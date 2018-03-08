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00:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Венгер: «Арсенал» одержал важную победу после кошмарной недели

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Источник: AP 2018

«Мы одержали важную победу после кошмарной недели. Для нас было важно победить, но это не значит, что мы прошли дальше. Нам нужно ещё победить дома. Я очень доволен настроем игроков и их реакцией на последние поражения.

Мы не могли сильно рисковать, так как находимся не в том положении. Но мы не могли и полностью избежать рисков. В противном случае мы бы потеряли мобильность.

Когда ты проигрываешь в финале Кубка, сложно переварить это за несколько дней. Когда ты в нокдауне, как боксёр, у тебя нет времени отреагировать, но ты всё равно должен сделать это, — приводит слова Венгера Daily Mail.

Ответный поединок пройдёт в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» 15 марта.

Милан 0:2
Первый тайм: 0:2
Арсенал
8.03.2018, 21:00 плей-офф: 1/8 финала Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо Арсен Венгер
Голы
7 Генрих Мхитарян (М. Езил) 15′
8 Аарон Рэмси (М. Езил) 45+4′
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Алессио Романьоли 13
Леонардо Бонуччи (к) 19
Рикардо Родригес 68
Джакомо Бонавентура 5
Лукас Билья 21
Франк Кессье 79
Хесус Хоакин Сусо 8
79′ Давиде Калабрия 2
Фабио Борини 11
62′ Хакан Чалханоглу 10
Никола Калинич 7
68′ Патрик Кутроне 63
Андре Силва 9
13 Давид Оспина
6 Лоран Косьельни (к)
20 Шкодран Мустафи
7 Генрих Мхитарян
8 Аарон Рэмси 71′
10 Джек Уилшир
29 Гранит Джака
23 Дэнни Уэлбек
21 Калум Чемберс 85′
35 Мохамед Эль-Ненни
31 Сеад Колашинац 62′ 60′
30 Эйнсли Мэйтланд-Найлс
11 Месут Езил 80′
16 Роб Холдинг
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 8
1 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
10 Угловые 3
8 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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