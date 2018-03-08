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8 марта, источник: ТАСС

ЦСКА уступил «Лиону» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА на своем поле уступил французскому «Лиону» со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

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Гол на 68-й минуте забил Марсело.

Двое игроков ЦСКА получили в матче желтые карточки. На 30-й минуте предупреждение получил защитник команды Кирилл Набабкин, на 59-й минуте — полузащитник Бибрас Натхо. В матче с «Лионом» армейцам из-за травм не смог помочь ряд ведущих футболистов, среди которых защитники Георгий Щенников, Марио Фернандес и Виктор Васин. Также не смог принять участие в игре защитник Василий Березуцкий, пропустивший встречу с французами из-за дисквалификации.

Матч начался с минуты молчания в память о футболисте и капитане итальянской «Фиорентины» Давиде Астори, игрок флорентийского клуба скоропостижно скончался 4 марта на 32-м году жизни. Первый матч за ЦСКА провел хорватский полузащитник Кристиян Бистрович, перешедший в армейский клуб зимой. Нападающий ЦСКА Витиньо впервые с октября прошлого года начал матч на скамейке запасных.

ЦСКА и «Лион» впервые провели очную встречу в рамках еврокубков, всего с французскими клубами ЦСКА играл 13 раз, одержав победы в четырех встречах, трижды сыграв вничью и проиграв шесть матчей. В последний раз москвичи побеждали французский клуб на домашней арене в сезоне-2004/05 в первом матче ¼ финала Кубка УЕФА. Тогда ЦСКА со счетом 4:0 победил «Осер».

Ответная встреча состоится в Лионе 15 марта.

ЦСКА 0:1
Первый тайм: 0:0
Лион
8.03.2018, 21:00 плей-офф: 1/8 финала ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Брюно Женезьо
Голы
6 Антониу Марселу (М. Депай) 68′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Алексей Березуцкий 6
30′ Кирилл Набабкин 14
Константин Кучаев 89
Александр Головин 17
Понтус Вернблум 3
59′ Бибрас Натхо 66
73′ Георгий Миланов 8
Виктор Винисиус Витинью 11
82′ Алан Дзагоев 10
Кристиян Бистрович 25
87′ Ахмед Муса 7
Федор Чалов 63
1 Антони Лопеш (к)
23 Кенни Тете
20 Фернанду де Оливейра Марсал
6 Антониу Марселу
15 Жереми Морель
28 Танги Ндомбеле
8 Уссем Ауа
29 Люка Тузар
9 Мариано Диас 89′
22 Ферлан Менди
10 Бертран Траоре 76′
27 Максвел Гнали Корне 90+2′
11 Мемфис Депай 85′
17 Мизьян Маолида
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 13
6 Удары в створ 6
4 Угловые 3
17 Фолы 12
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Антонио Матеу Лаос (Испания)
Боковой судья Пау Себриан Девис (Испания)
Боковой судья Роберто дель Паломар (Испания)
За воротами Карлос дель Серро Гранде (Испания)
За воротами Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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