Главный тренер МЮ Моуринью считает, что из поражения от «Севильи» не стоит делать трагедию

Во вторник «Манчестер Юнайтед» дома проиграл испанской «Севилье» со счетом 1:2 (первая встреча завершилась со счетом 0:0) и выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
«Мы пытались действовать агрессивно и интенсивно с первой минуты, но забить не удавалось, а “Севилья” все увереннее стала держать мяч, хорошо контролировала игру. У нас были хорошие моменты, но отличились футболисты “Севильи”, и в игре стало значительно больше эмоций. Второй гол сделал нашу задачу невыполнимой, но я не могу сказать, что что-то было не так с моими игроками и их желанием. Это футбол, мы проиграли, но завтра будет новый день, а в субботу другой матч, отрадно, что игроки не скрывают разочарования, но у нас нет времени на драму», — сказал Моуринью.
«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 16 очков. 17 марта манкунианцы в рамках ¼ финала Кубка Англии сыграют с «Брайтоном».