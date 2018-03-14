Ферейра посчитал, что мальчик медленно подает мячи
Бензема носит щитки с фото самого собя
В скромности француза не обвинишь.
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В скромности француза не обвинишь.
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема выложил в сториз в своем инстаграме видео, на котором он демонстрирует свои новые щитки.
И ничего бы такого особенного, только вот на щитках футболиста изображены фотографии его же самого, исполняющего финт в матче ½ финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» в прошлом сезоне.
Карима Бензема часто критикуют болельщики мадридского «Реала» за низкую результативность.
Но руководство и тренеры королевского клуба пока что продолжают ему доверять.