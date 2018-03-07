«Мне нравятся эти близнецы!»: что в «Атлетико» знают о «Локомотиве»
«Атлетико» отказывается признавать себя фаворитом матча с «Локо».
«Атлетико» отказывается признавать себя фаворитом матча с «Локо».
Диего Симеоне стремительно ворвался в
— После того как национальный титул отдалился от «Атлетико», Лига Европы вышла на первый план?
— Для любой команды важно чувствовать вдохновение. Каждый титул — это замечательно. Мы должны победить завтра и в конечном итоге выйти в следующий этап. «Атлетико» настроен на победу. Мы никогда не думаем о поражении.
— Как относитесь к тому, что вас все считают фаворитами пары?
— В
— Что знаете о «Локомотиве»?
— У этой команды сильная защитная линия, очень быстрые игроки. Нам нужно лишить их мяча.
К главному тренеру у представителей СМИ возникло несколько больше вопросов.
— Когда у Коке спросили о фаворите, вы недоумённо вскинули брови. Почему?
— Меня удивляет, когда журналисты навешивают подобные ярлыки. Существует только реальность. Завтра посмотрим, какой она будет.
— После «Барселоны» вы восторгались Месси. А в «Локомотиве» есть игрок, который теоретически мог бы пригодиться «Атлетико»?
— Мне нравятся близняшки из «Локомотива». Оба хорошо играют. И того, и другого отличают отличные физические данные. Один правша, другой левша. Извините, что без имён и фамилий — просто боюсь ошибиться.
— Когда вы ещё играли, Сёмин уже считался опытным тренером. Каково это — соперничать со столь зрелым коллегой?
— У «Локомотива» очень квалифицированный, сильный тренер. Он передаёт игрокам нечто важное — в частности, уверенность. Этот человек никогда не чувствует себя побеждённым и всегда борется до конца. Уступая «Ницце» 0:2, «Локомотив» сумел победить. Знаем, что в российской лиге наш соперник не просто лидирует, а уверенно лидирует.
— Скажется ли на характере игры отсутствие основных нападающих «Локо» — Фарфана и Ари?
— Фарфан — важный, определяющий игрок для своей команды, но не думаю, что «Локомотив» зависит от присутствия или отсутствия одного игрока. Наш соперник силён коллективно. У него найдётся, кем заменить Фарфана.
— После «Локомотива» «Атлетико» ожидает ещё один непростой матч — с «Сельтой».
— Сейчас мы сфокусированы на завтрашней игре, а на «Сельту» переключимся с пятницы. Мы идём от матча к матчу.
— Ваш опытный российский коллега выразил уверенность, что беспорядков, подобных тем, что были недавно в Бильбао, в Мадриде не повторится. Вы тоже так думаете?
— Давайте думать о хорошем, сообщать окружающим положительные мысли. Есть вещи, на которые мы не можем повлиять. Существует специально обученный персонал, и он, надеюсь, должным образом справится со своими обязанностями.
— После Барселоны в прессе замелькали слухи об уходе Гризманна. Почему после каждой игры ваших игроков
— Это не от нас зависит. В наших силах выдать завтра прекрасный матч, доставить удовольствие публике, и мы постараемся это сделать. Надеюсь, команда продолжит двигаться вперёд.