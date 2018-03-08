Акинфееву и Березуцкому — по 5,0 за пропущенный мяч

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ЦСКА

АКИНФЕЕВ — 5,0. Уверенно вытащил штрафной после удара Депая. Однако неправильно занял позицию при ударе головой Марселу, что привело к забитому мячу.

А. БЕРЕЗУЦКИЙ — 5,0. Самое главное — не помешал Марселу спокойно прыгнуть и забить гол. Хотя защитник находился в этой зоне.

ИГНАШЕВИЧ — 5,5. В начале второго тайма сфолил около линии штрафной, который исполнял Депай. В остальном ошибок не допускал.

НАБАБКИН — 6,0. Смотрелся увереннее всех в тройке центральных защитников. Фатальных огрехов не допустил.

МИЛАНОВ — 6,0. Болгарин провел матч достаточно уверенно, успевая отработать на своей бровке и в нападении, и в защите.

НАТХО — 6,0. Раз за разом «выцарапывал» мячи у соперников и начинал опасные контратаки. Хотя несколько раз опасно сфолил, после одного из нарушений получил желтую карточку.

ДЗАГОЕВ — 6,0. Основной креатив в атаке шел именно от него. Несколько раз острым пасом выводил Мусу к воротам. Во втором тайме защитная линия «Лиона» смогла «закрыть» полузащитника.

ГОЛОВИН — 5,5. В первом тайме нанес несколько опасных ударов из-за пределов штрафной. Во второй половине встречи практически не был заметен.

КУЧАЕВ — 6,0. Полузащитник потихоньку осваивается на левом фланге. Если продолжит в том же духе, то имеет все шансы вытеснить из состава Георгия Щенникова, который только-только восстановился после травмы.

ВЕРНБЛУМ — 5,0. Номинальный полузащитник снова появился в атаке. Защитники «Лиона» Были готовы к этому, плотно держа шведа весь матч. Вернблум привычно много боролся, однако результата это не принесло.

МУСА — 5,5. Был активен, но этого оказалось мало для забитого мяча. К 16-й минуте имел два хороших момента, чтобы отличиться. Однако в первом случае чуть-чуть не успел к мячу, а во втором, оказавшись перед голкипером, пробил ему точно в руки. Видно, что нападающий еще не набрал оптимальную форму.

ЧАЛОВ — 6,0. Мог принести команде ничью, но вратарь сумел вытащить мяч из дальнего нижнего угла.

ВИТИНЬЮ — 5,0. Вышел спасать ситуацию, однако не успел проявить себя.

БИСТРОВИЧ — б/о.

ЛИОН

ЛОПЕШ — 6,5. Спас ворота после удара Мусы практически в упор в первом тайме. В концовке выручил команду после удара головой Чалова. Ошибок не допускал.

А. МАРСЕЛУ — 6,5. Не позволил забить армейцам, так еще и отличился сам. Что может быть лучше?

МОРЕЛЬ — 6,0. Сыграл так же хорошо, как и Марселу. Вот только не забил.

МАРСАЛ — 6,0. В первом тайме пару раз проиграл борьбу нападающим ЦСКА. Но во второй половине прибавил и сыграл уверенно.

ТЕТЕ — 6,0. В первом тайме несколько раз проиграл борьбу Миланову. Во втором тайме действовал увереннее, выключив болгарина из игры.

АУА — 6,0. Подарил команде опасный штрафной, после которого Депай мог открыть счет.

ТУЗАР — 6,0. Разгонял атаки гостей весь матч, несколько раз опасно пробил по воротам Акинфеева.

НДОМБЕЛЕ — 6,5. Лучший игрок первой половины игры у «Лиона». Технично уходил от игроков ЦСКА в центре поля. Вывел Траоре на убойную позицию, но нападающий не смог реализовать момент.

Б. ТРАОРЕ — 6,0. В первом тайме имел отличный момент, однако пробил гораздо выше ворот.

ДИАС — 6,0. В первом тайме практически не касался мяча. Вторую половину встречи провел лучше, активно «терроризировал» оборону ЦСКА.

ДЕПАЙ — 6,5. В первой половине встречи абсолютно растворился на поле, как и вся атака «Лиона». В середине второго тайма исправился, стал более активным. Исполнил довольно опасный штрафной, с которым Акинфеев справился. Стал автором голевой передачи на Марселу.

КОРНЕ — б/о.

МАОЛИДА — б/о.