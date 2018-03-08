ЦСКА уступил «Лиону» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

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Гол на 68-й минуте забил Марсело.

Двое игроков ЦСКА получили в матче желтые карточки. На 30-й минуте предупреждение получил защитник команды Кирилл Набабкин, на 59-й минуте — полузащитник Бибрас Натхо. В матче с «Лионом» армейцам из-за травм не смог помочь ряд ведущих футболистов, среди которых защитники Георгий Щенников, Марио Фернандес и Виктор Васин. Также не смог принять участие в игре защитник Василий Березуцкий, пропустивший встречу с французами из-за дисквалификации.

Матч начался с минуты молчания в память о футболисте и капитане итальянской «Фиорентины» Давиде Астори, игрок флорентийского клуба скоропостижно скончался 4 марта на 32-м году жизни. Первый матч за ЦСКА провел хорватский полузащитник Кристиян Бистрович, перешедший в армейский клуб зимой. Нападающий ЦСКА Витиньо впервые с октября прошлого года начал матч на скамейке запасных.

ЦСКА и «Лион» впервые провели очную встречу в рамках еврокубков, всего с французскими клубами ЦСКА играл 13 раз, одержав победы в четырех встречах, трижды сыграв вничью и проиграв шесть матчей. В последний раз москвичи побеждали французский клуб на домашней арене в сезоне-2004/05 в первом матче ¼ финала Кубка УЕФА. Тогда ЦСКА со счетом 4:0 победил «Осер».