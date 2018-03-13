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01:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джеко-пот: «Рома» в четвертьфинале

Римляне одержали минимальную победу над «Шахтером» благодаря голу боснийского форварда.

Источник: Reuters

ПРОКЛЯТИЕ МОНЧИ

Один из вопросов, больше всего занимавших небезразличных к паре «Рома» — «Шахтер» перед ответной игрой, — сможет ли Мончи, легендарный спортивный директор, год назад переехавший из столицы Андалусии в Рим, снять с себя проклятие 1/8 финала ЛЧ? Трижды он добирался до этой стадии с «Севильей», и всякий раз неожиданно оступался — в сезоне-2007/08 проиграл «Фенербахче», 2008/09 — ЦСКА и 2016/17 — «Лестеру». На его трофейной полке есть два Кубка УЕФА и три главные награды в Лиге Европы, а вот четвертьфинала ЛЧ не было еще никогда.

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ДОЛГОЕ ОЖИДАНИЕ

Даже безотносительно Мончи — Рим слишком долго ждал повторения праздника выхода в четвертьфинал. Последний раз болельщики «Ромы» отмечали подобный успех 10 лет назад, в сезоне-2007/08. В свою очередь, единственный в истории «Шахтера» четвертьфинал ЛЧ случился весной 2011-го — и тогда в 1/8 была обыграна именно «Рома». Ожидание обеих команд слишком затянулось, но кому-то одному во вторник вечером должно было повезти.

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В ГОСТЯХ КАК ДОМА

Первая игра запомнилась полярными таймами — доминированием «Ромы» в первом и блестящим переворотом «Шахтера» во втором. Поражение 1:2 оставляло римлянам шансы на итоговый успех, но уж слишком по-хозяйски начали игру гости — в первые 20 минут игры на поле была только украинская команда, «Рома» тушевалась и запиралась в штрафной. Только к концу тайма хозяева пришли в себя.

ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАС СТРОТМАНА

Зато после перерыва римляне завелись не на шутку. Де Росси финтами убирал двух-трех соперников разом, Стротман раздавал опасные передачи, одна из которых — воистину гениальная — вывела один на один с Пятовым Джеко, и босниец точно катнул мяч между ногами вратарю «Шахтера». Он же мог забить еще — и не раз, но счет больше не изменился.

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Когда напряжение выплеснулось через край, и Ордец получил красную карточку за фол на Джеко, на поле началась потасовка, которую с трудом удалось прекратить судье. Концовку встречи гости провели в отчаянных атаках, но проклятие Мончи уже было снято. Рим, сорвавший Джеко-пот, праздновал первый за 10 лет лигочемпионский четвертьфинал.

Рома 1:0
Первый тайм: 0:0
Шахтер Д
13.03.2018, 22:45 Плей-офф: 1/8 финала Olimpico
Главные тренеры
Эусебио Ди Франческо Фонсека Паулу
Голы
52′ Эдин Джеко (К. Стротман) 9
Составы
Алиссон 1
39′ Алессандро Флоренци 24
Александр Коларов 11
Федерико Фасио 20
54′ Константинос Манолас 44
Раджа Наингголан 4
Кевин Стротман 6
Даниэле Де Росси (к) 16
Диего Перотти 8
89′ Эдин Джеко 9
Стефан Эль-Шаарави 92
65′ Дженгиз Ундер 17
Жерсон 30
30 Андрей Пятов
2 Богдан Бутко
31 Гонсалвес дос Сантос Исмаили
18 Иван Ордец 79′
44 Ярослав Ракицкий
10 Анисиу Калдейра Бернард
28 Тайсон (к)
19 Факундо Феррейра 80′
8 Фредерику Родригес Фред 76′
11 Ромеру Бонфим Марлос 82′
9 Бруну Феррейра Бонфим Дентинью
6 Тарас Степаненко 74′ 71′
29 Алан Патрик
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
10 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 0
2 Угловые 6
14 Фолы 11
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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