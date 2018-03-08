«Локомотив» проиграл «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Локомотив» в гостях проиграл испанскому «Атлетико» со счетом 0:3 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Локомотив» в гостях проиграл испанскому «Атлетико» со счетом 0:3 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Забитыми мячами отметились Сауль (22-я минута), Диего Коста (47) и Коке (89). На 53-й минуте травму получил защитник российской команды Владислав Игнатьев, вместо него на поле появился Михаил Лысов.
Хорватский защитник «Локомотива» Ведран Чорлука появился на поле в официальном матче впервые после травмы. Свой последний матч до этого он провел 22 апреля 2017 года в чемпионате России против пермского «Амкара».
Матч начался с минуты молчания в память о капитане итальянской «Фиорентины» Давиде Астори, который скончался в возрасте 31 года в воскресенье.
«Локомотив» провел 15-й матч против испанских команд. Железнодорожники одержали две победы, три матча сыграли вничью и потерпели 10 поражений. В 2007 году «Локомотив» играл против «Атлетико» на групповом этапе Кубка УЕФА, та встреча завершилась со счетом 3:3.
Ответный матч пройдет в Москве 15 марта.
|Атлетико
|
3:0
Первый тайм: 1:0
|Локомотив М
|Диего Симеоне
|Юрий Семин
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|1
|8
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Якоб Кехлет (Дания)
|Боковой судья
|Хейне Серенсен (Дания)
|Боковой судья
|Ларс Хуммельгор (Дания)
|За воротами
|Микаэль Тюкгорд (Дания)
|За воротами
|Йенс Мое (Дания)