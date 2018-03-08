Саулю — 7,5 за разгром «Локомотива», 4,0 Эдеру — за бестолковость

Источник: AFP 2018

АТЛЕТИКО

ВЕРНЕР — 6,0. Отдыхал весь матч. Если бы не один дальний удар Лысова, с которым голкипер без проблем справился, мог бы остаться вовсе без оценки.

ХУАНФРАН — 6,5. Оборонительной работы как таковой не имел, поэтому вперед бегал с особенным удовольствием. Весь второй тайм провел у чужих ворот, выполнил несколько хороших передач в штрафную. Перехватил мяч перед третьим голом и нацеленно прострелил на Коке.

ХИМЕНЕС — 6,0. Четко выносил мяч головой из штрафной при немногочисленных подходах и навесах «Локо».

ЭРНАНДЕЗ — 6,0. Встречал Эдера, не уступал тому в борьбе, начинал атаки как передачами, так и подключениями вперед через центральную зону.

ФИЛИПЕ ЛУИС — 6,0. Много работал с мячом в первом тайме, подключаясь вперед по левой бровке. Ошибки допускал редко.

КОКЕ — 6,5. Не был привязан к одному лишь левому флангу — появлялся и в центре, и справа, помогал команде доминировать в средней линии. Опасно исполнял «стандарты». Забил третий гол «Атлетико» в концовке, окончательно предрешив исход противостояния.

ПАРТЕЙ — 6,5. Играл не очень заметно, периодически ошибался в попытках отдать обостряющую передачу, однако главные свои функции — оборонительные — выполнил на ура. Отличным перехватом быстро развил вторую голевую атаку своей команды.

САУЛЬ — 7,5. Забил потрясающий первый гол дальним ударом в «девятку», самостоятельно разобравшись в эпизоде. Помог команде и удвоить счет, выполнив отличную навесную подачу в штрафную на Гризманна.

КОРРЕА — 6,5. В первом тайме его рывки стали настоящим ужасом для Рыбуса. Проникал в штрафную, выполнял прострелы, создавал полумоменты и выглядел очень активно. После перерыва немного сдал в движении, потом заработал желтую карточку за фол против Денисова и был заменен.

ДИЕГУ КОСТА — 6,5. Играл в силовой манере и несколько раз продавливал оборону «Локо». Забил второй гол команды, сыграв на добивании после удара Гризманна. Мог отличиться и еще раз, но следующий его удар руками отразил Чорлука.

ГРИЗМАНН — 6,5. Не забил, но защиту «Локо» истерзал изрядно. Не был привязан к центру нападения, постоянно смещался на разные фланги, таскал мяч на скорости и выполнял прострелы. Не попал по пустым воротам с острого угла после ошибки Гильерме в первом тайме. Помог забить второй гол, классно открывшись в штрафной и нанеся удар в одно касание.

ВИТОЛО — 5,5. Проявить себя не успел, однако при нем «Атлетико» забил третий гол.

ГАМЕЙРО — 5,5. Отдал обостряющую передачу на Торреса — хорошую по направлению, но в офсайд.

ФЕРНАНДО ТОРРЕС — 5,5. Дважды успел вырваться на свободное пространство, но всякий раз — из положения «вне игры». Помог забить третий гол — отвлек на себя внимание сразу двух защитников на ближней штанге.

ЛОКОМОТИВ

ГИЛЬЕРМЕ — 4,5. Неважно провел первый тайм: не выручил при дальнем голевом ударе Сауля, следом очень грубо ошибся при выходе из ворот, подарив мяч Гризманну на фланге. Хорошо еще, что француз с острого угла не попал по пустым воротам. Далее бразилец с российским паспортом еще раз неточно выбил мяч прямо к линии своей штрафной. После перерыва выручил при ударе Гризманна с близкого расстояния, но партнеры позволили Диегу Косте добить мяч в сетку. При третьем пропущенном мяче был беспомощен.

ИГНАТЬЕВ — 5,0. Более-менее справлялся с подключениями Филипе Луиса, хотя пару прострелов выполнить позволил. К атаке подключался реже, чем обычно. Попробовал в первом тайме пробить со средней дистанции после скидки Фернандеша, но толком не попал по мячу. После перерыва получил травму и вынужденно был заменен.

КВЕРКВЕЛИЯ — 4,5. Жестко встречал Диегу Косту — как в своей штрафной, так и в центре поля. Однажды даже срубил его впечатляющим чистым подкатом. А вот накрыть дальний голевой выстрел Сауля не смог, хотя пытался. При третьем голе в исполнении Коке произошла аналогичная ситуация — грузин бросался под мяч, но не успел.

ЧОРЛУКА — 4,5. Впервые вышел на поле в официальном матче после травмы и длительного лечения. Выполнял роль самого центрального из тройки центральных защитников, дважды блокировал удары Корреа и Гризманна со средней дистанции. Пару раз позволял соперникам принимать мяч вблизи ворот, но в тех моментах обошлось без последствий. В эпизоде с пропущенным голом пятился назад, как и все. После перерыва руками заблокировал пушечный удар Диегу Косты. Резюме: порядка с появлением хорвата больше не стало, партнеры играть в таких сочетаниях отвыкли.

ПЕЙЧИНОВИЧ — 4,5. Должен был подстраховывать на фланге Рыбуса, но удавалось это делать не всегда. Вот и при втором голе видел только Диегу Косту, а на Гризманна за своей спиной не обратил внимания. В том же эпизоде не помешал бразильско-испанскому форварду нанести повторный удар после сэйва Гильерме.

РЫБУС — 4,5. Польскому футболисту пришлось в первом тайме едва ли не сложнее, чем кому-либо еще: Корреа, Хуанфран и постоянно смещающиеся на эту бровку Гризманн и Коке крутили Рыбусу шею и раз за разом проникали в штрафную. Причем порой — очень опасно. В моменте со вторым пропущенным голом рано выбросился в атаку и после потери Миранчука уже не успел за Гризманном.

И. ДЕНИСОВ — 5,0. Действовал достаточно низко к своей защитной линии, избегая агрессивного прессинга. Но в эпизоде с голом как раз попробовал быстро отнять мяч: вступил в единоборство ближе к бровке, оказался легко обыгран, а за Денисовым в центральной зоне почему-то никого не оказалось. Во втором тайме, особенно — в концовке, стал играть ближе к чужим воротам, лез вперед, рисковал. Поэтому при третьем голе его зона, откуда врывался Сауль, опять пустовала.

ФЕРНАНДЕШ — 5,0. Не смог проявить свои лучшие качества: терял мяч при обводке, выполнил лишь одну передачу под удар, да и ту — назад. А после перерыва обострил ситуацию только один раз, да и то у своих ворот, выполнив ненужный навесной пас по центру к линии штрафной от лицевой на соперника. Последний «стандарт» при счете 0:3 запорол.

Ан. МИРАНЧУК — 5,0. Смотрелся до перерыва пусть и не прекрасно, но хотя бы активнее остальных партнеров, дважды выполнял перспективные прострелы в штрафную с флангов. Во втором же тайме ничем себя не проявил.

Ал. МИРАНЧУК — 4,5. Получил желтую карточку за глупую симуляцию — это было самое запоминающееся действие брата в первой половине матча. Обрезал команду при переходе в атаку перед вторым голом.

ЭДЕР — 4,0. Боролся много, насобирал несколько десятков единоборств, но все они проходили вдали от штрафной и оказались бестолковыми. Цеплялся за мяч очень редко.

ЛЫСОВ — 4,5. Экстренно вышел на замену. Нанес первый удар в створ в исполнении железнодорожников — издали, достаточно сильно, пусть и по центру. За одно это действие можно было бы ему поставить оценку выше средней, но потом грубо и глупо обрезал команду перед третьим голом — на фланге подарил мяч Хуанфрану.