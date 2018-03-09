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01:12 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 9 марта. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Зенит» в гостях проиграл немецкому «Лейпцигу» со счетом 1:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Источник: РИА "Новости"

В составе российской команды отличился Доменико Кришито (86-я минута). У «Лейпцига» забитыми мячами отметились Брума (56) и Тимо Вернер (77). Этот матч стал для «Зенита» 100-м в Лиги Европы и Кубке УЕФА. Вернер забил шестой гол в шести последних матчах еврокубков.

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«Зенит» против немецких команд провел 17 матчей, в которых одержал пять побед, трижды сыграл вничью и потерпел девять поражений. «Лейпциг», который проводит свой первый еврокубковый сезон в истории, ранее с российскими командами не встречался.

На матче присутствовало 19 877 зрителей. Ответный матч пройдет 15 марта в Санкт-Петербурге.

В других матчах французский «Марсель» обыграл испанский «Атлетик» (3:1), португальский «Спортинг» оказался сильнее чешской «Виктории» (2:0), итальянский «Лацио» и украинское «Динамо» сыграли вничью (2:2).

РБ Лейпциг 2:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
8.03.2018, 23:05 Зрители: 19877 плей-офф: 1/8 финала Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Ральф Хазенхюттль Роберто Манчини
Голы
56′ Арминду Брума (Т. Вернер) 17
77′ Тимо Вернер (Н. Кейта) 11
4 Доменико Кришито 86′
Составы
Петер Гулачи 32
Лукас Клостерманн 16
Вилли Орбан (к) 4
85′ Дайот Упамекано 17
Эмиль Форсберг 10
Тимо Вернер 11
Наби Кейта 8
Диего Демме 31
46′ Конрад Лаймер 27
Фернандес Бернарду 3
75′ Арминду Брума 17
Марсель Забитцер 7
79′ Жан-Кевин Огюстен 29
Юссуф Поульсен 9
99 Андрей Лунев
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля
30 Эмануэль Маммана
14 Далер Кузяев
21 Александр Ерохин
8 Матиас Краневиттер
9 Александр Кокорин
29 Антон Заболотный 57′
11 Себастьян Дриусси
10 Эмилиано Ариэль Ригони 80′
7 Дмитрий Полоз
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
16 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 5
11 Фолы 15
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Октавьян Шовре (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
За воротами Иштван Ковач (Румыния)
За воротами Себастьян Колцеску (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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