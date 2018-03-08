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18:50 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА открыл дело против «ПСЖ» по итогам матча Лиги чемпионов с «Реалом»

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении французского «Пари Сен-Жермен» по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Парижанам предъявлены обвинения в нарушении следующих пунктов регламента: использование болельщиками пиротехнических изделий, применение лазерных указок, недостатки в организации матча и блокирование лестничных пролетов.

Дело будет рассмотрено контрольно-дисциплинарной и этической инстанцией УЕФА 22 марта.

Встреча «ПСЖ» — «Реал» прошла во вторник в Париже и завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридской команды, которая по итогам двухраундового противостояния вышла в четвертьфинал.

Также УЕФА сообщил, что начал дисциплинарное расследование в отношении «Базеля» по итогам матча с «Манчестер Сити», который состоялся 7 марта в Англии и закончился победой швейцарской команды — 2:1. «Базель» может быть наказан за использование болельщиками пиротехники, дело также будет заслушано 22 марта.

ПСЖ 1:2
Первый тайм: 0:0
Реал
6.03.2018, 22:45 Зрители: 46585 Плей-офф: 1/8 финала Parc des Princes
Главные тренеры
Эмери Унаи Зинедин Зидан
Голы
71′ Эдинсон Кавани 9
7 Криштиану Роналду (Л. Васкес) 51′
14 Каземиру (Криштиану Роналду) 80′
Составы
Альфонс Ареола 16
Дани Алвес 32
Юри Берчиче 17
Тиагу Силва (к) 2
Маркиньюс 5
20′ 66′ Марко Верратти 6
Адриен Рабьо 25
84′ Эдинсон Кавани 9
59′ Тиагу Мотта 8
Хавьер Пасторе 27
76′ Анхель Ди Мария 11
Юлиан Дракслер 23
85′ Кильян Мбаппе 29
Лассана Диарра 19
1 Кейлор Навас
2 Даниэль Карвахаль
12 Марселу
4 Серхио Рамос (к) 78′
5 Рафаэль Варан
17 Лукас Васкес
7 Криштиану Роналду
14 Каземиру
20 Марко Асенсио 82′
22 Франсиско Роман Иско
9 Карим Бензема 76′
11 Гарет Бэйл
23 Матео Ковачич 71′ 32′
8 Тони Кроос
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 21
2 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 3
7 Угловые 8
10 Фолы 12
5 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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