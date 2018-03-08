Через ненависть к звездам. «Зенит» ждет самый одиозный клуб Германии

Источник: AFP 2018

НЕМЕЦКИЙ ЛИПЕЦК

Лейпциг — тот же Липецк, только на немецкий лад. Крупнейший город Саксонии возник на месте славянского поселения, которое называлось Липск — «место у лип» (эти деревья издревле почитались здесь как священные). Удобно расположившись на перекрестке двух крупных торговых дорог Священной Римской Империи — «Путь королей» (Via Regia, 4500 км) и «Имперский путь» (Via Imperii, 1800 км), — Лейпциг стал торговой столицей обширного региона. Местная ярмарка — проводится дважды в год, весной и осенью, — по сей день предмет особенной гордости жителей города и остальной Германии.

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ФАЛЬШИВЫЕ ДОЛЛАРЫ И БЫЧЬЯ ГОЛОВА

Однако не все в Лейпциге вызывает у немцев столь горделивые чувства. Например, к футбольному клубу «РБ Лейпциг», с которым сегодня вечером встретится «Зенит», большая часть страны испытывает отвращение и ненависть. Причина проста — в стремительном взлете «быков» в элиту немецкого футбола (за семь лет клуб уверенно прошагал через четыре дивизиона) болельщики остальных команд видят все, что угодно, но только не принцип спортивной соревновательности и преемственности поколений.

Попросту говоря, в Германии считают, что мечту, за которую остальные до хрипа в горле бьются десятилетиями, «РБ Лейпциг» купил в один присест. Отсюда многочисленные акции протеста, сопровождавшие «быков» на всем пути к звездам: нападения на гостиницы, где селились игроки, создание сайта «Nein zu RB» — «Нет «РБ», фальшивые доллары, которыми был обклеен клубный автобус, и даже брошенная с трибун бычья голова во время кубкового матча против дрезденского «Динамо».

«РБ» ОКРЫЛЯЕТ

Возмущенной публике было отчего заподозрить клуб из Лейпцига в строительстве собственной истории из чемоданов, набитых деньгами. Дитрих Матешиц, владелец концерна популярных энергетических напитков, в 2009 году действительно заплатил «Маркранштадту», клубу пятого дивизиона, 350 тысяч евро за необходимую лицензию — и стал частью немецкого футбола. Запустить свой проект в Германии было его давней мечтой — к тому моменту одноименные команды концерна уже выступали в Австрии, США, Гане и даже в Формуле-1 была конюшня «быков», — но все попытки выкупить клуб из второй бундеслиги заканчивались провалом.

Фанаты «Санкт-Паули», «Фортуны» и «Мюнхена-1860» готовы были строить баррикады, чтобы не допустить подобного. Поэтому движение вверх пришлось начинать с самого дня — и окрыленный «РБ Лейпциг» с этой задачей справился.

Кстати, в Германии имя спонсора не может фигурировать в наименовании команды, поэтому футбольного новорожденного из Лейпцига назвали «Разенбальшпорт» — буквально «клуб, играющий мячом на газоне», — оставив в имени узнаваемую аббревиатуру «РБ», а на эмблеме — двух красных быков.

ПОДДЕРЖКА

Впрочем, история успеха «РБ Лейпциг» — это, в первую очередь, высокий профессионализм исполнителей, и уже потом финансовая поддержка. Ральф Рангник, нынешний спортивный директор, а в недавнем прошлом главный тренер «быков», уже проходил подобный путь из низин немецкого футбола с «Хоффенхаймом», поэтому на примере лейпцигского клуба лишь подтвердил свой класс.

Ральф Хазенхюттль, сменивший Рангника в тренерском кресле, когда сегодняшний соперник «Зенита» дебютировал в бундеслиге в сезоне-2016/17, имел за спиной опыт работы с «Ингольштадтом», с которым в первый же год в элитном дивизионе смог занять 11-е место. Возглавив «РБ Лейпциг», австриец пошел еще дальше — с наскока взял серебро и вывел дерзкого новичка в Лигу чемпионов.

В родном городе «быков» готовы носить на руках — пока остальная Германия скрипит зубами, домашний стадион в Лейпциге практически в каждом матче собирает аншлаг.

Клуб проводит активную работу с болельщиками, развивает детский спорт в регионе, устраивая мастер-классы для маленьких футболистов в дни школьных каникул. Так что в полку их фанатов прибывает день ото дня.

БЕСПОМОЩНОСТЬ ТРИБУН

Стоит отметить, что приезд «Зенита» большого ажиотажа в городе не вызвал — по слухам, арена сегодня вечером заполнится едва ли наполовину. Но дело не в российской команде, просто немцы, привыкшие к футболу на выходных, не очень жалуют игры посреди недели — когда в Лейпциге гостил «Наполи», на стадионе тоже было много пустых мест.

В немецком Липецке весна ощущается сильнее, чем в Санкт-Петербурге, хотя снег на улице еще лежит, поэтому мерзнуть на трибунах, еще и после рабочего дня, хочется далеко не всем.

Это на руку подопечным Манчини — в первом матче против «Селтика» именно атмосфера арены в Глазго стала одним из факторов итоговой неудачи. Сегодня на полноценную помощь домашних стен «РБ Лейпциг» рассчитывать не сможет — и этим обязательно нужно воспользоваться.