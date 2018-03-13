Удивительные случаи, когда мальчики, подающие мячи, оказывались в центре внимания.
«Севилья» впервые за 60 лет вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Испанская «Севилья» впервые за 60 лет вышла в четвертьфинал главного клубного турнира Европы.
Испанская «Севилья» впервые за 60 лет вышла в четвертьфинал главного клубного турнира Европы.
После победы в ответном выездном матче Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед» (2:1, 2:1 по сумме двух матчей) «Севилья» пробилась в четвертьфинальную стадию турнира. И сделала это во второй раз в истории.
В прошлый раз «Севилья» играла в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов в 1958 году, где встречалась с мадридским «Реалом» и уступила по сумме двух встреч со счётом 2:10, проиграв первый матч 0:8.
|Манчестер Юнайтед
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1:2
Первый тайм: 0:0
|Севилья
|Жозе Моуринью
|Винченцо Монтелла
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|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|20
|4
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Данни Маккели (Нидерланды)