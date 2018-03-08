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01:15 (мск), источник: ТАСС

Женезио: «Лион» готов оказать достойное сопротивление ЦСКА в матче 1/8 финала Лиги Европы

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Футболисты французского «Лиона» готовы оказать достойное сопротивление московскому ЦСКА в гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер французской команды Бруно Женезио.

Источник: AP 2018

В текущем сезоне чемпионата Франции «Лион» идет на четвертом месте, имея в своем активе 49 очков после 26 матчей.

«У нашей команды была череда разных периодов. В сентябре и январе мы играли очень хорошо, я согласен, что результаты могли быть совсем другими, но за последние три месяца из 21 встречи “Лион” 15 сыграл на выезде. Наши футболисты отлично показали себя в матче 1/16 финала Лиги Европы против “Вильярреала”. Мои игроки очень талантливы и готовы оказать достойное сопротивление ЦСКА», — сказал Женезио.

Тренер считает, что морозная погода и поздний прилет «Лиона» не повлияют на игру команды. Первая встреча 1/8 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Лионом» пройдет 8 марта в Москве. Во время матча ожидается девять градусов мороза.

«Это был наш выбор — прилететь буквально за 24 часа до игры. Я уверен, что это нам не помешает. Что касается московских погодных условий, то погода не станет помехой для нас, нам нужно больше думать о сопернике, нежели о климате. Ровно то же самое касается и газона, мы привыкли играть на жестких полях, поэтому проблем не будет», — сказал Женезио.

«Если говорить о результате, то нас бы устроила победа. Что касается ЦСКА, то это прекрасная команда с хорошим подбором игроков. У них сильные нападающие и быстрые игроки на флангах. Нас ожидает сложное двухматчевое противостояние, если мы проявим наши сильные стороны и не будем заниматься шапкозакидательством, то все будет хорошо», — добавил тренер.

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