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01:37 (мск), источник: БЕЛТА

«Манчестер Сити» и «Ювентус» стали четвертьфиналистами футбольной Лиги чемпионов

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередным участниками четвертьфинала Лиги чемпионов стали английский «Манчестер Сити» и итальянский «Ювентус», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Лидер английской премьер-лиги «Манчестер Сити» решил проблему выхода в восьмерку лучших клубов еще 13 февраля, разгромив в гостях швейцарский «Базель» 4:0. На своем стадионе команда Хосепа Гвардиолы уступила 1:2, но вышла в ¼ финала.

Лондонский «Тоттенхэм» принимал на поле «Уэмбли» финалиста прошлого розыгрыша итальянский «Ювентус» и выигрывал 1:0. Однако затем гости сумели не только отыграться, но вырвать победу — 2:1. Первая встреча в Турине завершилась вничью — 2:2.

Ранее в четвертьфинал прошли действующий победитель ЛЧ мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль».

Остальные поединки за путевки в ¼ финала главного континентального турнира состоятся на следующей неделе:

13 марта.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Севилья» (Испания; первый матч — 0:0);.

«Рома» (Италия) — «Шахтер» (Украина; 1:2);.

14 марта.

«Барселона» (Испания) — «Челси» (Англия; 1:1);.

«Бешикташ» (Турция) — «Бавария» (Германия; 0:5).

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