Бензема носит щитки с фото самого собя

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема выложил в сториз в своем инстаграме видео, на котором он демонстрирует свои новые щитки.



И ничего бы такого особенного, только вот на щитках футболиста изображены фотографии его же самого, исполняющего финт в матче ½ финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» в прошлом сезоне.