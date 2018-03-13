«Севилья» на выезде обыграла «МЮ» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Источник: AFP 2018

Встреча прошла вечером во вторник, 13 марта, на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 1:2. В составе испанцев дубль оформил вышедший на замену Виссам Бен-Йеддер (74-я и 78-я минуты). Хозяева ответили голом форварда Ромелу Лукаку.

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В первом матче команды сыграли вничью 0:0. Таким образом, «Севилья» вышла в четвертьфинал.

В параллельной встрече итальянская «Рома» оказалась сильнее донецкого «Шахтера» — 1:0. Единственный мяч забил нападающий Эдин Джеко на 52-й минуте. Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Шахтера», однако итальянцы прошли дальше по правилу выездного гола.