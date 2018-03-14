Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдеп США сказал, что сделает с «Северным потоком-2» ради Киева
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Глухая девочка со своей кукольной копией растрогала соцсети
Отключили от системы жизнеобеспечения: как умер Олег Табаков
«Богиня мистики»: Ирина Безрукова перевоплотилась в вампиршу
Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Анже
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Аталанта
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:45
Барселона
Челси
Футбол. Еврокубки
13.03
Рома1
Шахтер Д0
Футбол. Еврокубки
13.03
Манчестер Юнайтед1
Севилья2
Все события
«Будете стоять на коленях»: в ГД предупредили ЕС про ответ России
Украинский десантник напал на телеведущего Шейнина
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
«Для МЮ не случилось ничего нового»: обзор матчей 1/8 финала ЛЧ
Немецкий футбольный союз выступил против бойкота ЧМ-2018
Шведская модель с «бесконечными» ногами покорила соцсети
Звезда «Большой перемены» рассказала, как простила мужу измену
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
8Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
12:36 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Санчес ударил по воротам «Севильи» только раз за игру

Игрока критикуют за ужасный футбол.

Алексис Санчес за весь матч с «Севильей» всего один раз пытался ударить по воротам, но и при этом «ударе» мяч пролетел меньше метра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Игрока теперь ругают все, включая бывших легендарных футболистов «Манчестер Юнайтед». Пол Скоулз считает, что Санчес уже должен покинуть команду.

А бывший защитник клуба Рио Фердинанд сказал, что Алексис выглядит в «Манчестере» просто тенью самого себя в «Арсенале». Выглядит просто чужим в команде.

Манчестер Юнайтед 1:2
Первый тайм: 0:0
Севилья
13.03.2018, 22:45 Зрители: 74909 Плей-офф: 1/8 финала Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Винченцо Монтелла
Голы
84′ Ромелу Лукаку (М. Рэшфорд) 9
9 Виссам Бен Йеддер (П. Сарабия) 74′
9 Виссам Бен Йеддер (К. Корреа) 78′
Составы
Давид де Хеа 1
Эшли Янг 18
Эрик Байи 3
Крис Смоллинг 12
90+3′ Маркус Рэшфорд 19
Алексис Санчес 7
Ромелу Лукаку 9
Неманья Матич 31
77′ Антонио Валенсия (к) 25
Хуан Мануэль Мата 8
77′ Джесси Лингард 14
Антони Марсьяль 11
60′ Маруан Феллаини 27
Поль Погба 6
1 Серхио Рико
25 Габриэль Меркадо
18 Серхио Эскудеро (к)
4 Симон Кьер
5 Клеман Лангле
17 Пабло Сарабия 90′
10 Эвер Банега 5′
15 Стивен Н`Зонзи
11 Карлос Хоакин Корреа 89′ 88′
12 Йоханнес Гайс
22 Франко Васкес 88′
14 Гвидо Писарро
20 Луис Муриэль 72′
9 Виссам Бен Йеддер 78′
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 21
4 Удары в створ 6
5 Угловые 3
9 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
«Для МЮ не случилось ничего нового»: обзор матчей 1/8 финала ЛЧ
Немецкий футбольный союз выступил против бойкота ЧМ-2018
Увольнение Манчини будет стоит «Зениту» 9 млн евро
До сотни Кучерову осталось девять очков. Чем ответит Малкин?
Играющий посол. Зачем Черчесову понадобился Черышев
ПАОК исключён из числа членов Ассоциации европейских клубов
ЦСКА в составе 20 футболистов отправился во Францию
Новости
Авто
В ожидании премьеры: 5 фактов о новом Volkswagen Touareg Следующее поколение внедорожника Volkswagen вот-вот рассекретят — это случится 23 марта в Пекине. А пока фольксвагеновцы устроили в Испании закрытый предпоказ: прототипы в лёгком камуфляже и немного езды по асфальту
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Виктория Дайнеко готовится к рождению второго ребенка Певица хочет вновь стать матерью.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь