Тренер «Атлетико»: Торрес имеет высокие шансы сыграть против «Локомотива»
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба «Атлетико» Фернандо Торрес имеет высокие шансы сыграть в матче Лиги Европы против российского «Локомотива». Об этом на
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба «Атлетико» Фернандо Торрес имеет высокие шансы сыграть в матче Лиги Европы против российского «Локомотива». Об этом на
Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы пройдет на «РЖД-Арене» в четверг. Первый матч, проходивший на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде 8 марта, завершился победой хозяев со счетом 3:0. 33-летний Торрес сыграл против железнодорожников 16 минут, выйдя на замену на 75-й минуте. Всего нападающий провел за команду 31 игру в различных турнирах текущего сезона.
«У Торреса высокие шансы сыграть, как и всех, кто приехал на этот матч в Москву. Диего Коста сейчас восстанавливается», — сказал Симеоне.
«Мы посмотрим завтра, кто в каком состоянии будет, после чего определим состав. Меня всегда
Полузащитник испанской команды Габи отметил, что поле «РЖД-Арены» непривычно для игроков «Атлетико». «Сейчас потренировались и готовимся к матчу. Холодно не было, потому что мы родом оттуда, где тоже бывает холодно. Поле отличается от того, к которому мы привыкли в Испании, но ничего страшного — будем играть на таком», — сказал Габи.
«Думаю, сыграют все самые достойные, кого определит тренер. Я счастлив находиться в команде, у нас высокая конкуренция», — добавил футболист.