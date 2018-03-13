Жозе и уныние: «МЮ» вылетел из Лиги чемпионов

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Матч в Севилье спас для «Манчестер Юнайтед» многорукий де Хеа. Поэтому накануне ответной встречи все только и говорили об испанском осьминоге. Например, экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард в эфире BT Sport сказал: «Лучший комплимент для Давида от меня: я его ненавижу». А англоязычный профиль «Севильи» в Твиттере попытался задобрить соотечественника словами: «Эй, де Хеа! Прибереги все лучшее для чемпионата мира! Спасибо».

В первом тайме все лучшее голкиперу даже не пришлось показывать — «Севилья» пыталась избавиться от мяча, а «Манчестер Юнайтед» он и не был нужен. Предыдущий матч с «Ливерпулем» доказал, что «МЮ» добивается успеха, когда действует вторым номером. Впрочем, это и не новость.

Новость — это прическа Феллаини. Как раз в день матча один известный журнал опубликовал фотосессию с бельгийцем, в котором его знаменитое афро превратилось в массивные уши Микки Мауса.

К счастью, на встречу с андалусийцами Феллаини вышел в привычном обличии и даже был одним из лучших. В первом тайме вообще только он создал голевой момент — после двухходовки с Санчесом бельгиец стрелял в упор, но Рико выставил щит.

«Севилья» в первом тайме нанесла целых десять ударов, но все — почти невесомые. А после перерыва команда Винченцо Монтеллы стала смелее, потому что поняла — с этим зажатым «МЮ» можно играть. В начале второго тайма отличный момент получил Корреа, но Байи безупречным подкатом выбил мяч из-под ног аргентинца.

На исходе часа у «Юнайтед» Погба вышел вместо Феллаини, но изменений в креативном мышлении команды не последовало. Напротив, француз несколько раз обрезал атаки чудовищными передачами. А вот джокер «Севильи» Бен Йеддер реально усилил атаку и за четверть часа до конца похоронил надежды «Юнайтед» на четвертьфинал. Тут даже де Хеа не помог, хотя во втором случае он вытащил мертвый мяч, но он все равно оказался за линией.