Ферейра посчитал, что мальчик медленно подает мячи
Санчес ударил по воротам «Севильи» только раз за игру
Игрока критикуют за ужасный футбол.
Игрока критикуют за ужасный футбол.
Алексис Санчес за весь матч с «Севильей» всего один раз пытался ударить по воротам, но и при этом «ударе» мяч пролетел меньше метра.
Игрока теперь ругают все, включая бывших легендарных футболистов «Манчестер Юнайтед». Пол Скоулз считает, что Санчес уже должен покинуть команду.
А бывший защитник клуба Рио Фердинанд сказал, что Алексис выглядит в «Манчестере» просто тенью самого себя в «Арсенале». Выглядит просто чужим в команде.
|Манчестер Юнайтед
|
1:2
Первый тайм: 0:0
|Севилья
|Жозе Моуринью
|Винченцо Монтелла
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|21
|4
|Удары в створ
|6
|5
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Данни Маккели (Нидерланды)