«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 9 марта. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Зенит» в гостях проиграл немецкому «Лейпцигу» со счетом 1:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 9 марта. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Зенит» в гостях проиграл немецкому «Лейпцигу» со счетом 1:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
В составе российской команды отличился Доменико Кришито (86-я минута). У «Лейпцига» забитыми мячами отметились Брума (56) и Тимо Вернер (77). Этот матч стал для «Зенита» 100-м в Лиги Европы и Кубке УЕФА. Вернер забил шестой гол в шести последних матчах еврокубков.
«Зенит» против немецких команд провел 17 матчей, в которых одержал пять побед, трижды сыграл вничью и потерпел девять поражений. «Лейпциг», который проводит свой первый еврокубковый сезон в истории, ранее с российскими командами не встречался.
На матче присутствовало 19 877 зрителей. Ответный матч пройдет 15 марта в
В других матчах французский «Марсель» обыграл испанский «Атлетик» (3:1), португальский «Спортинг» оказался сильнее чешской «Виктории» (2:0), итальянский «Лацио» и украинское «Динамо» сыграли вничью (2:2).
|РБ Лейпциг
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2:1
Первый тайм: 0:0
|Зенит
|Ральф Хазенхюттль
|Роберто Манчини
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|16
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Боковой судья
|Октавьян Шовре (Румыния)
|Боковой судья
|Себастьян Георге (Румыния)
|За воротами
|Иштван Ковач (Румыния)
|За воротами
|Себастьян Колцеску (Румыния)