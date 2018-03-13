Джеко-пот: «Рома» в четвертьфинале
Римляне одержали минимальную победу над «Шахтером» благодаря голу боснийского форварда.
Римляне одержали минимальную победу над «Шахтером» благодаря голу боснийского форварда.
ПРОКЛЯТИЕ МОНЧИ
Один из вопросов, больше всего занимавших небезразличных к паре «Рома» — «Шахтер» перед ответной игрой, — сможет ли Мончи, легендарный спортивный директор, год назад переехавший из столицы Андалусии в Рим, снять с себя проклятие 1/8 финала ЛЧ? Трижды он добирался до этой стадии с «Севильей», и всякий раз неожиданно оступался — в сезоне-2007/08 проиграл «Фенербахче», 2008/09 — ЦСКА и 2016/17 — «Лестеру». На его трофейной полке есть два Кубка УЕФА и три главные награды в Лиге Европы, а вот четвертьфинала ЛЧ не было еще никогда.
ДОЛГОЕ ОЖИДАНИЕ
Даже безотносительно Мончи — Рим слишком долго ждал повторения праздника выхода в четвертьфинал. Последний раз болельщики «Ромы» отмечали подобный успех 10 лет назад, в сезоне-2007/08. В свою очередь, единственный в истории «Шахтера» четвертьфинал ЛЧ случился весной 2011-го — и тогда в 1/8 была обыграна именно «Рома». Ожидание обеих команд слишком затянулось, но
В ГОСТЯХ КАК ДОМА
Первая игра запомнилась полярными таймами — доминированием «Ромы» в первом и блестящим переворотом «Шахтера» во втором. Поражение 1:2 оставляло римлянам шансы на итоговый успех, но уж слишком
ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАС СТРОТМАНА
Зато после перерыва римляне завелись не на шутку. Де Росси финтами убирал
Когда напряжение выплеснулось через край, и Ордец получил красную карточку за фол на Джеко, на поле началась потасовка, которую с трудом удалось прекратить судье. Концовку встречи гости провели в отчаянных атаках, но проклятие Мончи уже было снято. Рим, сорвавший
|Эусебио Ди Франческо
|Фонсека Паулу
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|10
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|0
|2
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко (Испания)