Мбаппе: «Реал» показал «ПСЖ» разницу между отличными игроками и чемпионами

Обе встречи закончились победой «сливочных» (3:1; 2:1).
«Мы настраивались противостоять Мадриду как можно лучше. Никто не может нас упрекнуть в том, что мы не пытались, у нас отличные игроки. Но «Реал» показал нам разницу между отличными игроками и чемпионами.
Мы должны учиться на ошибках и избегать повторения их в следующем сезоне", — приводит слова Мбаппе Marca.
На прошлом турнире парижане оступились на той же стадии в противостоянии с «Барселоной». Команда Эмери выиграла первый матч со счётом 4:0, но проиграла ответный — 6:1, завершив своё выступление в Лиге чемпионов.