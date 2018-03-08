«Локомотив» проиграл «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами отметились Сауль (22-я минута), Диего Коста (47) и Коке (89). На 53-й минуте травму получил защитник российской команды Владислав Игнатьев, вместо него на поле появился Михаил Лысов.

Хорватский защитник «Локомотива» Ведран Чорлука появился на поле в официальном матче впервые после травмы. Свой последний матч до этого он провел 22 апреля 2017 года в чемпионате России против пермского «Амкара».

Матч начался с минуты молчания в память о капитане итальянской «Фиорентины» Давиде Астори, который скончался в возрасте 31 года в воскресенье.

«Локомотив» провел 15-й матч против испанских команд. Железнодорожники одержали две победы, три матча сыграли вничью и потерпели 10 поражений. В 2007 году «Локомотив» играл против «Атлетико» на групповом этапе Кубка УЕФА, та встреча завершилась со счетом 3:3.