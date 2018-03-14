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13:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Манчини: Для меня важнее Лига Европы, но «Зенит» хочет побеждать везде

Роберто Манчини объяснил, почему послал болельщика «Зенита» куда подальше в соцсети.

Источник: Reuters

В пресс-конференции «Зенита» перед матчем с «Лейпцигом» поучаствовали Роберто Манчини и лучший бомбардир команды Александр Кокорин. Тренер находился в хорошем настроении. Кажется, на него вообще не давят ни критика, ни угроза вылета из Лиги Европы и провала в чемпионате России.

Манчини: «Перепалка с болельщиком? В Италии это допускают»

— Готовы ли сыграть завтра голкипер Андрей Лунёв и полузащитник Далер Кузяев?
— Лунёв готов к матчу, а по Кузяеву будем решать непосредственно в день игры.

 — В связи с травмой Эмануэля Мамманы «Зенит» получит возможность дозаявить кого-то? Подразумевает ли это регламент УЕФА?
— Нет, к сожалению, мы больше никого не можем заявить. Период дозаявок закрыт. Надо было думать об этом раньше.

 — Как вы оцениваете ситуацию с учётом забитого в гостях гола?
— Завтра будет очень сложный матч. По накалу он окажется таким же, как игра с «Селтиком». Я жду открытый футбол со стороны обеих команд.

 — Вы говорили, что хотели получить забивного нападающего. В чём тогда был смысл покупки Себастьяна Дриусси за большие деньги, который забил около 20 голов в Аргентине? И в чём его проблема?
— Я говорил не о том, что команде не хватает нападающих, а о том, что нам нужно забивать голы. Конечно, мы должны делать это с имеющимся набором игроков. У «Зенита» неплохие нападающие. Дриусси действительно дорогой игрок. Но он ещё очень молод. Кроме того, сказывается резкая смена чемпионата. Себастьяну нужно время на адаптацию. У него высокий потенциал, он станет большим нападающим в течение ближайших лет.

— Почему не удаётся взламывать насыщенную оборону соперников по РФПЛ?
— Проблема в том, что против нас подавляющее большинство команд просто закрываются практически полным составом. Это действительно сложно. Мы обязаны вскрывать насыщенную оборону, а у нас не всегда хватает на это времени. Соперники встают у своих ворот и только обороняются. Дело не в том, что мы не готовимся к противнику, а в том, что нам не удаётся находить свободные зоны. У нас нет нужных игроков для этого.

 — «Зенит» лидирует по количеству навесов, подач, прострелов. Эта статистика отражает стиль игры, к которому вы стремитесь?
— Да, это в принципе тот футбол, к которому я стремлюсь — открытый, атакующий. Статистика подтверждает, что мы играем в футбол в отличие от большинства команд РФПЛ. Мы будем двигаться в этом направлении. Если не ошибаюсь, до последнего тура «Зенит» лидировал по разности мячей.

 — Вам легче играть в Лиге Европы?
— Да, в Лиге Европы значительно легче. Здесь команды играют с целью в победить, а в чемпионате России все стремятся в первую очередь не проиграть.

— Что важнее для вас — Лига Европы или чемпионат России?
— Я хочу, чтобы вы понимали, что мы всегда стремимся побеждать. Лично для меня Лига Европы более важное соревнование, но на самом деле важны все турниры. Команда старается побеждать и в чемпионате России,

 — Что скажете о вашей перепалке с болельщиком?
— В Италии это допускают… Это же важный вопрос с точки зрения матча!

Кокорин «Для меня нет разницы между 2:1 и 1:0»

— Александр, как ваше здоровье? Не беспокоит повреждение, из-за которого вы не попали в основу на матч с «Ростовом»?
— У меня со здоровьем всё хорошо. Матч с «Ростовом» уже в прошлом, мы переключаемся на новый турнир.

— Раньше вы играли с Артёмом Дзюбой, а сейчас действуете в паре с Антоном Заболотным. С кем вам удобнее?
— Наверное, вам легче судить со стороны. Лично мне с обоими комфортно. С Дзюбой я больше играл, а теперь привыкаю играть с Заболотным.

 — Почему после «Селтика» вы сказал о победе «easy katka»?
— Перед ответным матчем было много высказываний со стороны футболистов «Селтика», что они не знают игроков «Зенита» и для них это будет лёгкая прогулка. Поэтому я так и сказал. Надеюсь, завтра мы тоже победим.

 — Роберто Манчини заявил, что в «Зените» некому забивать, кроме Кокорина. В чём проблема, на ваш взгляд?
— Я не думаю, что это большая проблема. У меня просто получалось забивать немного больше остальных. Надеюсь, у ребят начнётся сейчас голевая серия. Все этому будут только рады.

 — Считается, что счёт 2:1 лучше, чем 1:0. Для вас есть разница?
— Вообще никакой. Главное, чтобы мы выиграли и прошли дальше. Всё равно задача одна и та же.

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