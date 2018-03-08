Венгер: «Арсенал» одержал важную победу после кошмарной недели

Источник: AP 2018

«Мы одержали важную победу после кошмарной недели. Для нас было важно победить, но это не значит, что мы прошли дальше. Нам нужно ещё победить дома. Я очень доволен настроем игроков и их реакцией на последние поражения.

Мы не могли сильно рисковать, так как находимся не в том положении. Но мы не могли и полностью избежать рисков. В противном случае мы бы потеряли мобильность.

Когда ты проигрываешь в финале Кубка, сложно переварить это за несколько дней. Когда ты в нокдауне, как боксёр, у тебя нет времени отреагировать, но ты всё равно должен сделать это, — приводит слова Венгера Daily Mail.