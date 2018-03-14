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В Москве задержали директора «Атлетико»
Испанец прилетел в Россию и не смог найти свой паспорт.
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Испанец прилетел в Россию и не смог найти свой паспорт.
Главный акционер мадридского клуба прилетел в Москву на игру Лиги Европы с «Локомотивом». Вообще, он не часто ездит лично на матчи команды.
На таможенном контроле Мигель Анхель Хиль Марин
Сегодня в испанском консульстве Марину должны дать уже новый паспорт.
Команды сыграют между собой в четверг. Первую игру на прошлой неделе «Локомотив» проиграл испанцам со счетом 0:3.