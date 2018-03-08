«Манчестер Сити» и «Ювентус» стали четвертьфиналистами футбольной Лиги чемпионов

Лидер английской премьер-лиги «Манчестер Сити» решил проблему выхода в восьмерку лучших клубов еще 13 февраля, разгромив в гостях швейцарский «Базель» 4:0. На своем стадионе команда Хосепа Гвардиолы уступила 1:2, но вышла в ¼ финала.
Лондонский «Тоттенхэм» принимал на поле «Уэмбли» финалиста прошлого розыгрыша итальянский «Ювентус» и выигрывал 1:0. Однако затем гости сумели не только отыграться, но вырвать победу — 2:1. Первая встреча в Турине завершилась вничью — 2:2.
Ранее в четвертьфинал прошли действующий победитель ЛЧ мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль».
Остальные поединки за путевки в ¼ финала главного континентального турнира состоятся на следующей неделе:
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Севилья» (Испания; первый матч — 0:0);.
«Рома» (Италия) — «Шахтер» (Украина; 1:2);.
«Барселона» (Испания) — «Челси» (Англия; 1:1);.
«Бешикташ» (Турция) — «Бавария» (Германия; 0:5).