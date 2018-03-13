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01:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Жозе и уныние: «МЮ» вылетел из Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» сенсационно покинул турнир после домашнего поражения от «Севильи».

Источник: Reuters

Матч в Севилье спас для «Манчестер Юнайтед» многорукий де Хеа. Поэтому накануне ответной встречи все только и говорили об испанском осьминоге. Например, экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард в эфире BT Sport сказал: «Лучший комплимент для Давида от меня: я его ненавижу». А англоязычный профиль «Севильи» в Твиттере попытался задобрить соотечественника словами: «Эй, де Хеа! Прибереги все лучшее для чемпионата мира! Спасибо».

В первом тайме все лучшее голкиперу даже не пришлось показывать — «Севилья» пыталась избавиться от мяча, а «Манчестер Юнайтед» он и не был нужен. Предыдущий матч с «Ливерпулем» доказал, что «МЮ» добивается успеха, когда действует вторым номером. Впрочем, это и не новость.

Новость — это прическа Феллаини. Как раз в день матча один известный журнал опубликовал фотосессию с бельгийцем, в котором его знаменитое афро превратилось в массивные уши Микки Мауса.

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К счастью, на встречу с андалусийцами Феллаини вышел в привычном обличии и даже был одним из лучших. В первом тайме вообще только он создал голевой момент — после двухходовки с Санчесом бельгиец стрелял в упор, но Рико выставил щит.

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«Севилья» в первом тайме нанесла целых десять ударов, но все — почти невесомые. А после перерыва команда Винченцо Монтеллы стала смелее, потому что поняла — с этим зажатым «МЮ» можно играть. В начале второго тайма отличный момент получил Корреа, но Байи безупречным подкатом выбил мяч из-под ног аргентинца.

На исходе часа у «Юнайтед» Погба вышел вместо Феллаини, но изменений в креативном мышлении команды не последовало. Напротив, француз несколько раз обрезал атаки чудовищными передачами. А вот джокер «Севильи» Бен Йеддер реально усилил атаку и за четверть часа до конца похоронил надежды «Юнайтед» на четвертьфинал. Тут даже де Хеа не помог, хотя во втором случае он вытащил мертвый мяч, но он все равно оказался за линией.

«МЮ» хватило только на один гол, так что «дьяволы» вылетели из Лиги чемпионов. Это поражение Моуринью: после комфортных гостевых 0:0 он зачем-то решил играть с «Севильей» от обороны — и опростоволосился.

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Манчестер Юнайтед 1:2
Первый тайм: 0:0
Севилья
13.03.2018, 22:45 Плей-офф: 1/8 финала Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Винченцо Монтелла
Голы
84′ Ромелу Лукаку (М. Рэшфорд) 9
9 Виссам Бен Йеддер (П. Сарабия) 74′
9 Виссам Бен Йеддер (К. Корреа) 78′
Составы
Давид де Хеа 1
Эшли Янг 18
Эрик Байи 3
Крис Смоллинг 12
Маркус Рэшфорд 19
Алексис Санчес 7
Ромелу Лукаку 9
Неманья Матич 31
77′ Антонио Валенсия (к) 25
Хуан Мануэль Мата 8
77′ Джесси Лингард 14
Антони Марсьяль 11
60′ Маруан Феллаини 27
Поль Погба 6
1 Серхио Рико
25 Габриэль Меркадо
18 Серхио Эскудеро (к)
4 Симон Кьер
5 Клеман Лангле
17 Пабло Сарабия 90′
10 Эвер Банега 5′
15 Стивен Н`Зонзи
11 Карлос Хоакин Корреа 89′ 88′
12 Йоханнес Гайс
22 Франко Васкес 88′
14 Гвидо Писарро
20 Луис Муриэль 72′
9 Виссам Бен Йеддер 78′
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 20
4 Удары в створ 5
5 Угловые 3
9 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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