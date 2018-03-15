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00:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе?

Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения. Сумеют ли взять реванш?

Источник: Спорт-Экспресс

У датского художника Херлуфа Бидструпа есть классный комикс «Домашний тиран». В начале истории упитанный мужчина кричит на дочку, собаку, стучит кулаком по столу, пока жена наливает кофе, злющий выходит из дома, но кадр за кадром становится все тише и печальнее. На последней картинке поникший герой в полусогнутом виде дрожит перед своим начальником.

Футбол
Лига Европы 2017/2018
1/8 финала, 15.03.2018, 19:00
Локомотив М
-Атлетико-

Часто так же себя ведут и наши ведущие клубы — важные и агрессивные против своих, в чемпионате России, но серенькие в международных матчах. Порой они не просто проигрывают приличным клубам из Европы, они либо сдаются им без боя, либо мучают себя и зрителя антифутболом, рассчитывая, что возню от обороны будут воспринимать как героизм.

Лидер чемпионата «Локомотив» был уничтожен в Мадриде (0:3) — ни одного момента, ни одного проблеска. И сейчас, очевидно, шансов микроскопически мало. Понятно, что в соперниках — топ, но вряд ли это сильно утешает.

На домашнюю игру ЦСКА против «Лиона» (0:1) тем более было невозможно смотреть — вылезло все худшее, что наблюдалось у армейцев в нынешнем сезоне, а казалось, команда весной прибавила.

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини сам сказал после «Лейпцига» (1:2), что его команда не заслужила забитого мяча — настолько все было мрачно.

Футбол
Лига Европы 2017/2018
1/8 финала, 15.03.2018, 23:05
Лион
-ЦСКА-

Впрочем, у «Зенита» сейчас проблемы и в России. Но статус питерского клуба, его претензии на звание самого европейского из российских, стремление к гегемонии — вылет в 1/8 финала Лиги Европы — явно с этим всем не вяжется.

Но несмотря на жесткую оценку тренера, у «Зенита» — самая благоприятная ситуация среди всех. Он может пройти дальше, спасибо тому самому гостевому мячу. И «Зенит» не только может — он и должен выходить в четвертьфинал, потому что именно в Петербурге поставили задачу выиграть в этом сезоне Лигу Европы. Ни ЦСКА, ни «Локо» на такое не замахивались.

Думаю, не случайно Манчини сказал на пресс-конференции, что лично для него Лига Европы — это сейчас более важное соревнование, чем российский чемпионат. Итальянец просто так приоритеты не расставляет, очевидно, что нечто подобное он произнесет и в раздевалке.

В самом деле в чемпионате надежд на титул немного. Отставание в 10 очков от лидера и пятое место — слишком глубокий плацдарм для рывка. Тем более что наверху сейчас нет случайных команд. Можно обогнать одного-двух прямых конкурентов, но когда с тобой соперничают и ЦСКА с «Краснодаром», и «Локо» со «Спартаком», шансы понижаются.

Футбол
Лига Европы 2017/2018
1/8 финала, 15.03.2018, 21:00
Зенит
-РБ Лейпциг-

Вот и получается, что Лига Европы — не просто амбициозная цель, соответствующая статусу и бюджету клуба, но и самая реальная возможность спасти сезон. Да не просто спасти, а превратить его в суперуспешный. Потенциально сегодняшний «Зенит» — очень мощная команда. Что бы ни говорил о составе Манчини, таких ресурсов нет ни у кого в России. Остается их правильно использовать.

Так сыграйте наконец агрессивно, синьор Манчини! Направьте всю вашу энергию, которая так будоражит общественное мнение в России, на игру с «Лейпцигом». И если повезет, на дальнейшие матчи.

То же самое хочется пожелать и ЦСКА с «Локо». Пусть рассчитывать особо не на что — но это значит, что и бояться не надо. Перестаньте быть теми, кого вы сами ругаете, когда против вас обороняются в чемпионате России. Убейте комплексы и сыграйте, как и полагается серьезным клубам с большой историей. ​.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

Локомотив М
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