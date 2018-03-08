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00:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Сёмин: «Локомотив» сам себе привёз два гола

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Источник: РИА "Новости"

«Самое главное то, что мы играли с очень сильной командой. Они никогда не играют вполсилы — всегда на максимальных оборотах. Мы наделали ошибок, о которых знали. «Атлетико», наверное, быстрее всех отбирает мяч после потери. Мы сами себе два гола привезли. Это и есть основная причина поражения.

Закончилась ли для «Локомотива» Лига Европы? Давайте поговорим о сегодняшнем матче, а потом подумаем, на чём сосредоточиваться. На «Атлетико» всё может закончиться у любой команды и очень быстро.

Гилерме, наверное, мог выручить в первом мяче. До него всё шло нормально — явных моментов у «Атлетико» не было. Первый мяч раскрыл игру. Гилерме обязан брать такие мячи. Я думаю, он не видел момента удара.

Хорошо то, что Михаил Лысов впервые вышел на такой матч. У каждого бывают ошибки. Самое главное, он почувствовал эту атмосферу, как играть с футболистами мирового уровня. Для него это будет плюс в дальнейшем, — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Атлетико 3:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив М
8.03.2018, 21:00 плей-офф: 1/8 финала Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне Юрий Семин
Голы
22′ Ньигес Сауль 8
47′ Диегу Коста 18
90′ Коке (Хуанфран) 6
Составы
Аксель Вернер 25
Хуанфран 20
Филипе Луис 3
Лукас Эрнандез 19
Хосе Хименес 24
Коке (к) 6
Томас Партей 5
84′ Ньигес Сауль 8
66′ 75′ Анхель Корреа 11
Хосе Санс Фернандо Торрес 9
67′ Антуан Гризманн 7
Виктор Мачин Перес Витоло 23
75′ Диегу Коста 18
Кевин Гамейро 21
1 Маринату Алвим Гильерме
31 Мачей Рыбус
5 Неманья Пейчинович
14 Ведран Чорлука
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук 34′
24 Эдер
27 Игорь Денисов (к)
20 Владислав Игнатьев 53′
84 Михаил Лысов
60 Антон Миранчук 71′
18 Александр Коломейцев
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 0
12 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 1
8 Угловые 2
14 Фолы 15
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Якоб Кехлет (Дания)
Боковой судья Хейне Серенсен (Дания)
Боковой судья Ларс Хуммельгор (Дания)
За воротами Микаэль Тюкгорд (Дания)
За воротами Йенс Мое (Дания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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