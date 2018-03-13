«Шахтер» уступит «Роме», МЮ обыграет «Севилью». Кто будет в ¼ Лиги чемпионов?

Источник: Советский спорт

СЛИШКОМ СЛОЖНАЯ ПАРА

1/8 финала. Первый матч — 2:1

«Рома» (Италия) — «Шахтер» (Украина)

13 марта. Рим. Стадион «Олимпико», 22:45 (мск).

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 1/8 финала, 13.03.2018, 22:45 Рома - Шахтер Д -

Не самый комфортный, но все-таки задел, добытый «Шахтером» в Харькове, оставляет шансы на проход в четвертьфинал каждому из коллективов. Но какое-то подсознательное предпочтение отдается все же «Роме». Во-первых, команда сыграет дома, во-вторых, мотивация — запредельная. Ну, а в-третьих, силы ни на что особо беречь не надо: ясное дело, следующая стадия видится потолком возможностей команды Эусебио Ди Франческо. Но туда еще нужно просочиться.

Украинцы же вряд ли откажутся от веселой и разнообразной игры в атаке и присядут в автобус у своей штрафной. Как и в первом матче, на встречных курсах пройдет вечер в Риме, но комфорт домашних трибун на стороне итальянец. К тому же, индивидуальный класс и общекомандную форму (победы над «Наполи» и «Торино») вынести за скобки никак не получится.

Эта встреча будет соревнованием атак, противостоянием Эдина Джеко и Факундо Перейры — лучших бомбардиров команд, которые забили уже по 19 голов.

Ну и еще конечно же интересно, как клубы решат кадровые проблемы: у хозяев не сыграют защитник Карсдорп и форвард Дефрель, а у гостей аж семеро — Степаненко, Гречишкин, Кайоде, Нем (вне заявки), Срна (допинг) и Малышев с Крывцовым (травмы).

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 1/8 финала, 13.03.2018, 22:45 Манчестер Юнайтед - Севилья -

«ЮНАЙТЕД» НИЧЕГО НЕ РЕШИЛ, НО ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА

1/8 финала. Первый матч — 0:0

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Севилья» (Испания)

13 марта. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд», 22:45.

В отличие от «Сити», «Ман Юнайтед» натужно и с большим трудом забивает. «Севилье», крепенькой, но при этом растоптанной «Спартаком» (5:1) в первом матче англичане не забили. Но то было в Испании (0:0), где, собственно, красно-белые проиграли. А теперь выезд. И что же, ждать разгрома как в Москве или победы как в Ливерпуле (3:1)?

«Юнайтед», кстати, качественно провел встречу с «Ливерпулем» (2:1), что заставило задуматься о выходе команды из небольшого кризиса. Но по второму тайму вопросы, не успев улетучиться, вернулись обратно: все-таки «МЮ» продолжает штормить, пусть и не без светлых пятен. А «Севилья» ведь сменила тренера, и пока на багаже Эдуардо Бериццо (плюс свои знания) Винценцо Монтелла выезжает будь здоров. По сути, команда все еще страдает в играх с большими клубами («Валенсия», «Севилья», «Реал»), но иногда оступается в гостях против середняков типа «Эйбара».

Нулевая ничья в Испании оставляет гостям околоидеальные шансы на проход дальше.

Но Жозе Моуринью скорее счастлив, чем нет: «Севилья» не умеет играть в обороне и привыкла действовать от себя, что португальцу конечно же и надо. Контратаки «МЮ» — одни из самых смертоносных и разящих не только в чемпионате Англии, но и Европе. Ну и плюс большой лигочемпионский опыт команды и тренера, помноженный на магию «Олд Траффорд» практически вынуждает отдать предпочтение в этой паре «Манчестер Юнайтед».

Касаемо травм, у «МЮ» не сыграют Погба, Игбрагимович и вряд ли с первых минут выйдут только восстановившиеся Феллайни и Блинд. «Севилья» потеряла Корчиа и Наваса, перебор карточек у прекрасного Корреа, а Лайюн и Кароль не заявлены в этом турнире.