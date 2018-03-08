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00:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Акинфееву и Березуцкому — по 5,0 за пропущенный мяч

«СЭ» детально разобрал игру футболистов ЦСКА и «Лиона».

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фотографии
22
фотографии
22
фотографии

ЦСКА

АКИНФЕЕВ — 5,0. Уверенно вытащил штрафной после удара Депая. Однако неправильно занял позицию при ударе головой Марселу, что привело к забитому мячу.

А. БЕРЕЗУЦКИЙ — 5,0. Самое главное — не помешал Марселу спокойно прыгнуть и забить гол. Хотя защитник находился в этой зоне.

ИГНАШЕВИЧ — 5,5. В начале второго тайма сфолил около линии штрафной, который исполнял Депай. В остальном ошибок не допускал.

НАБАБКИН — 6,0. Смотрелся увереннее всех в тройке центральных защитников. Фатальных огрехов не допустил.

МИЛАНОВ — 6,0. Болгарин провел матч достаточно уверенно, успевая отработать на своей бровке и в нападении, и в защите.

НАТХО — 6,0. Раз за разом «выцарапывал» мячи у соперников и начинал опасные контратаки. Хотя несколько раз опасно сфолил, после одного из нарушений получил желтую карточку.

ДЗАГОЕВ — 6,0. Основной креатив в атаке шел именно от него. Несколько раз острым пасом выводил Мусу к воротам. Во втором тайме защитная линия «Лиона» смогла «закрыть» полузащитника.

ГОЛОВИН — 5,5. В первом тайме нанес несколько опасных ударов из-за пределов штрафной. Во второй половине встречи практически не был заметен.

КУЧАЕВ — 6,0. Полузащитник потихоньку осваивается на левом фланге. Если продолжит в том же духе, то имеет все шансы вытеснить из состава Георгия Щенникова, который только-только восстановился после травмы.

ВЕРНБЛУМ — 5,0. Номинальный полузащитник снова появился в атаке. Защитники «Лиона» Были готовы к этому, плотно держа шведа весь матч. Вернблум привычно много боролся, однако результата это не принесло.

МУСА — 5,5. Был активен, но этого оказалось мало для забитого мяча. К 16-й минуте имел два хороших момента, чтобы отличиться. Однако в первом случае чуть-чуть не успел к мячу, а во втором, оказавшись перед голкипером, пробил ему точно в руки. Видно, что нападающий еще не набрал оптимальную форму.

ЧАЛОВ — 6,0. Мог принести команде ничью, но вратарь сумел вытащить мяч из дальнего нижнего угла.

ВИТИНЬЮ — 5,0. Вышел спасать ситуацию, однако не успел проявить себя.

БИСТРОВИЧ — б/о.

ЛИОН

ЛОПЕШ — 6,5. Спас ворота после удара Мусы практически в упор в первом тайме. В концовке выручил команду после удара головой Чалова. Ошибок не допускал.

А. МАРСЕЛУ — 6,5. Не позволил забить армейцам, так еще и отличился сам. Что может быть лучше?

МОРЕЛЬ — 6,0. Сыграл так же хорошо, как и Марселу. Вот только не забил.

МАРСАЛ — 6,0. В первом тайме пару раз проиграл борьбу нападающим ЦСКА. Но во второй половине прибавил и сыграл уверенно.

ТЕТЕ — 6,0. В первом тайме несколько раз проиграл борьбу Миланову. Во втором тайме действовал увереннее, выключив болгарина из игры.

АУА — 6,0. Подарил команде опасный штрафной, после которого Депай мог открыть счет.

ТУЗАР — 6,0. Разгонял атаки гостей весь матч, несколько раз опасно пробил по воротам Акинфеева.

НДОМБЕЛЕ — 6,5. Лучший игрок первой половины игры у «Лиона». Технично уходил от игроков ЦСКА в центре поля. Вывел Траоре на убойную позицию, но нападающий не смог реализовать момент.

Б. ТРАОРЕ — 6,0. В первом тайме имел отличный момент, однако пробил гораздо выше ворот.

ДИАС — 6,0. В первом тайме практически не касался мяча. Вторую половину встречи провел лучше, активно «терроризировал» оборону ЦСКА.

ДЕПАЙ — 6,5. В первой половине встречи абсолютно растворился на поле, как и вся атака «Лиона». В середине второго тайма исправился, стал более активным. Исполнил довольно опасный штрафной, с которым Акинфеев справился. Стал автором голевой передачи на Марселу.

КОРНЕ — б/о.

МАОЛИДА — б/о.

МЕНДИ — б/о.

ЦСКА 0:1
Первый тайм: 0:0
Лион
8.03.2018, 21:00 плей-офф: 1/8 финала ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Брюно Женезьо
Голы
6 Антониу Марселу (М. Депай) 68′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Алексей Березуцкий 6
30′ Кирилл Набабкин 14
Константин Кучаев 89
Александр Головин 17
Понтус Вернблум 3
59′ Бибрас Натхо 66
73′ Георгий Миланов 8
Виктор Винисиус Витинью 11
82′ Алан Дзагоев 10
Кристиян Бистрович 25
87′ Ахмед Муса 7
Федор Чалов 63
1 Антони Лопеш (к)
23 Кенни Тете
20 Фернанду де Оливейра Марсал
6 Антониу Марселу
15 Жереми Морель
28 Танги Ндомбеле
8 Уссем Ауа
29 Люка Тузар
9 Мариано Диас 89′
22 Ферлан Менди
10 Бертран Траоре 76′
27 Максвел Гнали Корне 90+2′
11 Мемфис Депай 85′
17 Мизьян Маолида
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 13
6 Удары в створ 6
4 Угловые 3
17 Фолы 12
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Антонио Матеу Лаос (Испания)
Боковой судья Пау Себриан Девис (Испания)
Боковой судья Роберто дель Паломар (Испания)
За воротами Карлос дель Серро Гранде (Испания)
За воротами Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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