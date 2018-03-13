Конте: Результат 1-го матча дает «Барселоне» огромное преимущество над «Челси» в ЛЧ

Источник: AFP 2018

«Челси» в первой встрече дома сыграла вничью с «Барселоной» со счетом 1:1. Ответная игра состоится в среду в столице Каталонии.

«В первом матче мы сыграли очень хорошо, практически идеально. А ведь в соперниках у нас была одна из лучших команд мира. Результат первой встречи дает огромное преимущество “Барселоне”. У них такая философия, что они будут играть только на победу», — цитирует Конте официальный сайт УЕФА.