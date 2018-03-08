УЕФА открыл дело против «ПСЖ» по итогам матча Лиги чемпионов с «Реалом»

Встреча «ПСЖ» — «Реал» прошла во вторник в Париже и завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридской команды, которая по итогам двухраундового противостояния вышла в четвертьфинал.

Также УЕФА сообщил, что начал дисциплинарное расследование в отношении «Базеля» по итогам матча с «Манчестер Сити», который состоялся 7 марта в Англии и закончился победой швейцарской команды — 2:1. «Базель» может быть наказан за использование болельщиками пиротехники, дело также будет заслушано 22 марта.