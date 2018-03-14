Мачей Рыбус: «Мороз поможет «Локомотиву» в игре с «Атлетико»

Источник: Известия

Столичный «Локомотив» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы разгромно проиграл мадридскому «Атлетико» (0:3) на выезде, серьезно осложнив себе задачу выхода в следующую стадию турнира. В этой встрече принял участие польский полузащитник «железнодорожников» Мачей Рыбус, пополнивший состав москвичей летом 2017 года. 28-летний игрок, вернувшийся в Россию из французского «Лиона», хорошо знаком отечественным любителям футбола: с 2012 по 2016 год он выступал за грозненский «Терек» и был одним из лидеров клуба. После не самого удачного сезона во Франции Мачей Рыбус не сразу сумел заново адаптироваться к чемпионату России. Поляк редко появлялся на поле, однако со временем заслужил доверие наставника команды Юрия Семина, став ключевым игроком «железнодорожников».

После неудачного матча с «Атлетико» Мачей Рыбус дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал о причинах поражения в Испании, перспективах своего клуба в домашней игре, возвращении в Россию и грядущем чемпионате мира.

— Почему первая игра с «Атлетико» сложилась для вашей команды столь неудачно?

— Это был очень тяжелый матч для «Локомотива». Всю игру мы пытались обороняться, поэтому с первых минут играли в пять защитников. Но нам противостояла команда топ-уровня, которая за последние несколько лет дважды выступала в финале Лиги чемпионов. В составе «Атлетико» собраны очень классные футболисты. Крайне сложно в играх с такими командами создавать моменты у их ворот.

— Не обидно, что все три мяча «Локомотив», по сути, доставил в свои ворота сам?

— Первый гол — понятно, там без шансов. Полузащитнику «Атлетико» Саулю удался фантастический удар. Второй и третий пропущенные голы — это наши потери мяча, после которых мы просто не успевали перестроиться и пропускали. Очень жаль, что всё сложилось таким образом, но в выездной игре у нас действительно просто не было шансов.

— У «Локо» остаются хотя бы малейшие перспективы на выход в четвертьфинал или ответный матч с «Атлетико» — простая формальность?

— Нужно трезво оценивать наши шансы. Понятно, что даже дома будет очень сложно отыграть три мяча у такой серьезной команды, как «Атлетико». Но мы надеемся, что в предстоящей игре увидим полный стадион наших болельщиков. Постараемся показать хороший результат, сыграть для них.

— Возможно, определенное преимущество дадут погодные условия в Москве?

— Думаю, на морозе нам будет легче противостоять «Атлетико». Они явно не привыкли к таким климатическим условиям. Постараемся показать в Москве лучшую игру, чем в Испании.

— В дерби со «Спартаком» вы травмировали нос. Сейчас это повреждение вас не беспокоит?

— Нос до сих пор болит. В игре с «Атлетико» я несколько раз получил по нему — было не очень приятно. Но это не такая серьезная травма, чтобы не выходить на поле.

— Вы стали чаще играть в основном составе «Локомотива». Как сейчас оцените свои шансы на попадание в состав сборной Польши на чемпионат мира, который стартует через несколько месяцев?

— Решение всегда за главным тренером, но я думаю, что поеду на этот турнир. До чемпионата еще около трех месяцев, и нужно доказывать свой уровень как в клубе, так и в сборной. В ближайшее время нашей национальной команде предстоит провести две контрольные встречи с Нигерией и Южной Кореей. Важно проявить себя в этих матчах. Чтобы поехать на чемпионат мира, надо быть в хорошей форме.

— Большая часть вашей карьеры прошла в России. Тренер сборной Польши консультируется с вами перед поездкой в нашу страну?

— Пока он у меня ничего не спрашивал. Но я знаю, что он уже несколько раз бывал в России — смотрел базу, на которой мы будем жить и тренироваться, а также стадионы, на которых мы сыграем.

— На групповом этапе ЧМ-2018 вам предстоит сыграть со сборными Колумбии, Японии и Сенегала. Как оцените шансы команды Польши на выход в плей-офф?

— У нас достаточно равный подбор команд, собрались сборные с разных континентов. Думаю, у нас очень интересная группа, в которой всё может случиться, и любая команда из нашего квартета способна выйти в плей-офф. Польша должна быть готова к тому, что будет очень нелегко.

— А что думаете о перспективах сборной России на домашнем чемпионате?

— Считаю, что у России такая группа, из которой она должна выйти в следующий этап.

— «Локо» сейчас — главный фаворит в борьбе за чемпионство в РФПЛ. Когда переходили в состав «железнодорожников», ожидали, что в первом же сезоне будете бороться за золото?

— Нет, вообще этого не ждал. Я видел, на каком месте команда финишировала в прошлом сезоне. И когда я переходил в «Локомотив», перед командой стояли другие задачи. Но еще рано говорить о первом месте, битва за чемпионство в самом разгаре.

— Перед переходом в «Локомотив» появлялась информация об интересе к вам со стороны ЦСКА. Почему в итоге вы выбрали «железнодорожников»?