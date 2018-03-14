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00:51 (мск), источник: Известия

Мачей Рыбус: Мороз поможет «Локомотиву» в игре с «Атлетико»

Полузащитник «железнодорожников» — о разгроме в первом матче с испанцами, шансах на победу в ответной игре, возвращении в состав красно-зеленых и чемпионате мира в России.

Источник: Известия

Столичный «Локомотив» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы разгромно проиграл мадридскому «Атлетико» (0:3) на выезде, серьезно осложнив себе задачу выхода в следующую стадию турнира. В этой встрече принял участие польский полузащитник «железнодорожников» Мачей Рыбус, пополнивший состав москвичей летом 2017 года. 28-летний игрок, вернувшийся в Россию из французского «Лиона», хорошо знаком отечественным любителям футбола: с 2012 по 2016 год он выступал за грозненский «Терек» и был одним из лидеров клуба. После не самого удачного сезона во Франции Мачей Рыбус не сразу сумел заново адаптироваться к чемпионату России. Поляк редко появлялся на поле, однако со временем заслужил доверие наставника команды Юрия Семина, став ключевым игроком «железнодорожников».

После неудачного матча с «Атлетико» Мачей Рыбус дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал о причинах поражения в Испании, перспективах своего клуба в домашней игре, возвращении в Россию и грядущем чемпионате мира.

— Почему первая игра с «Атлетико» сложилась для вашей команды столь неудачно?

— Это был очень тяжелый матч для «Локомотива». Всю игру мы пытались обороняться, поэтому с первых минут играли в пять защитников. Но нам противостояла команда топ-уровня, которая за последние несколько лет дважды выступала в финале Лиги чемпионов. В составе «Атлетико» собраны очень классные футболисты. Крайне сложно в играх с такими командами создавать моменты у их ворот.

— Не обидно, что все три мяча «Локомотив», по сути, доставил в свои ворота сам?

— Первый гол — понятно, там без шансов. Полузащитнику «Атлетико» Саулю удался фантастический удар. Второй и третий пропущенные голы — это наши потери мяча, после которых мы просто не успевали перестроиться и пропускали. Очень жаль, что всё сложилось таким образом, но в выездной игре у нас действительно просто не было шансов.

— У «Локо» остаются хотя бы малейшие перспективы на выход в четвертьфинал или ответный матч с «Атлетико» — простая формальность?

— Нужно трезво оценивать наши шансы. Понятно, что даже дома будет очень сложно отыграть три мяча у такой серьезной команды, как «Атлетико». Но мы надеемся, что в предстоящей игре увидим полный стадион наших болельщиков. Постараемся показать хороший результат, сыграть для них.

— Возможно, определенное преимущество дадут погодные условия в Москве?

— Думаю, на морозе нам будет легче противостоять «Атлетико». Они явно не привыкли к таким климатическим условиям. Постараемся показать в Москве лучшую игру, чем в Испании.

— В дерби со «Спартаком» вы травмировали нос. Сейчас это повреждение вас не беспокоит?

— Нос до сих пор болит. В игре с «Атлетико» я несколько раз получил по нему — было не очень приятно. Но это не такая серьезная травма, чтобы не выходить на поле.

— Вы стали чаще играть в основном составе «Локомотива». Как сейчас оцените свои шансы на попадание в состав сборной Польши на чемпионат мира, который стартует через несколько месяцев?

— Решение всегда за главным тренером, но я думаю, что поеду на этот турнир. До чемпионата еще около трех месяцев, и нужно доказывать свой уровень как в клубе, так и в сборной. В ближайшее время нашей национальной команде предстоит провести две контрольные встречи с Нигерией и Южной Кореей. Важно проявить себя в этих матчах. Чтобы поехать на чемпионат мира, надо быть в хорошей форме.

— Большая часть вашей карьеры прошла в России. Тренер сборной Польши консультируется с вами перед поездкой в нашу страну?

— Пока он у меня ничего не спрашивал. Но я знаю, что он уже несколько раз бывал в России — смотрел базу, на которой мы будем жить и тренироваться, а также стадионы, на которых мы сыграем.

— На групповом этапе ЧМ-2018 вам предстоит сыграть со сборными Колумбии, Японии и Сенегала. Как оцените шансы команды Польши на выход в плей-офф?

— У нас достаточно равный подбор команд, собрались сборные с разных континентов. Думаю, у нас очень интересная группа, в которой всё может случиться, и любая команда из нашего квартета способна выйти в плей-офф. Польша должна быть готова к тому, что будет очень нелегко.

— А что думаете о перспективах сборной России на домашнем чемпионате?

— Считаю, что у России такая группа, из которой она должна выйти в следующий этап.

— «Локо» сейчас — главный фаворит в борьбе за чемпионство в РФПЛ. Когда переходили в состав «железнодорожников», ожидали, что в первом же сезоне будете бороться за золото?

— Нет, вообще этого не ждал. Я видел, на каком месте команда финишировала в прошлом сезоне. И когда я переходил в «Локомотив», перед командой стояли другие задачи. Но еще рано говорить о первом месте, битва за чемпионство в самом разгаре.

— Перед переходом в «Локомотив» появлялась информация об интересе к вам со стороны ЦСКА. Почему в итоге вы выбрали «железнодорожников»?

— Это только разговоры, ничего серьезного со стороны ЦСКА не было.

Атлетико 3:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив М
8.03.2018, 21:00 Зрители: 35000 плей-офф: 1/8 финала Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне Юрий Семин
Голы
22′ Ньигес Сауль 8
47′ Диегу Коста 18
90′ Коке (Хуанфран) 6
Составы
Аксель Вернер 25
Хуанфран 20
Филипе Луис 3
Лукас Эрнандез 19
Хосе Хименес 24
Коке (к) 6
Томас Партей 5
84′ Ньигес Сауль 8
66′ 75′ Анхель Корреа 11
Хосе Санс Фернандо Торрес 9
67′ Антуан Гризманн 7
Виктор Мачин Перес Витоло 23
75′ Диегу Коста 18
Кевин Гамейро 21
1 Маринату Алвим Гильерме
31 Мачей Рыбус
5 Неманья Пейчинович
14 Ведран Чорлука
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук 34′
24 Эдер
27 Игорь Денисов (к)
20 Владислав Игнатьев 53′
84 Михаил Лысов
60 Антон Миранчук 71′
18 Александр Коломейцев
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 0
12 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 1
8 Угловые 2
14 Фолы 15
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Якоб Кехлет (Дания)
Боковой судья Хейне Серенсен (Дания)
Боковой судья Ларс Хуммельгор (Дания)
За воротами Микаэль Тюкгорд (Дания)
За воротами Йенс Мое (Дания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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 Мачей Рыбус: «Мороз поможет «Локомотиву» в игре с «Атлетико»
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