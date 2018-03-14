Диего Симеоне: В Черкизове будет особенная атмосфера. Вдруг еще и снег пойдет!

Источник: Советский спорт

«К ЛИГЕ ЕВРОПЫ ОТНОСИМСЯ СЕРЬЕЗНО»

— Часть тренировки команда провела в зале. Все ли готовы?

— Посмотрим завтра, в каком ребята состоянии и как прошла акклиматизация.

— Что вас волнует в этой игре? Результат ведь уже сделан (3:0 после первой встречи — прим. ред.).

— Знаете, меня вообще всегда что-то волнует. Особенно в кубковых матчах. Думаю, в четверг будет особенная атмосфера, болельщики погонят «Локомотив» вперед, может еще и снег пойдет!

— Смотрели матч «Севильи» против «МЮ» (2:1) в ЛЧ? Не обидно, что играете в турнире рангом ниже, где приходится ездить по морозным странам?

— Да нет, ничего стращного. Мы относимся к Лиге Европы со всей серьезностью, это отличная возможность завоевать престижный трофей, доказать, что мы можем очень многое. Примера? Для нас все игры одинаково важны. Мы постараемся как можно дальше пройти здесь и побиться за победу в чемпионате.

— В России много фанатов Фернандо Торреса. У него есть возможность сыграть?

— Шансы у Фернандо великолепные. К тому же, не приехал Диего Коста, он восстанавливается от травмы, чувствует себя нормально. Поэтому Торрес появится на поле с большой долей вероятности.

— «Атлетико» — фаворит Лиги Европы? Если нет, то кто?

— Мы не мыслим такими категориями и не думаем, что произойдет в будущем. Мы концентрируемся на каждом матче. Определять фаворитов — ваша задача, журналистов и болельщиков, а наша — выходить на поле и побеждать.

«ПРИВЫКЛИ К ПОЛЯМ ДРУГОГО КАЧЕСТВА»

— Провели тренировку, все хорошо, отлично поработали. Настроение боевое. Было ли холодно в шортах? Ничего страшного, мы готовы к передадам температуры.

— Говорят, что вы можете сменить команду.

— Нет, а зачем? Здесь собраны футболисты высокого класса, мы постоянно боремся за самые высокие места, играем в еврокубках.

— В Москву прилетели 18 человек. Уже понимаете, кто сыграет?

— Вопрос, скорее, к тренеру. Думаю, как и всегда. Выйдут на поле самые достойные. У нас высокая конкуренция на каждой позиции.

— Скоро у «Атлетико» матч с «Вильярреалом» в чемпионате Испании. Насколько сложно будет перетсроиться после вылета в холодную Россию?

— Мы привыкли к такому ритму, не первый год в подобном графике. Это нормлаьно для профессионального футболиста высокого уровня. Так что никаких проблем не будет.