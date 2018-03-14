В Москве задержали директора «Атлетико»

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12:06 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

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Испанец прилетел в Россию и не смог найти свой паспорт.

Главный акционер мадридского клуба прилетел в Москву на игру Лиги Европы с «Локомотивом». Вообще, он не часто ездит лично на матчи команды.

На таможенном контроле Мигель Анхель Хиль Марин почему-то не нашел свой паспорт. Ему пришлось заночевать в отеле в транзитной зоне аэропорта.

Сегодня в испанском консульстве Марину должны дать уже новый паспорт.

Команды сыграют между собой в четверг. Первую игру на прошлой неделе «Локомотив» проиграл испанцам со счетом 0:3.

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