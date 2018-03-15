«Барселона» разгромила «Челси» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Источник: AFP 2018

Забитыми мячами отметились Лионель Месси (3-я, 63-я минуты) и Усман Дембеле (20).

Второй гол Месси в матче стал для него 100-м в Лиге чемпионов. Он стал вторым в истории турнира, достигшим данной отметки, после португальского форварда испанского «Реала» Криштиану Роналду, в активе которого 117 забитых мячей. Чтобы забить 100 голов, Месси потребовалось 123 игры, Роналду — 137.

Первый гол аргентинского нападающего в матче стал самым быстрым в его карьере. Месси отличился через 2 минуты 8 секунд после стартового свистка.

Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1. Таким образом, «Барселона» стала последним участником четвертьфинала Лиги чемпионов. Ранее путевку в следующую стадию турнира оформили английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», итальянские «Ювентус» и «Рома», испанские «Реал» и «Севилья», немецкая «Бавария».