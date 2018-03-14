Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдеп США сказал, что сделает с «Северным потоком-2» ради Киева
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Ксения Собчак поделилась трогательным фото сына с бабушкой
Порошенко обратился к зарубежным странам из-за выборов в России
Бывший муж Дженнифер Энистон завел новый роман
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:45
Барселона
Челси
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус2
Аталанта0
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ1
Бавария3
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ2
Анже1
Футбол. Еврокубки
15.03
Локомотив М
Атлетико
Футбол. Еврокубки
15.03
Динамо К
Лацио
Все события
Уволенный Тиллерсон выступил с антироссийской отповедью
Путин: США нагло обманули Россию в 2014
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Увольнение Манчини будет стоит «Зениту» 9 млн евро
До сотни Кучерову осталось девять очков. Чем ответит Малкин?
Бывший муж Дженнифер Энистон завел новый роман
Сестра Димы Билана стала роковой красоткой
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Взрыв небоскреба попал на видео
Фоторепортажи
10«Барселона» уже почти чемпион
13Хет-трик Левандовски, юбилей «Интера» и другие события выходных
22:09 (мск), источник: Советский спорт

Хайнкес возродил великую «Баварию». И легко вывел ее в четвертьфинал

«Бавария» уверенно довершила начатое в Мюнхене и в ответном матче Лиги чемпионов обыграла «Бешикташ» (3:1).

Источник: Reuters

В Мюнхене «Бешикташ» получил пять безответных пробоин, и ответный матч в этой паре спортивного интереса уже не представлял. Несмотря на это, Юпп Хайнкес оставил в запасе только «висящего» на карточке Йозуа Киммиха. Вместо него на правом фланге появился бразилец Рафинья.

А вот у турок вышел смешанный состав, что объясняется тем, что в воскресенье «Бешикташу» предстоит судьбоносное сражение с «Истанбул Башакшехир». Оба клуба ведут борьбу за чемпионский титул и отстают от «Галатасарая» на три очка за 9 туров до конца чемпионата. Отметим в составе хозяев экс-армейцев Джанера Эркина и обритого наголо Вагнера Лава.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Стамбуле местные команды всегда играют страстно и вдохновлено, и даже грандам не всегда удается унести отсюда ноги. Но это был не тот случай. Пару раз лысый череп Вагнера мелькнул в штрафной Свена Ульрайха, но этого для гола оказалось недостаточно.

Немцы же продолжили делать то, что начали на «Альянц Арене» — уже на 18-й минуте Мюллер прострельной передачей нашел на дальней штанге Тьяго Алькантару, и шансы «черных орлов» стали еще более призрачными — 0:6 по сумме двух встреч. К сожалению, даже до свистка на перерыв бразилец не доиграл. Из-за травмы он уступил место на поле Хамесу Родригесу. Пропущенный мяч сбил туркам дыхание, и они, слово испугавшись повторного разгрома, умерили свой атакующий пыл. «Бавария», не особо напрягаясь, уверенно вела игру и контролировала мяч.

Мюнхенская «машина» по праву считается одним из фаворитов Лиги чемпионов — команда идеально сбалансирована и выглядит способной обыграть любого. Из командных действий выпадал только разнервничавшийся Франк Рибери. С «Бешикташем» у него старые счеты — в 2005 году он полгода выступал за «Галатасарай», но успел прочувствовать принципиальность противостояния, приняв участие в одном таком матче лично. К слову, «львы» ту встречу выиграли, а единственный мяч Хакан Шукюр забил с передачи француза.

Да Левандовски мог бы получше распорядиться предоставленными возможностями. В этом случае «Бавария» вела бы с крупным счетом уже к перерыву. Впрочем, статистически преимущество гостей не выглядело абсолютным: 8:6 по ударам, 2:1 — в створ.

Если в перерыве турки и ставили себе задачу выиграть у «Баварии» хотя бы этот отдельный матч, то уже через 30 секунд после выхода из раздевалки об этом забыли. Гекхан Генюл в своей штрафной с такой страстью устремился к прострелу Рафиньи, словно был на острие атаки. Опередив Зенгина, он попытался выбить мяч, но, как водится, попал в собственные ворота. Можно было бы сказать, что футбол закончился с этого момента, если бы этого, откровенно говоря, не произошло намного раньше.

К чести турок, играть они не бросили, чему способствовал выход на замену Атибы Хатчинсона и Алисона Талиски. Вагнер Лав вновь напомнил о своих бомбардирских навыках, но других снайперов у черно-белых не нашлось. Зато у немцев нашелся — в контратаке вышедший на замену вместо Левандовски Сандро Вагнер установил окончательный счет — 1:3. «Бавария» выиграла в обоих матчах и уверенно шагнула в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Бешикташ» — «Бавария» — 1:3 (0:1).

Голы: Алькантара, 18 — 0:1, Генюл (автогол), 46 — 0:2, Вагнер Лав, 59 — 1:2, Вагнер, 84 — 1:3.

«Бешикташ»: Зенгин, Генюл, Эркин, Медель, Озьякуп, Уйсал, Куарежма, Арслан (Хатчинсон, 60), Ленс (Талиска, 60), Вагнер Лав (Бабель, 75), Пектемек.

«Бавария»: Ульрайх, Рафинья, Алаба, Боатенг, Хуммельс (Зюле, 46), Мартинес, Алькантара (Хамес Родригес, 35), Видаль, Рибери, Левандовски (Вагнер, 68), Мюллер.

Предупреждения: Хатчинсон (64), Озьякуп (71) — Хуммельс (37), Боатенг (42), Рафинья (63).

Главный судья: Майкл Оливер (Англия).

14 марта. Стамбул. Стадион «Водафон Арена».

Бешикташ 1:3
Первый тайм: 0:1
Бавария
14.03.2018, 20:00 Зрители: 36885 Плей-офф: 1/8 финала Vodafone Arena
Главные тренеры
Гюнеш Шенол Юпп Хайнкес
Голы
59′ Силва де Соуза Вагнер Лав (Гекхан Генюл) 30
6 Тиагу Алькантара (Т. Мюллер) 18′
77 Гекхан Генюл 46′
2 Сандро Вагнер 84′
Составы
Толга Зенгин (к) 29
Гекхан Генюл 77
Джанер Эркин 88
Гари Медель 12
Неджип Уйсал 20
Рикарду Куарежма 7
Мустафа Пектемек 11
71′ Езякуп Огузхан 15
60′ Джермейн Ленс 17
Андерсон Соуза Талиска 94
75′ Силва де Соуза Вагнер Лав 30
Райан Бабел 49
60′ Толгай Арслан 18
64′ Атиба Хатчинсон 13
26 Свен Ульрайх
13 Рафинья 63′
27 Давид Алаба
17 Джером Боатенг 42′
23 Артуро Видаль
7 Франк Рибери
25 Томас Мюллер (к)
8 Хави Мартинес
5 Матс Хуммельс 45′ 37′
4 Никлас Зюле
6 Тиагу Алькантара 35′
11 Хамес Родригес
9 Роберт Левандовски 68′
2 Сандро Вагнер
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 6
4 Угловые 4
18 Фолы 13
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бешикташ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Смогли повторить: российские болельщики сравнили хоккейный финал с победой в войне
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
Определились все четвертьфиналисты Кубка Гагарина по хоккею
Увольнение Манчини будет стоит «Зениту» 9 млн евро
До сотни Кучерову осталось девять очков. Чем ответит Малкин?
Играющий посол. Зачем Черчесову понадобился Черышев
«Барселона» и «Челси» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала ЛЧ
Михаил Коляда: Я сделал работу над ошибками после Олимпиады
Новости
Авто
Новую «Ниву» пообещали не делать похожей на «Дастер» АВТОВАЗ намерен сохранить черты дизайна внедорожника Lada 4x4 в новом поколении модели
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Участников реновации предупредили о мошенниках
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
В Москве выставили на аукцион столетний доходный дом
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Ксения Собчак поделилась трогательным фото сына с бабушкой Людмила Нарусова испытывает к полуторагодовалому внуку особенные чувства
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь