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8 марта, источник: Чемпионат.com

Гончаренко: ЦСКА не заслуживал поражения от «Лиона»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал домашнее поражение от «Лиона» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

22
фотографии
22
фотографии
22
фотографии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал домашнее поражение от «Лиона» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Исходя из того, как развивалась игра, мы сегодня не заслуживали поражения, но футбол не заслуживает такого комментария. Не можем нащупать атакующих действий — они достаточно сумбурны, в отличие от тренировок. Сказалось также, что не помогало поле, мы теряли много мячей при владении и передачах.

По поводу того, что Витиньо был не в стартовом составе. Осенью, когда мы играли три матча в неделю, он тяжело смотрелся, так что решили так подводить его к матчам.

Вернблум объективно может действовать на любой позиции, и его качество игры не сильно падает в любой роли. Другое дело, что мы должны найти оптимальные атакующие взаимодействия.

В первую очередь для нас теперь важно выиграть в Грозном из-за ситуации в чемпионате. Тем не менее в Лион тоже поедем с целью побеждать. Один мяч на выезде может многое поменять", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.

ЦСКА 0:1
Первый тайм: 0:0
Лион
8.03.2018, 21:00 плей-офф: 1/8 финала ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Брюно Женезьо
Голы
6 Антониу Марселу (М. Депай) 68′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Алексей Березуцкий 6
30′ Кирилл Набабкин 14
Константин Кучаев 89
Александр Головин 17
Понтус Вернблум 3
59′ Бибрас Натхо 66
73′ Георгий Миланов 8
Виктор Винисиус Витинью 11
82′ Алан Дзагоев 10
Кристиян Бистрович 25
87′ Ахмед Муса 7
Федор Чалов 63
1 Антони Лопеш (к)
23 Кенни Тете
20 Фернанду де Оливейра Марсал
6 Антониу Марселу
15 Жереми Морель
28 Танги Ндомбеле
8 Уссем Ауа
29 Люка Тузар
9 Мариано Диас 89′
22 Ферлан Менди
10 Бертран Траоре 76′
27 Максвел Гнали Корне 90+2′
11 Мемфис Депай 85′
17 Мизьян Маолида
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 13
6 Удары в створ 6
4 Угловые 3
17 Фолы 12
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Антонио Матеу Лаос (Испания)
Боковой судья Пау Себриан Девис (Испания)
Боковой судья Роберто дель Паломар (Испания)
За воротами Карлос дель Серро Гранде (Испания)
За воротами Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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