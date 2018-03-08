Гончаренко: ЦСКА не заслуживал поражения от «Лиона»

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал домашнее поражение от «Лиона» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Исходя из того, как развивалась игра, мы сегодня не заслуживали поражения, но футбол не заслуживает такого комментария. Не можем нащупать атакующих действий — они достаточно сумбурны, в отличие от тренировок. Сказалось также, что не помогало поле, мы теряли много мячей при владении и передачах.

По поводу того, что Витиньо был не в стартовом составе. Осенью, когда мы играли три матча в неделю, он тяжело смотрелся, так что решили так подводить его к матчам.

Вернблум объективно может действовать на любой позиции, и его качество игры не сильно падает в любой роли. Другое дело, что мы должны найти оптимальные атакующие взаимодействия.