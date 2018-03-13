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01:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» впервые за 60 лет вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Испанская «Севилья» впервые за 60 лет вышла в четвертьфинал главного клубного турнира Европы.

Источник: РИА "Новости"

После победы в ответном выездном матче Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед» (2:1, 2:1 по сумме двух матчей) «Севилья» пробилась в четвертьфинальную стадию турнира. И сделала это во второй раз в истории.

В прошлый раз «Севилья» играла в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов в 1958 году, где встречалась с мадридским «Реалом» и уступила по сумме двух встреч со счётом 2:10, проиграв первый матч 0:8.

Манчестер Юнайтед 1:2
Первый тайм: 0:0
Севилья
13.03.2018, 22:45 Плей-офф: 1/8 финала Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Винченцо Монтелла
Голы
84′ Ромелу Лукаку (М. Рэшфорд) 9
9 Виссам Бен Йеддер (П. Сарабия) 74′
9 Виссам Бен Йеддер (К. Корреа) 78′
Составы
Давид де Хеа 1
Эшли Янг 18
Эрик Байи 3
Крис Смоллинг 12
Маркус Рэшфорд 19
Алексис Санчес 7
Ромелу Лукаку 9
Неманья Матич 31
77′ Антонио Валенсия (к) 25
Хуан Мануэль Мата 8
77′ Джесси Лингард 14
Антони Марсьяль 11
60′ Маруан Феллаини 27
Поль Погба 6
1 Серхио Рико
25 Габриэль Меркадо
18 Серхио Эскудеро (к)
4 Симон Кьер
5 Клеман Лангле
17 Пабло Сарабия 90′
10 Эвер Банега 5′
15 Стивен Н`Зонзи
11 Карлос Хоакин Корреа 89′ 88′
12 Йоханнес Гайс
22 Франко Васкес 88′
14 Гвидо Писарро
20 Луис Муриэль 72′
9 Виссам Бен Йеддер 78′
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 20
4 Удары в створ 5
5 Угловые 3
9 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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