«Локомотив» пожертвовал Европой. Раньше наши так не делали

«Локомотив» проиграл, и это было ожидаемо. В матче с «Атлетико», один футболист которого дороже всего состава москвичей, можно было надеяться только на коллективный подвиг. Но героизм железнодорожникам сейчас нужен в России — там на кону чемпионский титул. Поэтому поражение в Мадриде вряд ли кого-то сильно расстроило. Была ставка на 0:0, но она не сыграла — да и бог с ней.
Зато «Локомотив» сломал один старый и неприятный шаблон. Ведь обычно не мы, а наши соперники по еврокубкам экономят силы и выставляют резервистов, заставляя нас потом либо искать аргументы, чтобы продать подороже успех, либо оправдываться за неудачу. Международные матчи начала двухтысячных у меня стойко ассоциируются с полуосновным «Реалом» или «Арсеналом». Вроде и тех и других побеждали, но почему-то в составе там выходили удивительные люди. Как сказал бы Дмитрий Аленичев — не то.
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Поздравляю — мы дождались момента, когда российские клубы подходят к еврокубкам суперпрагматично. Без трепета.
«Локомотив» справедливо рассудил, что титул в России дороже достойной борьбы в Лиге Европы, потому не стал рисковать здоровьем двух важнейших нападающих — Ари и Фарфана. Неслыханная дерзость — выставить на выезде в Мадриде неубедительного Эдера, в то время как «Атлетико» бросил в бой и Гризманна, и Диегу Косту. Так кому Лига Европы важнее?
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Но таков Семин — непредсказуемый и независимый. Между прочим, у него в карьере были и еврокубковые полуфиналы, поэтому 1/8 финала Лиги Европы вряд ли можно Юрия Палыча удивить. Матч как матч.
И «Локо» вышел на поле стадиона «Ванда Метрополитана» совершенно спокойно, никакой дрожи в коленках. Да, в пять защитников, без особой агрессии, но это реалии современного футбола — Семин не зря накануне матча вспоминал «Челси», который за счет прагматичности выиграл Лигу чемпионов, выбив оттуда романтичную «Барселону». Засушить бы «Атлетико», и «Локо» стал бы счастлив. Но не вышло.
Москвичи действовали грамотно, в штрафной Гильерме не было ни намека на пожар.
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На поле «Ванда Метрополитано» железнодорожники не потерялись, несмотря на впечатляющую поддержку хозяев (пусть не было аншлага, но огромный стадион собрал приличную аудиторию). А еще и фанатов «Локо», которых приехало немало, посадили на самый верх в угол, так чтобы никто не заметил.
Однако во встречах с такими соперниками недостаточно просто дисциплины. Гол, который забил «Атлетико» на 22-й минуте, это чистой воды мастерство. Которого пока нет у наших клубов. Рабочая ситуация у ворот «Локо» обернулась шикарным ударом Сауля с дистанции. Выстрел в девятку — и никаких шансов для Гильерме. Так португальцы расстреливали Малафеева во время «ночного позора» сборной России в октябре 2004 года (1:7). К счастью, повторения не случилось.
Впрочем, интриги тоже не было — «Атлетико» методично убивал шансы «Локо» на чудо. В самом начале второго тайма отрыв увеличился. После ошибки Алексея Миранчука в центре поля Сауль вывел на удар Гризманна, Гильерме потащил, но на добивании оказался первым Диегу Коста.
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К слову, Миранчуков очень хвалили перед матчем — и в штабе «Атлетико», и на страницах испанской прессы. Marca, например, посвятила русским близнецам целую полосу. Ребята вызывают у испанцев интерес, но в этот вечер вряд ли они кого-то реально впечатлили. Чтобы перейти в крутой чемпионат, им обоим предстоит еще много работы. Если, конечно, они этого хотят.
Счет 2:0 удручал, но это все-таки не было приговором. Если бы «Локомотив» забил, расклад перед ответной игрой стал бы в его пользу. Но куда реальнее казался третий мяч «Атлетико».
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Впрочем, ближе к концу встречи хозяева как будто успокоились. Их и так все устраивало. А «Локомотив» включился — прессинг на чужой половине приободрил, особенно хорош был Денисов. Однако активность ни к чему не привела, а «Атлетико» все-таки забил третий.
0:3 в первом матче освобождает «Локо» от остатков ответственности перед Лигой Европы. Можно полностью сосредоточиться на завоевании российского чемпионства.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Мадрида.