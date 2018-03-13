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00:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главный матч для Моуринью. Месси или Азар?

Кто выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Во вторник и среду определятся четыре последних четвертьфиналиста Лиги чемпионов, а главный матч недели состоится на «Камп Ноу».

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
1/8 финала, 13.03.2018, 22:45
Манчестер Юнайтед
-Севилья-

«СЕВИЛЬЯ» ВАЖНЕЕ «ЛИВЕРПУЛЯ»

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — СЕВИЛЬЯ
13 марта. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 22.45 (Матч ТВ — 22.35).
Судья: Маккели (Голландия).
Первый матч — 0:0.
Прогноз Winline: П1 1.61 — Н 4.01 — П2 5.90.

Календарь словно специально приберег главную интригу недели на десерт, когда останется определить последнего счастливчика. Пятый четвертьфиналист фактически известен: «Бавария», разгромившая «Бешикташ». А по вторнику пока сплошные вопросы. Хотя, один фаворит в лице «Манчестер Юнайтед» просматривается невооруженным глазом. Бесспорно, не всем нравится прагматичность Жозе Моуринью, для которого результат превалирует над зрелищем, но чужое мнение тренера не волнует.

Тем более, сейчас, когда «красные дьяволы» последовательно отправили в нокаут «Челси» с «Ливерпулем». Даже на проводящего фантастический сезон Салаха надели смирительную рубашку, а игроков хотя бы близкого уровня в «Севилье» просто нет. В Испании, правда, говорят, что Винченцо Монтеллу позвали на пост главного тренера в том числе за умение играть матчи на вылет. И действительно, в испанском кубке андалусийцы дошли до финала, но Лига чемпионов — другой уровень, и для «МЮ» не принципиально отсутствие не тренировавшегося Погба.

О настрое англичан лучше всего сказал Моуринью: «Севилья» и «Брайтон» (в четвертьфинале Кубка Англии — Прим. А. К.) важны больше, чем игра с «Ливерпулем».

Да, это большой матч с прямым конкурентом за место в четверке, но у нас остается восемь туров и возможность набрать 24 очка. Здесь же ты либо живешь, либо умираешь. Если мы проиграем «Севилье», все забудут, что было сделано за две последние недели.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
1/8 финала, 13.03.2018, 22:45
Рома
-Шахтер Д-

ДЖЕКО НАБРАЛСЯ СИЛ

РОМА — ШАХТЕР
13 марта. Рим. Олимпийский стадион. 22.45 (Матч Футбол 1 — 22.30).
Судья: Ундиано Мальенко (Испания).
Первый матч — 1:2.
Прогноз Winline: П1 1.71 — Н 4.14 — П2 4.65.

Игра «Ромы» и «Шахтера» представляется даже более интригующей. У Паулу Фонсеки имелись опасения по поводу готовности команды после двухмесячной зимней паузы, однако «горняки» и в Лиге чемпионов сыграли классно, и все четыре матча украинского чемпионата выиграли с крупным счетом, а Марлос с Феррейрой весной забили 11 мячей на двоих. Впрочем, и римляне к ответной игре подходят в прекрасном расположении духа. «Волков» настолько вдохновила победа над «Наполи», что «Торино» они разгромили даже без отдохнувшего благодаря дисквалификации Джеко. Возможно, «Роме» хватит и одного результативного удара боснийца, ведь гол Дженгиза в Харькове дал Эузебио Ди Франческо возможность ориентироваться на классический итальянский счет 1:0. Поэтому и говорит тренер о важности баланса и надежности в игре, назвав «Шахтер» скорее не украинской, а бразильской командой.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
1/8 финала, 14.03.2018, 22:45
Барселона
-Челси-

ИНЬЕСТА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

БАРСЕЛОНА — ЧЕЛСИ
14 марта. Барселона. Стадион «Ноу Камп». 22.45
Первый матч — 1:1.
Прогноз Winline: П1 1.39 — Н 4.89 — П2 7.52
БЕШИКТАШ — БАВАРИЯ
14 марта. Стамбул. Стадион «Водафон Арена». 20.00
Первый матч — 0:5.
Прогноз Winline: П1 5.14 — Н 4.54 — П2 1.60.

Манчестер, Рим и Стамбул — лишь разогрев перед сражением в столице Каталонии, которого ждешь, отсчитывая часы до стартового свистка. И дело тут даже не в красоте демонстрируемого «Барселоной» футбола и эмоциональном подъеме многодетного отца Месси, а в «Челси». Точнее, в ответе на вопрос: способен ли Антонио Конте снова заставить Эрнесто Вальверде играть по своим правилам? На «Стэмфорд Бридж» «Барса» оказалась хорошо ровно на столько, насколько ей позволили допустивший единственную грубую ошибку соперник. У него даже есть имя — Кристенсен. Не факт, что молодой датчанин устроит танцы на граблях, но для англичан важно участие в игре получившего паузу из-за мышечного напряжения Рюдигера.

Для хозяев же в приоритете состояние здоровья только в понедельник возобновившего тренировки Иньесты. Но если перспективы Андреса под вопросом, то лондонский волкодав Канте здоров и готов к новым свершениям.

Также, как и находящиеся в отличной форме Азар с Виллианом. Последнее, правда, относится практически к любому футболисту «Барселоны», для нейтрализации которых «синим» придется прыгнуть выше головы. Никак иначе, потому что нынешний «Челси» не похож на команду, способную совершать подвиги по расписанию. В противном случае лондонцы нашли бы силы на «МЮ» и «Манчестер Сити», однако два визита в Манчестер обернулись фиаско, а в субботу проблемы Конте создал даже «Кристал Пэлас». Только вдумайтесь: где в реестре футбольных талантов находятся Заа с ван Анхолтом, и где Месси с Суаресом?

АНДРЕЙ КУЗИЧЕВ

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