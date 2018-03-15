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01:17 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» разгромила «Челси» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 15 марта. Испанский футбольный клуб «Барселона» на своем поле одержал победу над английским «Челси» со счетом 3:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Источник: AFP 2018

Забитыми мячами отметились Лионель Месси (3-я, 63-я минуты) и Усман Дембеле (20).

Второй гол Месси в матче стал для него 100-м в Лиге чемпионов. Он стал вторым в истории турнира, достигшим данной отметки, после португальского форварда испанского «Реала» Криштиану Роналду, в активе которого 117 забитых мячей. Чтобы забить 100 голов, Месси потребовалось 123 игры, Роналду — 137.

Первый гол аргентинского нападающего в матче стал самым быстрым в его карьере. Месси отличился через 2 минуты 8 секунд после стартового свистка.

Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1. Таким образом, «Барселона» стала последним участником четвертьфинала Лиги чемпионов. Ранее путевку в следующую стадию турнира оформили английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», итальянские «Ювентус» и «Рома», испанские «Реал» и «Севилья», немецкая «Бавария».

Четвертьфинальные пары определятся в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу.

Барселона 3:0
Первый тайм: 2:0
Челси
14.03.2018, 22:45 Зрители: 97183 Плей-офф: 1/8 финала Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Антонио Конте
Голы
3′ Лионель Месси (Луис Суарес) 10
20′ Усман Дембеле (Л. Месси) 11
63′ Лионель Месси (Луис Суарес) 10
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
22′ Серхи Роберто 20
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
Иван Ракитич 4
67′ Усман Дембеле 11
Парреу Алейш Видаль 22
56′ Андрес Иньеста (к) 8
Паулинью 15
61′ Серхио Бускетс 5
Андре Гомеш 21
13 Тибо Куртуа
2 Антонио Рюдигер
27 Андреас Кристенсен
28 Сесар Аспиликуэта (к)
3 Маркос Алонсо 75′
4 Сеск Фабрегас
7 Н`Голо Канте
22 Виллиан 45′
15 Виктор Мозес 67′
21 Давиде Дзаппакоста
18 Оливье Жиру 67′ 49′
9 Альваро Мората
10 Эден Азар 82′
11 Родригес Педро
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 13
7 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 2
4 Угловые 6
11 Фолы 17
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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