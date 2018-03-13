Хайнкес: В «Баварии» 20 топ-игроков в составе, доверяю каждому

Источник: AFP 2018

«У нас в команде много очень опытных футболистов. Даже при таком комфортабельном преимуществе нужно подходить к матчу со стопроцентной концентрацией. Ты всегда должен быть настроен на победу, вне зависимости от результата первого матча. Я уверен в профессионализме своей команды.

У нас 20 топ-игроков в составе. Я доверяю каждому. У нас нет идеального стартового состава. Он варьируется. Но я не отрицаю, что всегда хочу иметь хороший баланс между обороной и нападением. Так будет и завтра.

Из своего опыта я знаю, что в Лиге чемпионов нужно всегда показывать свою лучшую игру. Мы доминируем в Бундеслиге, у нас огромный отрыв. Тем не менее мы все равно подходим к каждому матчу с предельной концентрацией, на тренировках работаем очень усердно. Но всегда есть вещи, которые можно улучшить. Завтра нам будет противостоять соперник топ-уровня, к которому мы готовились соответствующим образом. Мои игроки очень стараются на тренировках, но процесс совершенствования требует времени, — приводит слова Хайнкеса пресс-служба клуба.