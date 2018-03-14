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12:43 (мск), источник: Р-Спорт

«Атлетико» в полном составе тренируется перед матчем с «Локомотивом»

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Сергей Смышляев. Мадридский «Атлетико» в полном составе проводит тренировку перед ответным матчем 1/8 финала футбольной Лиги Европы против московского «Локомотива».

Занятие проходит на основной арене железнодорожников в Черкизове. В составе мадридского клуба в Москву прилетели 20 футболистов, среди которых нет нападающих Диего Косты и Кевина Гамейро, получивших повреждение. По мнению испанских журналистов, этот факт практически на 100% гарантирует выход с первых минут форварда Фернандо Торреса. Также в заявку попал голкипер Ян Облак, не принимавший участие в первой игре.

«Атлетико» разгромил «Локомотив» в прошлый четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 3:0. Ответный матч команды проведут в Москве 15 марта.

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