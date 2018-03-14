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00:44 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» сыграет с «Челси» в матче футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 14 марта. Ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов пройдут в среду в Стамбуле и Барселоне. Турецкий «Бешикташ» сыграет с германской «Баварией» после гостевого разгрома со счетом 0:5, тогда как «Барселоне» достаточно не проиграть дома английскому «Челси» — после ничьей 1:1 в Лондоне.

Источник: AFP 2018

«Барселона» продолжает претендовать на три главных трофея нынешнего сезона, уверенно лидируя в чемпионате Испании и выйдя в финал Королевского кубка, где 21 апреля сыграет с «Севильей». Дважды проиграв в августе «Реалу» в матчах за Суперкубок Испании, «Барселона» никому не уступила в 28 матчах чемпионата и семи — Лиги чемпионов. А поражение в четвертьфинале Кубка Испании от «Эспаньола» (0:1) в итоге удалось отыграть в ответной встрече — 2:0.

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В отличие от предыдущих лет, нынешняя «Барселона» очень уверенно действует в обороне. «Челси» же необходима победа или ничья со счетом 2:2, 3:3 и т. д., однако в нынешнем сезоне лишь четыре раза команда Эрнесто Вальверде пропустила более одного мяча. С другой стороны, даже в групповом турнире Лиги чемпионов «Барселона» дважды не сумела забить — в матчах с греческим «Олимпиакосом» и «Ювентусом».

В субботу «Барселона» сыграла в гостях против аутсайдера чемпионата Испании «Малаги», победив со счетом 2:0. Отличились Луис Суарес и Филиппе Коутиньо, который не заявлен на Лигу чемпионов, так как в групповом турнире играл за «Ливерпуль». Не сыграл в Малаге Лионель Месси — в субботу у него родился третий сын, Лео в нынешней Лиге чемпионов пока действует не так ярко, забив лишь четыре мяча. Однако в Лондоне он сумел впервые поразить ворота «Челси», и его мяч позволил «Барселоне» добиться неплохого результата в гостях.

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде призвал свою команду быть очень осторожной.

«Челси» из тех соперников, что может наказать в любой момент. Они наверняка изменят свой план на игру — в зависимости от результата. Но в любом случае мы должны зависеть от своей игры, а не оглядываться на них.
Эрнесто Вальверде

Он также подтвердил, что полузащитник Андрес Иньеста полностью восстановился после травмы и готов сыграть.

«На “Камп Ноу” надо терпеть»

Команда Антонио Конте в чемпионате Англии занимает пятое место, рискуя остаться без Лиги чемпионов в будущем сезоне, а поражение в серии с «Барселоной» будет фактически стоить итальянцу работы — в лучшем случае он доработает до конца чемпионата. В субботу «Челси» одержал непростую победу над находящимся в зоне вылета «Кристал Пэлас» (2:1), причем решающий мяч соперники провели в собственные ворота. Ранее «Челси» проиграл в гостях обоим клубам из Манчестера в матчах, по значимости сопоставимых с игрой в Барселоне.

По мнению Конте, «Барселона» на своем поле будет играть в свой привычный футбол — с первых же минут заберет мяч и направится в атаку. «Все, кто приезжает на “Камп Ноу”, должны уметь терпеть. И мы будем терпеть. К тому же у “Барселоны” поле размером больше среднего, и многим моим футболистам необходимо к нему привыкать», — рассказал итальянский специалист.

Матч на «Камп Ноу» начнется в 22:45 мск, главным арбитром назначен Дамир Скомина из Словении. В случае успеха «Барселона» в 11-й раз подряд выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов. В предыдущий раз «Барселона» уступила в 1/8 финала в 2007 году — английскому «Ливерпулю» (1:2, 1:0) под руководством Франка Райкарда.

«Бешикташ» уже распрощался с Лигой чемпионов

В 20:00 мск на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле «Бешикташ» встретится с «Баварией». Сильнейший клуб Германии дома разгромил соперника со счетом 5:0, и задача отыграться для подопечных Шенола Гюнеша, поднявшего сборную Турции на третье место на чемпионате мира в 2002 году, является невыполнимой. Хотя «Бавария» и имеет в пассиве крупное поражение в Лиге чемпионов — от «Пари Сен-Жермен» (0:3).

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Два предыдущих матча чемпионата Германии баварцы выиграли у «Фрайбурга» и «Гамбурга» с общим счетом 10:0, а отрыв от идущего вторым «Шальке» составляет уже 20 очков. Для Юппа Хайнкеса главная задача в Стамбуле — избежать травм и дисквалификаций, так что вряд ли сыграет в среду польский форвард Роберт Левандовский, забивший «Бешикташу» два мяча на своем поле, но получивший вторую желтую карточку — следующая приведет к пропуску одной игры. Травмированы игроки «Баварии» Мануэль Нойер, Корентен Толиссо, Кингсли Коман и Арьен Роббен. Однако все остальные лидеры «Баварии» в Стамбул прилетели, и, как заявил Шенол Гюнеш, его команда уже распрощалась с Лигой чемпионов.

По словам форварда «Баварии» Томаса Мюллера, для успеха необходимо избежать ошибок. Чемпиону мира 2014 года также будет интересно впервые сыграть на новом стадионе «Бешикташа», который уже прославился своей атмосферой.

В составе хозяев дисквалифицирован хорватский защитник Домагой Вида, который зимой перешел из киевского «Динамо». Для стамбульцев теперь главная задача — сохранить чемпионский титул в борьбе с «Галатасараем», который опережает «Бешикташ» на три очка. В следующем матче «Бешикташ» играет в гостях с другим клубом из Стамбула — «Башакшехиром», который, как и команда Гюнеша, набрал 50 очков.

Главным арбитром матча «Бешикташ» — «Бавария» назначен англичанин Майкл Оливер.

Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 16 марта.

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