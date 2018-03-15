«Барса», храни Короля! Месси разгромил «Челси»

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«Барса» беспощадна. Конечно, она могла бы отсидеться в окопах, поубивать время поперечными передачами и усыпить соперника. Могла бы, если бы ее тренировал Жозе Моуринью. И точно проиграла бы.

Но «Барса» всегда была отражением непосредственно игры в футбол, что и доказала убойным получасом на «Камп Ноу». Прошло всего 128 секунд, когда Месси раздел синюю защиту и пустил мяч между ногами Куртуа. Издевательство? Нет, чистый профессионализм и быстрейший гол аргентинского светила в его насыщенной карьере.

Болельщики «Барселоны» перед игрой развернули массивный баннер с изображением Месси и надписью «Боже, храни Короля» (аллюзия на название гимна Великобритании). Короля это послание вдохновило, и в середине первого тайма он подарил своему народу еще один гол. Сам отобрал мяч у Фабрегаса в центральном круге, сам протащил его до штрафной и сам выдал Дембеле разрезающую передачу на гол. 105-миллионный француз расколдован — это его первый забитый мяч за «Барселону».

Перед игрой Антонио Конте твердил, что для победы «Челси» должен сыграть идеально. Итальянец имел в виду и дебют, но лондонцы его провалили. До 30-й минуте за гостей играл только Виллиан — он жег газон на левом фланге и до перерыва создал несколько голевых моментов. За час до стартового свистка Твиттер «Челси» случайно опубликовал состав с двумя Виллианами и без Азара. В этой ошибке больше правды, чем в реальности — бразилец великолепен в последних матчах, а бельгиец скис.

Перед перерывом гости могли реанимировать интригу, но Маркос Алонсо со штрафного попал в штангу. 20 сантиметров левее — и на второй тайм «Челси» вышел бы в другом настроении. А если бы сразу после перерыва арбитр Скомина назначил пенальти за фол Пике на Алонсо, то, может, мы и не говорили бы о величии Месси.

Но Король на то и Король, чтобы побеждать даже сослагательное наклонение. В момент, когда «Челси» вроде бы приблизился к голу, Месси опять совершил рывок и опять пронзил Куртуа ударом между ногами. Какое проклятие «Челси»? О чем вы вообще? Аргентинец превратил лондонцев в середняка чемпионата Испании, а Лигу чемпионов — в турнир имени себя. Ну и Криштиану Роналду. Отныне у обоих трехзначное число голов в главном еврокубке, только у португальца 117, а у аргентинца — ровно 100.