус2
Аталанта0
Футбол. Еврокубки
14.03
Бешикташ1
Бавария3
Футбол. Зарубежный
14.03
ПСЖ2
Анже1
Футбол. Еврокубки
19:00
Локомотив М
Атлетико
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо К
Лацио
Все события
Китай отреагировал на огульное обвинение Мэй в адрес России
Стали известны подробности смерти Табакова
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе?
«Барселона» разгромила «Челси» в матче плей-офф Лиги чемпионов
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
Пропавшая дочь Маши Распутиной нашлась
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Взрыв небоскреба попал на видео
Фоторепортажи
8Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
01:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барса», храни Короля! Месси разгромил «Челси»

Блестящая игра одного из сильнейших футболистов мира не оставила «Челси» никаких шансов. Лионель Месси, сделал дубль, оба раза послав мяч между ногами Тибо Куртуа, и забил свой 100-й гол в Лиге чемпионов.

Источник: Reuters

«Барса» беспощадна. Конечно, она могла бы отсидеться в окопах, поубивать время поперечными передачами и усыпить соперника. Могла бы, если бы ее тренировал Жозе Моуринью. И точно проиграла бы.

Но «Барса» всегда была отражением непосредственно игры в футбол, что и доказала убойным получасом на «Камп Ноу». Прошло всего 128 секунд, когда Месси раздел синюю защиту и пустил мяч между ногами Куртуа. Издевательство? Нет, чистый профессионализм и быстрейший гол аргентинского светила в его насыщенной карьере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Болельщики «Барселоны» перед игрой развернули массивный баннер с изображением Месси и надписью «Боже, храни Короля» (аллюзия на название гимна Великобритании). Короля это послание вдохновило, и в середине первого тайма он подарил своему народу еще один гол. Сам отобрал мяч у Фабрегаса в центральном круге, сам протащил его до штрафной и сам выдал Дембеле разрезающую передачу на гол. 105-миллионный француз расколдован — это его первый забитый мяч за «Барселону».

Перед игрой Антонио Конте твердил, что для победы «Челси» должен сыграть идеально. Итальянец имел в виду и дебют, но лондонцы его провалили. До 30-й минуте за гостей играл только Виллиан — он жег газон на левом фланге и до перерыва создал несколько голевых моментов. За час до стартового свистка Твиттер «Челси» случайно опубликовал состав с двумя Виллианами и без Азара. В этой ошибке больше правды, чем в реальности — бразилец великолепен в последних матчах, а бельгиец скис.

Перед перерывом гости могли реанимировать интригу, но Маркос Алонсо со штрафного попал в штангу. 20 сантиметров левее — и на второй тайм «Челси» вышел бы в другом настроении. А если бы сразу после перерыва арбитр Скомина назначил пенальти за фол Пике на Алонсо, то, может, мы и не говорили бы о величии Месси.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но Король на то и Король, чтобы побеждать даже сослагательное наклонение. В момент, когда «Челси» вроде бы приблизился к голу, Месси опять совершил рывок и опять пронзил Куртуа ударом между ногами. Какое проклятие «Челси»? О чем вы вообще? Аргентинец превратил лондонцев в середняка чемпионата Испании, а Лигу чемпионов — в турнир имени себя. Ну и Криштиану Роналду. Отныне у обоих трехзначное число голов в главном еврокубке, только у португальца 117, а у аргентинца — ровно 100.

Во время загрузки произошла ошибка.

0:3 «Челси» не заслужил, но ему не везло. На 90-й минуте Рюдигер мог забить гол престижа, но угодил в перекладину. Хотя бы последний удар остался за лондонцами, но это слабое утешение для Конте. Его могут уволить уже на днях.

Барселона 3:0
Первый тайм: 2:0
Челси
14.03.2018, 22:45 Зрители: 97183 Плей-офф: 1/8 финала Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Антонио Конте
Голы
3′ Лионель Месси (Луис Суарес) 10
20′ Усман Дембеле (Л. Месси) 11
63′ Лионель Месси (Луис Суарес) 10
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
22′ Серхи Роберто 20
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
Иван Ракитич 4
67′ Усман Дембеле 11
Парреу Алейш Видаль 22
56′ Андрес Иньеста (к) 8
Паулинью 15
61′ Серхио Бускетс 5
Андре Гомеш 21
13 Тибо Куртуа
2 Антонио Рюдигер
27 Андреас Кристенсен
28 Сесар Аспиликуэта (к)
3 Маркос Алонсо 75′
4 Сеск Фабрегас
7 Н`Голо Канте
22 Виллиан 45′
15 Виктор Мозес 67′
21 Давиде Дзаппакоста
18 Оливье Жиру 67′ 49′
9 Альваро Мората
10 Эден Азар 82′
11 Родригес Педро
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 13
7 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 2
4 Угловые 6
11 Фолы 17
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Олимпийцы продают машины. И правильно делают
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе?
Последний эстафетный шанс для России: стартует ЭКМ по биатлону
Определились все четвертьфиналисты Кубка Гагарина по хоккею
Хайнкес возродил великую «Баварию». И вывел ее в четвертьфинал
СМИ: «Реал» готов потратить на Неймара 300 млн евро летом
Власти Греции назвали условия для возобновления чемпионата
Спорт-Экспресс
Авто
Новую «Ниву» пообещали не делать похожей на «Дастер» АВТОВАЗ намерен сохранить черты дизайна внедорожника Lada 4x4 в новом поколении модели
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Участников реновации предупредили о мошенниках
В Москве выставили на аукцион столетний доходный дом
Взрыв небоскреба попал на видео
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь