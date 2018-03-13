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13 марта, источник: Р-Спорт

Конте: Результат 1-го матча дает «Барселоне» огромное преимущество над «Челси» в ЛЧ

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что результат первого матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов дает «Барселоне» огромное преимущество над лондонским клубом.

Источник: AFP 2018

«Челси» в первой встрече дома сыграла вничью с «Барселоной» со счетом 1:1. Ответная игра состоится в среду в столице Каталонии.

«В первом матче мы сыграли очень хорошо, практически идеально. А ведь в соперниках у нас была одна из лучших команд мира. Результат первой встречи дает огромное преимущество “Барселоне”. У них такая философия, что они будут играть только на победу», — цитирует Конте официальный сайт УЕФА.

«Мы должны выложиться по максимуму и сохранять предельную концентрацию на протяжении всей встречи. Возможно, временами нам будет непросто, но мы должны продолжать играть компактно. Когда у нас будет мяч, игроки должны верить, что они могут забить», — заявил главный тренер «Челси».

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