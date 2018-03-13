«Шахтер» уступит «Роме», МЮ обыграет «Севилью». Кто будет в ¼ Лиги чемпионов?
«Советский спорт» — об ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. По сути, шансы есть у всех четырех клубов просочиться в четвертьфинал.
«Советский спорт» — об ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. По сути, шансы есть у всех четырех клубов просочиться в четвертьфинал.
СЛИШКОМ СЛОЖНАЯ ПАРА
1/8 финала. Первый матч — 2:1
«Рома» (Италия) — «Шахтер» (Украина)
13 марта. Рим. Стадион «Олимпико», 22:45 (мск).
Не самый комфортный, но
Украинцы же вряд ли откажутся от веселой и разнообразной игры в атаке и присядут в автобус у своей штрафной. Как и в первом матче, на встречных курсах пройдет вечер в Риме, но комфорт домашних трибун на стороне итальянец. К тому же, индивидуальный класс и общекомандную форму (победы над «Наполи» и «Торино») вынести за скобки никак не получится.
Ну и еще конечно же интересно, как клубы решат кадровые проблемы: у хозяев не сыграют защитник Карсдорп и форвард Дефрель, а у гостей аж семеро — Степаненко, Гречишкин, Кайоде, Нем (вне заявки), Срна (допинг) и Малышев с Крывцовым (травмы).
«ЮНАЙТЕД» НИЧЕГО НЕ РЕШИЛ, НО ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА
1/8 финала. Первый матч — 0:0
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Севилья» (Испания)
13 марта. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд», 22:45.
В отличие от «Сити», «Ман Юнайтед» натужно и с большим трудом забивает. «Севилье», крепенькой, но при этом растоптанной «Спартаком» (5:1) в первом матче англичане не забили. Но то было в Испании (0:0), где, собственно,
«Юнайтед», кстати, качественно провел встречу с «Ливерпулем» (2:1), что заставило задуматься о выходе команды из небольшого кризиса. Но по второму тайму вопросы, не успев улетучиться, вернулись обратно:
Но Жозе Моуринью скорее счастлив, чем нет: «Севилья» не умеет играть в обороне и привыкла действовать от себя, что португальцу конечно же и надо. Контратаки «МЮ» — одни из самых смертоносных и разящих не только в чемпионате Англии, но и Европе. Ну и плюс большой лигочемпионский опыт команды и тренера, помноженный на магию «Олд Траффорд» практически вынуждает отдать предпочтение в этой паре «Манчестер Юнайтед».
Касаемо травм, у «МЮ» не сыграют Погба, Игбрагимович и вряд ли с первых минут выйдут только восстановившиеся Феллайни и Блинд. «Севилья» потеряла Корчиа и Наваса, перебор карточек у прекрасного Корреа, а Лайюн и Кароль не заявлены в этом турнире.
Константин Кринский