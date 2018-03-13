Жозе и уныние: «МЮ» вылетел из Лиги чемпионов
«Манчестер Юнайтед» сенсационно покинул турнир после домашнего поражения от «Севильи».
«Манчестер Юнайтед» сенсационно покинул турнир после домашнего поражения от «Севильи».
Матч в Севилье спас для «Манчестер Юнайтед» многорукий де Хеа. Поэтому накануне ответной встречи все только и говорили об испанском осьминоге. Например,
В первом тайме все лучшее голкиперу даже не пришлось показывать — «Севилья» пыталась избавиться от мяча, а «Манчестер Юнайтед» он и не был нужен. Предыдущий матч с «Ливерпулем» доказал, что «МЮ» добивается успеха, когда действует вторым номером. Впрочем, это и не новость.
Новость — это прическа Феллаини. Как раз в день матча один известный журнал опубликовал фотосессию с бельгийцем, в котором его знаменитое афро превратилось в массивные уши Микки Мауса.
К счастью, на встречу с андалусийцами Феллаини вышел в привычном обличии и даже был одним из лучших. В первом тайме вообще только он создал голевой момент — после двухходовки с Санчесом бельгиец стрелял в упор, но Рико выставил щит.
«Севилья» в первом тайме нанесла целых десять ударов, но все — почти невесомые. А после перерыва команда Винченцо Монтеллы стала смелее, потому что поняла — с этим зажатым «МЮ» можно играть. В начале второго тайма отличный момент получил Корреа, но Байи безупречным подкатом выбил мяч
На исходе часа у «Юнайтед» Погба вышел вместо Феллаини, но изменений в креативном мышлении команды не последовало. Напротив, француз несколько раз обрезал атаки чудовищными передачами. А вот джокер «Севильи» Бен Йеддер реально усилил атаку и за четверть часа до конца похоронил надежды «Юнайтед» на четвертьфинал. Тут даже де Хеа не помог, хотя во втором случае он вытащил мертвый мяч, но он все равно оказался за линией.
«МЮ» хватило только на один гол, так что «дьяволы» вылетели из Лиги чемпионов. Это поражение Моуринью: после комфортных гостевых 0:0 он
|Манчестер Юнайтед
|
1:2
Первый тайм: 0:0
|Севилья
|Жозе Моуринью
|Винченцо Монтелла
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|20
|4
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Данни Маккели (Нидерланды)