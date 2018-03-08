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00:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Саулю — 7,5 за разгром «Локомотива», 4,0 Эдеру — за бестолковость

«СЭ» разобрал матч «Атлетико» — «Локомотив» по персоналиям.

Источник: AFP 2018

АТЛЕТИКО

ВЕРНЕР — 6,0. Отдыхал весь матч. Если бы не один дальний удар Лысова, с которым голкипер без проблем справился, мог бы остаться вовсе без оценки.

ХУАНФРАН — 6,5. Оборонительной работы как таковой не имел, поэтому вперед бегал с особенным удовольствием. Весь второй тайм провел у чужих ворот, выполнил несколько хороших передач в штрафную. Перехватил мяч перед третьим голом и нацеленно прострелил на Коке.

ХИМЕНЕС — 6,0. Четко выносил мяч головой из штрафной при немногочисленных подходах и навесах «Локо».

ЭРНАНДЕЗ — 6,0. Встречал Эдера, не уступал тому в борьбе, начинал атаки как передачами, так и подключениями вперед через центральную зону.

ФИЛИПЕ ЛУИС — 6,0. Много работал с мячом в первом тайме, подключаясь вперед по левой бровке. Ошибки допускал редко.

КОКЕ — 6,5. Не был привязан к одному лишь левому флангу — появлялся и в центре, и справа, помогал команде доминировать в средней линии. Опасно исполнял «стандарты». Забил третий гол «Атлетико» в концовке, окончательно предрешив исход противостояния.

ПАРТЕЙ — 6,5. Играл не очень заметно, периодически ошибался в попытках отдать обостряющую передачу, однако главные свои функции — оборонительные — выполнил на ура. Отличным перехватом быстро развил вторую голевую атаку своей команды.

САУЛЬ — 7,5. Забил потрясающий первый гол дальним ударом в «девятку», самостоятельно разобравшись в эпизоде. Помог команде и удвоить счет, выполнив отличную навесную подачу в штрафную на Гризманна.

КОРРЕА — 6,5. В первом тайме его рывки стали настоящим ужасом для Рыбуса. Проникал в штрафную, выполнял прострелы, создавал полумоменты и выглядел очень активно. После перерыва немного сдал в движении, потом заработал желтую карточку за фол против Денисова и был заменен.

ДИЕГУ КОСТА — 6,5. Играл в силовой манере и несколько раз продавливал оборону «Локо». Забил второй гол команды, сыграв на добивании после удара Гризманна. Мог отличиться и еще раз, но следующий его удар руками отразил Чорлука.

ГРИЗМАНН — 6,5. Не забил, но защиту «Локо» истерзал изрядно. Не был привязан к центру нападения, постоянно смещался на разные фланги, таскал мяч на скорости и выполнял прострелы. Не попал по пустым воротам с острого угла после ошибки Гильерме в первом тайме. Помог забить второй гол, классно открывшись в штрафной и нанеся удар в одно касание.

ВИТОЛО — 5,5. Проявить себя не успел, однако при нем «Атлетико» забил третий гол.

ГАМЕЙРО — 5,5. Отдал обостряющую передачу на Торреса — хорошую по направлению, но в офсайд.

ФЕРНАНДО ТОРРЕС — 5,5. Дважды успел вырваться на свободное пространство, но всякий раз — из положения «вне игры». Помог забить третий гол — отвлек на себя внимание сразу двух защитников на ближней штанге.

ЛОКОМОТИВ

ГИЛЬЕРМЕ — 4,5. Неважно провел первый тайм: не выручил при дальнем голевом ударе Сауля, следом очень грубо ошибся при выходе из ворот, подарив мяч Гризманну на фланге. Хорошо еще, что француз с острого угла не попал по пустым воротам. Далее бразилец с российским паспортом еще раз неточно выбил мяч прямо к линии своей штрафной. После перерыва выручил при ударе Гризманна с близкого расстояния, но партнеры позволили Диегу Косте добить мяч в сетку. При третьем пропущенном мяче был беспомощен.

ИГНАТЬЕВ — 5,0. Более-менее справлялся с подключениями Филипе Луиса, хотя пару прострелов выполнить позволил. К атаке подключался реже, чем обычно. Попробовал в первом тайме пробить со средней дистанции после скидки Фернандеша, но толком не попал по мячу. После перерыва получил травму и вынужденно был заменен.

КВЕРКВЕЛИЯ — 4,5. Жестко встречал Диегу Косту — как в своей штрафной, так и в центре поля. Однажды даже срубил его впечатляющим чистым подкатом. А вот накрыть дальний голевой выстрел Сауля не смог, хотя пытался. При третьем голе в исполнении Коке произошла аналогичная ситуация — грузин бросался под мяч, но не успел.

ЧОРЛУКА — 4,5. Впервые вышел на поле в официальном матче после травмы и длительного лечения. Выполнял роль самого центрального из тройки центральных защитников, дважды блокировал удары Корреа и Гризманна со средней дистанции. Пару раз позволял соперникам принимать мяч вблизи ворот, но в тех моментах обошлось без последствий. В эпизоде с пропущенным голом пятился назад, как и все. После перерыва руками заблокировал пушечный удар Диегу Косты. Резюме: порядка с появлением хорвата больше не стало, партнеры играть в таких сочетаниях отвыкли.

ПЕЙЧИНОВИЧ — 4,5. Должен был подстраховывать на фланге Рыбуса, но удавалось это делать не всегда. Вот и при втором голе видел только Диегу Косту, а на Гризманна за своей спиной не обратил внимания. В том же эпизоде не помешал бразильско-испанскому форварду нанести повторный удар после сэйва Гильерме.

РЫБУС — 4,5. Польскому футболисту пришлось в первом тайме едва ли не сложнее, чем кому-либо еще: Корреа, Хуанфран и постоянно смещающиеся на эту бровку Гризманн и Коке крутили Рыбусу шею и раз за разом проникали в штрафную. Причем порой — очень опасно. В моменте со вторым пропущенным голом рано выбросился в атаку и после потери Миранчука уже не успел за Гризманном.

И. ДЕНИСОВ — 5,0. Действовал достаточно низко к своей защитной линии, избегая агрессивного прессинга. Но в эпизоде с голом как раз попробовал быстро отнять мяч: вступил в единоборство ближе к бровке, оказался легко обыгран, а за Денисовым в центральной зоне почему-то никого не оказалось. Во втором тайме, особенно — в концовке, стал играть ближе к чужим воротам, лез вперед, рисковал. Поэтому при третьем голе его зона, откуда врывался Сауль, опять пустовала.

ФЕРНАНДЕШ — 5,0. Не смог проявить свои лучшие качества: терял мяч при обводке, выполнил лишь одну передачу под удар, да и ту — назад. А после перерыва обострил ситуацию только один раз, да и то у своих ворот, выполнив ненужный навесной пас по центру к линии штрафной от лицевой на соперника. Последний «стандарт» при счете 0:3 запорол.

Ан. МИРАНЧУК — 5,0. Смотрелся до перерыва пусть и не прекрасно, но хотя бы активнее остальных партнеров, дважды выполнял перспективные прострелы в штрафную с флангов. Во втором же тайме ничем себя не проявил.

Ал. МИРАНЧУК — 4,5. Получил желтую карточку за глупую симуляцию — это было самое запоминающееся действие брата в первой половине матча. Обрезал команду при переходе в атаку перед вторым голом.

ЭДЕР — 4,0. Боролся много, насобирал несколько десятков единоборств, но все они проходили вдали от штрафной и оказались бестолковыми. Цеплялся за мяч очень редко.

ЛЫСОВ — 4,5. Экстренно вышел на замену. Нанес первый удар в створ в исполнении железнодорожников — издали, достаточно сильно, пусть и по центру. За одно это действие можно было бы ему поставить оценку выше средней, но потом грубо и глупо обрезал команду перед третьим голом — на фланге подарил мяч Хуанфрану.

КОЛОМЕЙЦЕВ — 5,5. С его появлением «Локо» хотя бы чуть-чуть ожил и сделал несколько подходов к чужой штрафной.

Атлетико 3:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив М
8.03.2018, 21:00 плей-офф: 1/8 финала Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне Юрий Семин
Голы
22′ Ньигес Сауль 8
47′ Диегу Коста 18
90′ Коке (Хуанфран) 6
Составы
Аксель Вернер 25
Хуанфран 20
Филипе Луис 3
Лукас Эрнандез 19
Хосе Хименес 24
Коке (к) 6
Томас Партей 5
84′ Ньигес Сауль 8
66′ 75′ Анхель Корреа 11
Хосе Санс Фернандо Торрес 9
67′ Антуан Гризманн 7
Виктор Мачин Перес Витоло 23
75′ Диегу Коста 18
Кевин Гамейро 21
1 Маринату Алвим Гильерме
31 Мачей Рыбус
5 Неманья Пейчинович
14 Ведран Чорлука
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук 34′
24 Эдер
27 Игорь Денисов (к)
20 Владислав Игнатьев 53′
84 Михаил Лысов
60 Антон Миранчук 71′
18 Александр Коломейцев
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 0
12 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 1
8 Угловые 2
14 Фолы 15
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Якоб Кехлет (Дания)
Боковой судья Хейне Серенсен (Дания)
Боковой судья Ларс Хуммельгор (Дания)
За воротами Микаэль Тюкгорд (Дания)
За воротами Йенс Мое (Дания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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