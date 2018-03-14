Тренер «Атлетико»: Торрес имеет высокие шансы сыграть против «Локомотива»

Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы пройдет на «РЖД-Арене» в четверг. Первый матч, проходивший на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде 8 марта, завершился победой хозяев со счетом 3:0. 33-летний Торрес сыграл против железнодорожников 16 минут, выйдя на замену на 75-й минуте. Всего нападающий провел за команду 31 игру в различных турнирах текущего сезона.

«У Торреса высокие шансы сыграть, как и всех, кто приехал на этот матч в Москву. Диего Коста сейчас восстанавливается», — сказал Симеоне.

«Мы посмотрим завтра, кто в каком состоянии будет, после чего определим состав. Меня всегда что-то волнует перед матчами, болельщики “Локомотива” будут гнать команду вперед, плюс влияют снег и погода в целом», — отметил тренер.

Полузащитник испанской команды Габи отметил, что поле «РЖД-Арены» непривычно для игроков «Атлетико». «Сейчас потренировались и готовимся к матчу. Холодно не было, потому что мы родом оттуда, где тоже бывает холодно. Поле отличается от того, к которому мы привыкли в Испании, но ничего страшного — будем играть на таком», — сказал Габи.