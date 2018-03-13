Джеко-пот: «Рома» в четвертьфинале

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ПРОКЛЯТИЕ МОНЧИ

Один из вопросов, больше всего занимавших небезразличных к паре «Рома» — «Шахтер» перед ответной игрой, — сможет ли Мончи, легендарный спортивный директор, год назад переехавший из столицы Андалусии в Рим, снять с себя проклятие 1/8 финала ЛЧ? Трижды он добирался до этой стадии с «Севильей», и всякий раз неожиданно оступался — в сезоне-2007/08 проиграл «Фенербахче», 2008/09 — ЦСКА и 2016/17 — «Лестеру». На его трофейной полке есть два Кубка УЕФА и три главные награды в Лиге Европы, а вот четвертьфинала ЛЧ не было еще никогда.

ДОЛГОЕ ОЖИДАНИЕ

Даже безотносительно Мончи — Рим слишком долго ждал повторения праздника выхода в четвертьфинал. Последний раз болельщики «Ромы» отмечали подобный успех 10 лет назад, в сезоне-2007/08. В свою очередь, единственный в истории «Шахтера» четвертьфинал ЛЧ случился весной 2011-го — и тогда в 1/8 была обыграна именно «Рома». Ожидание обеих команд слишком затянулось, но кому-то одному во вторник вечером должно было повезти.

В ГОСТЯХ КАК ДОМА

Первая игра запомнилась полярными таймами — доминированием «Ромы» в первом и блестящим переворотом «Шахтера» во втором. Поражение 1:2 оставляло римлянам шансы на итоговый успех, но уж слишком по-хозяйски начали игру гости — в первые 20 минут игры на поле была только украинская команда, «Рома» тушевалась и запиралась в штрафной. Только к концу тайма хозяева пришли в себя.

ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАС СТРОТМАНА

Зато после перерыва римляне завелись не на шутку. Де Росси финтами убирал двух-трех соперников разом, Стротман раздавал опасные передачи, одна из которых — воистину гениальная — вывела один на один с Пятовым Джеко, и босниец точно катнул мяч между ногами вратарю «Шахтера». Он же мог забить еще — и не раз, но счет больше не изменился.