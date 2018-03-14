«Атлетико» в полном составе тренируется перед матчем с «Локомотивом»

Занятие проходит на основной арене железнодорожников в Черкизове. В составе мадридского клуба в Москву прилетели 20 футболистов, среди которых нет нападающих Диего Косты и Кевина Гамейро, получивших повреждение. По мнению испанских журналистов, этот факт практически на 100% гарантирует выход с первых минут форварда Фернандо Торреса. Также в заявку попал голкипер Ян Облак, не принимавший участие в первой игре.