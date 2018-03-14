Санчес ударил по воротам «Севильи» только раз за игру

Алексис Санчес за весь матч с «Севильей» всего один раз пытался ударить по воротам, но и при этом «ударе» мяч пролетел меньше метра.

Игрока теперь ругают все, включая бывших легендарных футболистов «Манчестер Юнайтед». Пол Скоулз считает, что Санчес уже должен покинуть команду.



А бывший защитник клуба Рио Фердинанд сказал, что Алексис выглядит в «Манчестере» просто тенью самого себя в «Арсенале». Выглядит просто чужим в команде.