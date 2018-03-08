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8 марта, источник: ТАСС

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Локомотив» в гостях проиграл испанскому «Атлетико» со счетом 0:3 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами отметились Сауль (22-я минута), Диего Коста (47) и Коке (89). На 53-й минуте травму получил защитник российской команды Владислав Игнатьев, вместо него на поле появился Михаил Лысов.

Хорватский защитник «Локомотива» Ведран Чорлука появился на поле в официальном матче впервые после травмы. Свой последний матч до этого он провел 22 апреля 2017 года в чемпионате России против пермского «Амкара».

Матч начался с минуты молчания в память о капитане итальянской «Фиорентины» Давиде Астори, который скончался в возрасте 31 года в воскресенье.

«Локомотив» провел 15-й матч против испанских команд. Железнодорожники одержали две победы, три матча сыграли вничью и потерпели 10 поражений. В 2007 году «Локомотив» играл против «Атлетико» на групповом этапе Кубка УЕФА, та встреча завершилась со счетом 3:3.

Ответный матч пройдет в Москве 15 марта.

Атлетико 3:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив М
8.03.2018, 21:00 плей-офф: 1/8 финала Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне Юрий Семин
Голы
22′ Ньигес Сауль 8
47′ Диегу Коста 18
90′ Коке (Хуанфран) 6
Составы
Аксель Вернер 25
Хуанфран 20
Филипе Луис 3
Лукас Эрнандез 19
Хосе Хименес 24
Коке (к) 6
Томас Партей 5
84′ Ньигес Сауль 8
66′ 75′ Анхель Корреа 11
Хосе Санс Фернандо Торрес 9
67′ Антуан Гризманн 7
Виктор Мачин Перес Витоло 23
75′ Диегу Коста 18
Кевин Гамейро 21
1 Маринату Алвим Гильерме
31 Мачей Рыбус
5 Неманья Пейчинович
14 Ведран Чорлука
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук 34′
24 Эдер
27 Игорь Денисов (к)
20 Владислав Игнатьев 53′
84 Михаил Лысов
60 Антон Миранчук 71′
18 Александр Коломейцев
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 0
12 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 1
8 Угловые 2
14 Фолы 15
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Якоб Кехлет (Дания)
Боковой судья Хейне Серенсен (Дания)
Боковой судья Ларс Хуммельгор (Дания)
За воротами Микаэль Тюкгорд (Дания)
За воротами Йенс Мое (Дания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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