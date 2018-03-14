Главный тренер МЮ Моуринью считает, что из поражения от «Севильи» не стоит делать трагедию

«Мы пытались действовать агрессивно и интенсивно с первой минуты, но забить не удавалось, а “Севилья” все увереннее стала держать мяч, хорошо контролировала игру. У нас были хорошие моменты, но отличились футболисты “Севильи”, и в игре стало значительно больше эмоций. Второй гол сделал нашу задачу невыполнимой, но я не могу сказать, что что-то было не так с моими игроками и их желанием. Это футбол, мы проиграли, но завтра будет новый день, а в субботу другой матч, отрадно, что игроки не скрывают разочарования, но у нас нет времени на драму», — сказал Моуринью.