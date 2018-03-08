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8 марта, источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» пожертвовал Европой. Раньше наши так не делали

Лидер чемпионата России без шансов проиграл на выезде «Атлетико» (0:3) в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы. Ответный матч, вероятно, станет просто тренировкой с повышенной ответственностью.

Источник: Reuters

«Локомотив» проиграл, и это было ожидаемо. В матче с «Атлетико», один футболист которого дороже всего состава москвичей, можно было надеяться только на коллективный подвиг. Но героизм железнодорожникам сейчас нужен в России — там на кону чемпионский титул. Поэтому поражение в Мадриде вряд ли кого-то сильно расстроило. Была ставка на 0:0, но она не сыграла — да и бог с ней.

Зато «Локомотив» сломал один старый и неприятный шаблон. Ведь обычно не мы, а наши соперники по еврокубкам экономят силы и выставляют резервистов, заставляя нас потом либо искать аргументы, чтобы продать подороже успех, либо оправдываться за неудачу. Международные матчи начала двухтысячных у меня стойко ассоциируются с полуосновным «Реалом» или «Арсеналом». Вроде и тех и других побеждали, но почему-то в составе там выходили удивительные люди. Как сказал бы Дмитрий Аленичев — не то.

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Поздравляю — мы дождались момента, когда российские клубы подходят к еврокубкам суперпрагматично. Без трепета.

«Локомотив» справедливо рассудил, что титул в России дороже достойной борьбы в Лиге Европы, потому не стал рисковать здоровьем двух важнейших нападающих — Ари и Фарфана. Неслыханная дерзость — выставить на выезде в Мадриде неубедительного Эдера, в то время как «Атлетико» бросил в бой и Гризманна, и Диегу Косту. Так кому Лига Европы важнее?

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Но таков Семин — непредсказуемый и независимый. Между прочим, у него в карьере были и еврокубковые полуфиналы, поэтому 1/8 финала Лиги Европы вряд ли можно Юрия Палыча удивить. Матч как матч.

И «Локо» вышел на поле стадиона «Ванда Метрополитана» совершенно спокойно, никакой дрожи в коленках. Да, в пять защитников, без особой агрессии, но это реалии современного футбола — Семин не зря накануне матча вспоминал «Челси», который за счет прагматичности выиграл Лигу чемпионов, выбив оттуда романтичную «Барселону». Засушить бы «Атлетико», и «Локо» стал бы счастлив. Но не вышло.

Москвичи действовали грамотно, в штрафной Гильерме не было ни намека на пожар.

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На поле «Ванда Метрополитано» железнодорожники не потерялись, несмотря на впечатляющую поддержку хозяев (пусть не было аншлага, но огромный стадион собрал приличную аудиторию). А еще и фанатов «Локо», которых приехало немало, посадили на самый верх в угол, так чтобы никто не заметил.

Однако во встречах с такими соперниками недостаточно просто дисциплины. Гол, который забил «Атлетико» на 22-й минуте, это чистой воды мастерство. Которого пока нет у наших клубов. Рабочая ситуация у ворот «Локо» обернулась шикарным ударом Сауля с дистанции. Выстрел в девятку — и никаких шансов для Гильерме. Так португальцы расстреливали Малафеева во время «ночного позора» сборной России в октябре 2004 года (1:7). К счастью, повторения не случилось.

Впрочем, интриги тоже не было — «Атлетико» методично убивал шансы «Локо» на чудо. В самом начале второго тайма отрыв увеличился. После ошибки Алексея Миранчука в центре поля Сауль вывел на удар Гризманна, Гильерме потащил, но на добивании оказался первым Диегу Коста.

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К слову, Миранчуков очень хвалили перед матчем — и в штабе «Атлетико», и на страницах испанской прессы. Marca, например, посвятила русским близнецам целую полосу. Ребята вызывают у испанцев интерес, но в этот вечер вряд ли они кого-то реально впечатлили. Чтобы перейти в крутой чемпионат, им обоим предстоит еще много работы. Если, конечно, они этого хотят.

Счет 2:0 удручал, но это все-таки не было приговором. Если бы «Локомотив» забил, расклад перед ответной игрой стал бы в его пользу. Но куда реальнее казался третий мяч «Атлетико».

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Впрочем, ближе к концу встречи хозяева как будто успокоились. Их и так все устраивало. А «Локомотив» включился — прессинг на чужой половине приободрил, особенно хорош был Денисов. Однако активность ни к чему не привела, а «Атлетико» все-таки забил третий.

0:3 в первом матче освобождает «Локо» от остатков ответственности перед Лигой Европы. Можно полностью сосредоточиться на завоевании российского чемпионства.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Мадрида.

Атлетико 3:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив М
8.03.2018, 21:00 плей-офф: 1/8 финала Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне Юрий Семин
Голы
22′ Ньигес Сауль 8
47′ Диегу Коста 18
90′ Коке (Хуанфран) 6
Составы
Аксель Вернер 25
Хуанфран 20
Филипе Луис 3
Лукас Эрнандез 19
Хосе Хименес 24
Коке (к) 6
Томас Партей 5
84′ Ньигес Сауль 8
66′ 75′ Анхель Корреа 11
Хосе Санс Фернандо Торрес 9
67′ Антуан Гризманн 7
Виктор Мачин Перес Витоло 23
75′ Диегу Коста 18
Кевин Гамейро 21
1 Маринату Алвим Гильерме
31 Мачей Рыбус
5 Неманья Пейчинович
14 Ведран Чорлука
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук 34′
24 Эдер
27 Игорь Денисов (к)
20 Владислав Игнатьев 53′
84 Михаил Лысов
60 Антон Миранчук 71′
18 Александр Коломейцев
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 0
12 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 1
8 Угловые 2
14 Фолы 15
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Якоб Кехлет (Дания)
Боковой судья Хейне Серенсен (Дания)
Боковой судья Ларс Хуммельгор (Дания)
За воротами Микаэль Тюкгорд (Дания)
За воротами Йенс Мое (Дания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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