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Березуцкий ошибся — Березины не получилось: как ЦСКА проиграл «Лиону»
Репортаж о матче, в котором армейцы очень хотели забить, но только пропустили.
Репортаж о матче, в котором армейцы очень хотели забить, но только пропустили.
ДАМАМ — ЦВЕТЫ
Аншлага не было. Вроде и не так было морозно, как в день матча с «Црвеной Звездой», но сказалась исключительность даты: не каждый мужчина рискнет пойти на стадион и бросить любимую даму 8 марта. Потом же весь год будут припоминать.
ТОЛЬКО СЕМЬ ФАНАТОВ «ЛИОНА» СМОГЛИ ПОПАСТЬ В РОССИЮ
На матче присутствовало всего семь болельщиков французского клуба. Хотя, как стало известно «СЭ», желающих отправиться в Россию было намного больше, однако они не успели оформить визы: документы оформляются около двух недель, а с момента жеребьевки, которая состоялась 23 февраля, прошло меньше.
Что касается счастливой семерки, то у этих болельщиков визы были готовы заранее. Они регулярно посещают Россию, в том числе когда здесь выступают другие французские команды. В частности, прошлой осенью они были в Перми, где женская команда «Монпелье» встречалась с местной «Звездой».
Причем, как рассказали коллеги из Франции корреспонденту «СЭ» Ярославу СУСОВУ, только пятеро из семи болельщиков — французы. Еще один — немец, а седьмой… русский, который болеет за «Локомотив».
Что ж, если
ФРАНЦУЗАМ ПРИПОМНИЛИ РАЗГРОМ НА БЕРЕЗИНЕ
Перед началом игры армейские фанаты вывесили на трибуне за воротами креативный баннер, адресованный гостям из Франции. На полотнищах был изображен портрет Наполеона Бонапарта и написана фраза: «Ici vous attend Berezina» (Здесь вас ждет Березина — по-французски). Напомним, в ноябре 1812 года во время переправы через реку Березину (ныне в Белоруссии) французские войска потерпели сокрушительное поражение. Во Франции до сих пор употребляют слово «березина» как синоним полного провала и катастрофы.
ПАМЯТИ АСТОРИ
Прежде чем дать стартовый свисток, испанский судья выстроил команды в центральном круге. Диктор объявил минуту молчания. А на табло появилось фото Давиде Астори — защитника «Фиорентины» и сборной Италии, который внезапно умер во сне. Страшная трагедия — именно
ВЕРНБЛУМ ТУТ, ВЕРНБЛУМ ТАМ
Какая позиция у Понтуса Вернблума? Вроде как он опорник. Но в последнее время играет буквально везде. То в центре обороны, то на острие атаки. Вот УЕФА и запутался: пометил его в протоколе как игрока защиты, а на самом деле швед вышел в нападении в паре с Мусой.
Удивило, что в запасе остался Витинью. При этом нашлось место в старте Миланову. Болгарин, смотрелся неплохо — пожалуй, в первом тайме он был самым активным в составе хозяев: отрабатывал в обороне, нагнетал давление на чужой половине. В частности, несколько раз классно остановил опасного Траоре, искал подачами и прострелами Мусу и Вернблума.
Но в завершении у
Вернблум, при всем уважении к его универсализму, тоже не форвард для решения больших европейских задач.
А в самой концовке отличиться мог вышедший на замену Чалов, который пробил головой, стоя спиной к воротам. Не вышло… Вратарь Лопеш вообще сыграл здорово. Чего стоит его спасение в первом тайме после красивого удара Головина под перекладину.
А ЗАБИЛ «ЛИОН»…
«Лион» атаковал не так уж много. Но забил. Акинфеев спас после классного удара Депая со штрафного. А вот после подачи углового Алексей Березуцкий проиграл борьбу оппоненту. 0:1 — и выход в ¼ финала для армейцев теперь похож скорее на трудноисполнимую мечту, чем на реальную цель.
Филипп ПАПЕНКОВ
с «ВЭБ Арены».
|Виктор Гончаренко
|Брюно Женезьо
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|11
|Удары (всего)
|13
|6
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|12
|5
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос (Испания)
|Боковой судья
|Пау Себриан Девис (Испания)
|Боковой судья
|Роберто дель Паломар (Испания)
|За воротами
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)
|За воротами
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)