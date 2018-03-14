В Москве задержали директора «Атлетико»

Главный акционер мадридского клуба прилетел в Москву на игру Лиги Европы с «Локомотивом». Вообще, он не часто ездит лично на матчи команды.



На таможенном контроле Мигель Анхель Хиль Марин почему-то не нашел свой паспорт. Ему пришлось заночевать в отеле в транзитной зоне аэропорта.



Сегодня в испанском консульстве Марину должны дать уже новый паспорт.



Команды сыграют между собой в четверг. Первую игру на прошлой неделе «Локомотив» проиграл испанцам со счетом 0:3.