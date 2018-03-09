Дрим-Тимо. Вернер и «Лейпциг» обыграли «Зенит»
Петербуржцы забили в гостях, но не справились с самым талантливым немецким игроком.
Петербуржцы забили в гостях, но не справились с самым талантливым немецким игроком.
ЕВРОВЕСНА
Весна пришла в Лейпциг, самый крупный город Саксонии, без календарных опозданий — в отличие от
ВАДИМ И МАНЧИНИ
На ветру было прохладно, и футбольные болельщики согревались самым привычным способом. Группе самых согретых фанатов «Зенита» повезло встретить на улице Манчини с помощниками, которые вышли на дневную прогулку. В совместных фотографиях итальянец не отказывал и даже пришел на помощь, когда последний желающий долго не мог докричаться до друга по имени Вадим. «Vadim!» — позвал Манчини и требовательно кивнул головой. После этого главный тренер петербуржцев отправился изучать ассортимент магазина, в котором продавались мюсли — здоровое питание превыше всего.
ШАРФ ИЛИ ШНАПС?
«ГОРОД НАД ВОЛЬНОЙ НЕВОЙ» НАД ЛЕЙПЦИГОМ
О том, что арена будет заполнена меньше, чем наполовину, было известно еще вчера. Дело не в пренебрежении к «Зениту» — просто немцы не очень жалуют футбол по будням. К началу встречи полностью заполнились лишь боковые трибуны, редкие группки фанатов на центральных смотрелись сиротливо. Один из крайних секторов был отдан болельщикам петербуржцев. Каково же было их удивление, когда на стадионе загремел гимн «Зенита»! «Город над вольной Невой» — пусть и неполная версия, — устремился в вечернее небо над Лейпцигом.
ОБМЕН ЛЮБЕЗНОСТЯМИ
История с гимном стала продолжением вчерашних
УДАРНИК ВЕРНЕР
Второй тайм ударнее провел «РБ Лейпциг» — особенно, Вернер. Это его пас пяткой вывел к воротам Лунева Бруму, и португалец с гвинейскими корнями не промахнулся. Следом сам Вернер должен был забивать второй гол хозяев, но пробил прямо в зенитовского вратаря. Манчини выпустил Дриусси вместо Заболотного, гости создали несколько опасных моментов, но забили вновь «быки» — Вернер с третьей попытки изящно перебросил Лунева.
КАПИТАНСКИЙ ШТРАФНОЙ
Когда надежд у гостей почти не осталось, слово взял капитан. За несколько минут до конца Кришито отменно пробил со штрафного и отложил решение вопроса о выходе в ¼ финала до игры в
Егор БЫЧКОВ
из Лейпцига.
|РБ Лейпциг
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2:1
Первый тайм: 0:0
|Зенит
|Ральф Хазенхюттль
|Роберто Манчини
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|16
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Боковой судья
|Октавьян Шовре (Румыния)
|Боковой судья
|Себастьян Георге (Румыния)
|За воротами
|Иштван Ковач (Румыния)
|За воротами
|Себастьян Колцеску (Румыния)