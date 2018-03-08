Акинфееву и Березуцкому — по 5,0 за пропущенный мяч
«СЭ» детально разобрал игру футболистов ЦСКА и «Лиона».
«СЭ» детально разобрал игру футболистов ЦСКА и «Лиона».
ЦСКА
АКИНФЕЕВ — 5,0. Уверенно вытащил штрафной после удара Депая. Однако неправильно занял позицию при ударе головой Марселу, что привело к забитому мячу.
А. БЕРЕЗУЦКИЙ — 5,0. Самое главное — не помешал Марселу спокойно прыгнуть и забить гол. Хотя защитник находился в этой зоне.
ИГНАШЕВИЧ — 5,5. В начале второго тайма сфолил около линии штрафной, который исполнял Депай. В остальном ошибок не допускал.
НАБАБКИН — 6,0. Смотрелся увереннее всех в тройке центральных защитников. Фатальных огрехов не допустил.
МИЛАНОВ — 6,0. Болгарин провел матч достаточно уверенно, успевая отработать на своей бровке и в нападении, и в защите.
НАТХО — 6,0. Раз за разом «выцарапывал» мячи у соперников и начинал опасные контратаки. Хотя несколько раз опасно сфолил, после одного из нарушений получил желтую карточку.
ДЗАГОЕВ — 6,0. Основной креатив в атаке шел именно от него. Несколько раз острым пасом выводил Мусу к воротам. Во втором тайме защитная линия «Лиона» смогла «закрыть» полузащитника.
ГОЛОВИН — 5,5. В первом тайме нанес несколько опасных ударов
КУЧАЕВ — 6,0. Полузащитник потихоньку осваивается на левом фланге. Если продолжит в том же духе, то имеет все шансы вытеснить из состава Георгия Щенникова, который
ВЕРНБЛУМ — 5,0. Номинальный полузащитник снова появился в атаке. Защитники «Лиона» Были готовы к этому, плотно держа шведа весь матч. Вернблум привычно много боролся, однако результата это не принесло.
МУСА — 5,5. Был активен, но этого оказалось мало для забитого мяча. К 16-й минуте имел два хороших момента, чтобы отличиться. Однако в первом случае
ЧАЛОВ — 6,0. Мог принести команде ничью, но вратарь сумел вытащить мяч из дальнего нижнего угла.
ВИТИНЬЮ — 5,0. Вышел спасать ситуацию, однако не успел проявить себя.
БИСТРОВИЧ — б/о.
ЛИОН
ЛОПЕШ — 6,5. Спас ворота после удара Мусы практически в упор в первом тайме. В концовке выручил команду после удара головой Чалова. Ошибок не допускал.
А. МАРСЕЛУ — 6,5. Не позволил забить армейцам, так еще и отличился сам. Что может быть лучше?
МОРЕЛЬ — 6,0. Сыграл так же хорошо, как и Марселу. Вот только не забил.
МАРСАЛ — 6,0. В первом тайме пару раз проиграл борьбу нападающим ЦСКА. Но во второй половине прибавил и сыграл уверенно.
ТЕТЕ — 6,0. В первом тайме несколько раз проиграл борьбу Миланову. Во втором тайме действовал увереннее, выключив болгарина из игры.
АУА — 6,0. Подарил команде опасный штрафной, после которого Депай мог открыть счет.
ТУЗАР — 6,0. Разгонял атаки гостей весь матч, несколько раз опасно пробил по воротам Акинфеева.
НДОМБЕЛЕ — 6,5. Лучший игрок первой половины игры у «Лиона». Технично уходил от игроков ЦСКА в центре поля. Вывел Траоре на убойную позицию, но нападающий не смог реализовать момент.
Б. ТРАОРЕ — 6,0. В первом тайме имел отличный момент, однако пробил гораздо выше ворот.
ДИАС — 6,0. В первом тайме практически не касался мяча. Вторую половину встречи провел лучше, активно «терроризировал» оборону ЦСКА.
ДЕПАЙ — 6,5. В первой половине встречи абсолютно растворился на поле, как и вся атака «Лиона». В середине второго тайма исправился, стал более активным. Исполнил довольно опасный штрафной, с которым Акинфеев справился. Стал автором голевой передачи на Марселу.
КОРНЕ — б/о.
МАОЛИДА — б/о.
МЕНДИ — б/о.
|Виктор Гончаренко
|Брюно Женезьо
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|11
|Удары (всего)
|13
|6
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|12
|5
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос (Испания)
|Боковой судья
|Пау Себриан Девис (Испания)
|Боковой судья
|Роберто дель Паломар (Испания)
|За воротами
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)
|За воротами
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)