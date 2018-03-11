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12:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Мбаппе: «Реал» показал «ПСЖ» разницу между отличными игроками и чемпионами

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал поражения в матчах с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Обе встречи закончились победой «сливочных» (3:1; 2:1).

«Мы настраивались противостоять Мадриду как можно лучше. Никто не может нас упрекнуть в том, что мы не пытались, у нас отличные игроки. Но «Реал» показал нам разницу между отличными игроками и чемпионами.

Мы должны учиться на ошибках и избегать повторения их в следующем сезоне", — приводит слова Мбаппе Marca.

На прошлом турнире парижане оступились на той же стадии в противостоянии с «Барселоной». Команда Эмери выиграла первый матч со счётом 4:0, но проиграла ответный — 6:1, завершив своё выступление в Лиге чемпионов.

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