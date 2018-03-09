Дрим-Тимо. Вернер и «Лейпциг» обыграли «Зенит»

Источник: AFP 2018

ЕВРОВЕСНА

Весна пришла в Лейпциг, самый крупный город Саксонии, без календарных опозданий — в отличие от Санкт-Петербурга. За день до игры «Зенита» с местными «быками» на улицах еще лежал снег, но утром 8 марта на небе зажглось такое солнце, что к обеду белых проплешин осталось гораздо меньше. Сильный ветер, впрочем, напоминал о том, что прогноз обещал дождливую погоду — аккурат к началу встречи. Синоптики не ошиблись.

ВАДИМ И МАНЧИНИ

На ветру было прохладно, и футбольные болельщики согревались самым привычным способом. Группе самых согретых фанатов «Зенита» повезло встретить на улице Манчини с помощниками, которые вышли на дневную прогулку. В совместных фотографиях итальянец не отказывал и даже пришел на помощь, когда последний желающий долго не мог докричаться до друга по имени Вадим. «Vadim!» — позвал Манчини и требовательно кивнул головой. После этого главный тренер петербуржцев отправился изучать ассортимент магазина, в котором продавались мюсли — здоровое питание превыше всего.

ШАРФ ИЛИ ШНАПС?

Сине-бело-голубая атрибутика встречалась редко, но все же чаще, чем красно-белая — болельщиков хозяев на улицах практически не было видно. На одной из трансформаторных будок кто-то успел нетвердой рукой нарисовать зенитовское граффити, а по пути на стадион встретился местный житель, торгующий сделанными к матчу шарфами. Заметив нерешительный интерес к продукции на прилавке, он потянулся вниз: «Русский? Если не хочешь шарф, может быть, шнапс?».

«ГОРОД НАД ВОЛЬНОЙ НЕВОЙ» НАД ЛЕЙПЦИГОМ

О том, что арена будет заполнена меньше, чем наполовину, было известно еще вчера. Дело не в пренебрежении к «Зениту» — просто немцы не очень жалуют футбол по будням. К началу встречи полностью заполнились лишь боковые трибуны, редкие группки фанатов на центральных смотрелись сиротливо. Один из крайних секторов был отдан болельщикам петербуржцев. Каково же было их удивление, когда на стадионе загремел гимн «Зенита»! «Город над вольной Невой» — пусть и неполная версия, — устремился в вечернее небо над Лейпцигом.

ОБМЕН ЛЮБЕЗНОСТЯМИ

История с гимном стала продолжением вчерашних пресс-конференций, когда Манчини и Хазенхюттль не жалели комплиментов друг для друга. Главный тренер «Зенита» пообещал, что игра команды ни в коем случае не будет оборонительной — и слово свое сдержал. Гости начали встречу без церемоний: Кокорин с Заболотным сочинили несколько опасных атак, хорошо подключился раз-другой Ригони. Хозяева, будто присматриваясь, выждали, когда пройдет стартовый запал «Зенита» — и ответили так, что фанатской трибуне за воротами Лунева оставалось только схватиться за голову. Дважды на ударную позицию вышел Вернер, пробив мимо, едва не открыл счет Форсберг — штанга и невероятное везение спасли петербуржцев. Обмен любезностями вышел на славу.

УДАРНИК ВЕРНЕР

Второй тайм ударнее провел «РБ Лейпциг» — особенно, Вернер. Это его пас пяткой вывел к воротам Лунева Бруму, и португалец с гвинейскими корнями не промахнулся. Следом сам Вернер должен был забивать второй гол хозяев, но пробил прямо в зенитовского вратаря. Манчини выпустил Дриусси вместо Заболотного, гости создали несколько опасных моментов, но забили вновь «быки» — Вернер с третьей попытки изящно перебросил Лунева.

КАПИТАНСКИЙ ШТРАФНОЙ

Когда надежд у гостей почти не осталось, слово взял капитан. За несколько минут до конца Кришито отменно пробил со штрафного и отложил решение вопроса о выходе в ¼ финала до игры в Санкт-Петербурге. Гол на чужом поле — хорошее подспорье, но к такому «Лейпцигу» нужно готовиться серьезнее.