Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Если драка неизбежна, бить будем первыми»: ответ РФ - США
У вас неделя: Мэй выгнала российских дипломатов из Британии
Шесть знаменитых пар, чей брак спасли дети
Песков прокомментировал митинг в Севастополе
Жена Михаила Ефремова оправдывает скандальное поведение мужа
Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Анже
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Аталанта
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:45
Барселона
Челси
Футбол. Еврокубки
13.03
Рома1
Шахтер Д0
Футбол. Еврокубки
13.03
Манчестер Юнайтед1
Севилья2
Все события
Уволенный Тиллерсон выступил с антироссийской отповедью
Меркель подписала план отказа от российского газа
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Увольнение Манчини будет стоит «Зениту» 9 млн евро
До сотни Кучерову осталось девять очков. Чем ответит Малкин?
«Богиня мистики»: Ирина Безрукова перевоплотилась в вампиршу
Жена Михаила Ефремова оправдывает скандальное поведение мужа
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Взрыв небоскреба попал на видео
Фоторепортажи
24«Спартак» вновь не смог забить ЦСКА в матче плей-офф КХЛ
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
14:55 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Бензема носит щитки с фото самого собя

В скромности француза не обвинишь.

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема выложил в сториз в своем инстаграме видео, на котором он демонстрирует свои новые щитки.

И ничего бы такого особенного, только вот на щитках футболиста изображены фотографии его же самого, исполняющего финт в матче ½ финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» в прошлом сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Карима Бензема часто критикуют болельщики мадридского «Реала» за низкую результативность.

Но руководство и тренеры королевского клуба пока что продолжают ему доверять.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Битва при Барселоне: все против Конте
Немецкий футбольный союз выступил против бойкота ЧМ-2018
Увольнение Манчини будет стоит «Зениту» 9 млн евро
До сотни Кучерову осталось девять очков. Чем ответит Малкин?
Играющий посол. Зачем Черчесову понадобился Черышев
ПАОК исключён из числа членов Ассоциации европейских клубов
ЦСКА в составе 20 футболистов отправился во Францию
Новости
Авто
Subaru анонсировала новый Forester Мировая премьера пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автошоу в Нью-Йорке
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Навка станет героиней шоу Кудрявцевой «Секрет на миллион» Фигуристка примет участие в провокационной программе канала НТВ
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Назван главный конкурент «Зарядья»
Минстрой утвердил стоимость жилья для регионов России
Участников реновации предупредили о мошенниках
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Шесть знаменитых пар, чей брак спасли дети Рождение и воспитание ребенка – это радость и гордость, но в то же время – колики, зубы, прививки
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь