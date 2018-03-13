Хайнкес: В «Баварии» 20 топ-игроков в составе, доверяю каждому
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бешикташем». Первая встреча завершилась победой мюнхенцев со счётом 5:0.
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бешикташем». Первая встреча завершилась победой мюнхенцев со счётом 5:0.
«У нас в команде много очень опытных футболистов. Даже при таком комфортабельном преимуществе нужно подходить к матчу со стопроцентной концентрацией. Ты всегда должен быть настроен на победу, вне зависимости от результата первого матча. Я уверен в профессионализме своей команды.
У нас 20
Из своего опыта я знаю, что в Лиге чемпионов нужно всегда показывать свою лучшую игру. Мы доминируем в Бундеслиге, у нас огромный отрыв. Тем не менее мы все равно подходим к каждому матчу с предельной концентрацией, на тренировках работаем очень усердно. Но всегда есть вещи, которые можно улучшить. Завтра нам будет противостоять соперник
Напомним, игра пройдёт завтра, 14 марта, в Турции и начнётся в 20:00 по московскому времени.