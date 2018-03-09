Упускаем Францию! Россия провела худшую евронеделю

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В чем интрига весны?

Удержаться на шестой строчке таблицы коэффициентов УЕФА — такая задача стояла перед Россией в нынешнем сезоне. На шестую строчку наша страна поднялась в прошлой кампании, потеснив Португалию. Задача по сохранению позиции была решена уже в конце февраля: у конкурента после вылета из Лиги Европы «Браги» не осталось даже теоретических шансов нас обойти — отставание к этому моменту составило 6.134 балла!

Шестая строчка позволит нам в сезоне-2019/20 (как и в сезоне-2018/19) делегировать три команды в Лигу чемпионов (две в групповой этап) и три в Лигу Европы (одну в групповой этап). В этом плане седьмая строчка не так привлекательна: она позволяет выставить всего две команды в Лигу чемпионов (одну групповой этап) и три в Лигу Европы (одну в групповой этап).

При удачном раскладе весной мы можем сразиться с Францией за пятую строчку. С точки зрения Лиги чемпионов пятое место и шестое ничем не отличается: обе страны делегируют по две команды в групповой этап и одну в квалификацию. А вот в Лиге Европы разница есть: сразу две команды пятой страны из трех начнут турнир с группового раунда, тогда как у шестой путевку в осень получит один коллектив из трех. К концу февраля от Франции Россию отделяло 1.866 баллов.

Как считаются коэффициенты?

За выигранный матч в основном раунде (все игры, начиная с группового этапа) команда получает два очка, а за ничью одно. Чтобы определить вклад участника соревнования в таблицу коэффициентов, нужно разделить заработанные им очки на количество участвующих в еврокубках команд от страны. Например, победив две недели назад «Селтик», «Зенит» принес в нашу копилку 0,4 балла (2/5).

Очки даются не только за победы и ничьи, но и в виде бонусов. Например, попадание в групповой этап Лиги чемпионов стоит четыре очка. Выше ценится только выход в плей-офф — пять очков. Одним бонусным очком оценивается выход в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов, а также в эти стадии Лиги Европы.

Как Россия и Франция выступили на этой неделе?

К сожалению, на первой весенней неделе все российские команды проиграли, не принеся в копилку страны ни одного балла: «Локо» уступил «Атлетико» (0:3), ЦСКА — «Лиону» (0:1), а «Зенит» — «Лейпцигу» (1:2). Столь неудачной недели в нынешней еврокампании у нас еще не было! Дважды мы набирали 0.600 баллов — одна победа и одна ничья. На данный момент в нынешнем еврокубковом розыгрыше это был наш минимум.

Франция выступила гораздо лучше: из трех команд сразу две одержали победы! «Лион» в Лиге Европы победил ЦСКА (1:0), а «Марсель» обыграл «Атлетик» (3:1), лишь «ПСЖ» в Лиге чемпионов проиграл «Реалу» (1:2). Парижане покидают турнир.

Португалия… Как о ней забудешь? Надо делать задел на следующие сезоны! К сожалению, португальские клубы тоже выступили лучше наших: «в Лиге чемпионов тормознул «Ливерпуль» (0:0), а «Спортинг» Порту обыграл «Виктория Пльзень» (2:0). Таким образом, это дало Португалии 0.500 баллов.

Какие у нас перспективы?

На данный момент Россия отстает от Франции на 2.533 баллов. Данная разница равняется шести нашим победам и одной ничьей. Много, если учесть, что все наши команды близки к вылету из Европы. В то же время у Франции хорошие шансы на проход дальше у «Лиона» (гостевая победа) и «Марселя» (победа в два мяча на своем поле).

Но у России все еще остаются три команды в еврокубках, тогда как у Франции лишь две. Чтобы претендовать на пятое место, России важная победа ЦСКА над «Лионом» — тогда армейцы и сами пройдут, и конкурента выбьют, оставив Францию только с «Марселем». При проходе еще и «Зенита», возможны удачные сценарии. Но пока они больше подходят под жанр фантастики.

Португалию Россия опережает на 5.634 балла. Это 17 португальских побед! Отличный задел.

Что бы ни случилось на финише сезона еврокампанию с точки зрения набранных баллов стоит занести России в актив. Мы уже набрали 11.600 баллов — наш лучший результат за последние пять сезонов. А ведь очень рано вылетел «Краснодар»!