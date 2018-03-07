«Мне нравятся эти близнецы!»: что в «Атлетико» знают о «Локомотиве»

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Диего Симеоне стремительно ворвался в конференц-зал стадиона «Ванда Метрополитано» и столь же быстро отвечал на вопросы местных и приезжих журналистов — переводчица едва поспевала за экспрессивным аргентинским «энтренадором». Видно было, что Чоло не терпится поскорее покончить с протокольным мероприятием и вновь погрузиться в размышления о предстоящем матче. СМИ, уловив настроение Мистера, не стали искусственно затягивать брифинг. Но сперва на вопросы СМИ ответил другой живой символ современного «Атлетико» Хорхе Ресурексьон Меродио — в простонародье Коке.

— После того как национальный титул отдалился от «Атлетико», Лига Европы вышла на первый план?

— Для любой команды важно чувствовать вдохновение. Каждый титул — это замечательно. Мы должны победить завтра и в конечном итоге выйти в следующий этап. «Атлетико» настроен на победу. Мы никогда не думаем о поражении.

— Как относитесь к тому, что вас все считают фаворитами пары?

— В плей-офф может произойти всё что угодно. Главное, чтобы мы сами не считали себя фаворитами.

— Что знаете о «Локомотиве»?

— У этой команды сильная защитная линия, очень быстрые игроки. Нам нужно лишить их мяча.

К главному тренеру у представителей СМИ возникло несколько больше вопросов.

— Когда у Коке спросили о фаворите, вы недоумённо вскинули брови. Почему?

— Меня удивляет, когда журналисты навешивают подобные ярлыки. Существует только реальность. Завтра посмотрим, какой она будет.

— После «Барселоны» вы восторгались Месси. А в «Локомотиве» есть игрок, который теоретически мог бы пригодиться «Атлетико»?

— Мне нравятся близняшки из «Локомотива». Оба хорошо играют. И того, и другого отличают отличные физические данные. Один правша, другой левша. Извините, что без имён и фамилий — просто боюсь ошибиться.

— Когда вы ещё играли, Сёмин уже считался опытным тренером. Каково это — соперничать со столь зрелым коллегой?

— У «Локомотива» очень квалифицированный, сильный тренер. Он передаёт игрокам нечто важное — в частности, уверенность. Этот человек никогда не чувствует себя побеждённым и всегда борется до конца. Уступая «Ницце» 0:2, «Локомотив» сумел победить. Знаем, что в российской лиге наш соперник не просто лидирует, а уверенно лидирует.

— Скажется ли на характере игры отсутствие основных нападающих «Локо» — Фарфана и Ари?

— Фарфан — важный, определяющий игрок для своей команды, но не думаю, что «Локомотив» зависит от присутствия или отсутствия одного игрока. Наш соперник силён коллективно. У него найдётся, кем заменить Фарфана.

— После «Локомотива» «Атлетико» ожидает ещё один непростой матч — с «Сельтой».

— Сейчас мы сфокусированы на завтрашней игре, а на «Сельту» переключимся с пятницы. Мы идём от матча к матчу.

— Ваш опытный российский коллега выразил уверенность, что беспорядков, подобных тем, что были недавно в Бильбао, в Мадриде не повторится. Вы тоже так думаете?

— Давайте думать о хорошем, сообщать окружающим положительные мысли. Есть вещи, на которые мы не можем повлиять. Существует специально обученный персонал, и он, надеюсь, должным образом справится со своими обязанностями.

— После Барселоны в прессе замелькали слухи об уходе Гризманна. Почему после каждой игры ваших игроков куда-нибудь «продают»?