Сёмин: «Локомотив» сам себе привёз два гола

Источник: РИА "Новости"

«Самое главное то, что мы играли с очень сильной командой. Они никогда не играют вполсилы — всегда на максимальных оборотах. Мы наделали ошибок, о которых знали. «Атлетико», наверное, быстрее всех отбирает мяч после потери. Мы сами себе два гола привезли. Это и есть основная причина поражения.

Закончилась ли для «Локомотива» Лига Европы? Давайте поговорим о сегодняшнем матче, а потом подумаем, на чём сосредоточиваться. На «Атлетико» всё может закончиться у любой команды и очень быстро.

Гилерме, наверное, мог выручить в первом мяче. До него всё шло нормально — явных моментов у «Атлетико» не было. Первый мяч раскрыл игру. Гилерме обязан брать такие мячи. Я думаю, он не видел момента удара.