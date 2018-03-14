Хайнкес возродил великую «Баварию». И легко вывел ее в четвертьфинал

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В Мюнхене «Бешикташ» получил пять безответных пробоин, и ответный матч в этой паре спортивного интереса уже не представлял. Несмотря на это, Юпп Хайнкес оставил в запасе только «висящего» на карточке Йозуа Киммиха. Вместо него на правом фланге появился бразилец Рафинья.

А вот у турок вышел смешанный состав, что объясняется тем, что в воскресенье «Бешикташу» предстоит судьбоносное сражение с «Истанбул Башакшехир». Оба клуба ведут борьбу за чемпионский титул и отстают от «Галатасарая» на три очка за 9 туров до конца чемпионата. Отметим в составе хозяев экс-армейцев Джанера Эркина и обритого наголо Вагнера Лава.

В Стамбуле местные команды всегда играют страстно и вдохновлено, и даже грандам не всегда удается унести отсюда ноги. Но это был не тот случай. Пару раз лысый череп Вагнера мелькнул в штрафной Свена Ульрайха, но этого для гола оказалось недостаточно.

Немцы же продолжили делать то, что начали на «Альянц Арене» — уже на 18-й минуте Мюллер прострельной передачей нашел на дальней штанге Тьяго Алькантару, и шансы «черных орлов» стали еще более призрачными — 0:6 по сумме двух встреч. К сожалению, даже до свистка на перерыв бразилец не доиграл. Из-за травмы он уступил место на поле Хамесу Родригесу. Пропущенный мяч сбил туркам дыхание, и они, слово испугавшись повторного разгрома, умерили свой атакующий пыл. «Бавария», не особо напрягаясь, уверенно вела игру и контролировала мяч.

Мюнхенская «машина» по праву считается одним из фаворитов Лиги чемпионов — команда идеально сбалансирована и выглядит способной обыграть любого. Из командных действий выпадал только разнервничавшийся Франк Рибери. С «Бешикташем» у него старые счеты — в 2005 году он полгода выступал за «Галатасарай», но успел прочувствовать принципиальность противостояния, приняв участие в одном таком матче лично. К слову, «львы» ту встречу выиграли, а единственный мяч Хакан Шукюр забил с передачи француза.

Да Левандовски мог бы получше распорядиться предоставленными возможностями. В этом случае «Бавария» вела бы с крупным счетом уже к перерыву. Впрочем, статистически преимущество гостей не выглядело абсолютным: 8:6 по ударам, 2:1 — в створ.

Если в перерыве турки и ставили себе задачу выиграть у «Баварии» хотя бы этот отдельный матч, то уже через 30 секунд после выхода из раздевалки об этом забыли. Гекхан Генюл в своей штрафной с такой страстью устремился к прострелу Рафиньи, словно был на острие атаки. Опередив Зенгина, он попытался выбить мяч, но, как водится, попал в собственные ворота. Можно было бы сказать, что футбол закончился с этого момента, если бы этого, откровенно говоря, не произошло намного раньше.

К чести турок, играть они не бросили, чему способствовал выход на замену Атибы Хатчинсона и Алисона Талиски. Вагнер Лав вновь напомнил о своих бомбардирских навыках, но других снайперов у черно-белых не нашлось. Зато у немцев нашелся — в контратаке вышедший на замену вместо Левандовски Сандро Вагнер установил окончательный счет — 1:3. «Бавария» выиграла в обоих матчах и уверенно шагнула в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Бешикташ» — «Бавария» — 1:3 (0:1).

Голы: Алькантара, 18 — 0:1, Генюл (автогол), 46 — 0:2, Вагнер Лав, 59 — 1:2, Вагнер, 84 — 1:3.

«Бешикташ»: Зенгин, Генюл, Эркин, Медель, Озьякуп, Уйсал, Куарежма, Арслан (Хатчинсон, 60), Ленс (Талиска, 60), Вагнер Лав (Бабель, 75), Пектемек.

«Бавария»: Ульрайх, Рафинья, Алаба, Боатенг, Хуммельс (Зюле, 46), Мартинес, Алькантара (Хамес Родригес, 35), Видаль, Рибери, Левандовски (Вагнер, 68), Мюллер.

Предупреждения: Хатчинсон (64), Озьякуп (71) — Хуммельс (37), Боатенг (42), Рафинья (63).

Главный судья: Майкл Оливер (Англия).