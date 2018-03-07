Манчини: Отсутствие Паредеса станет проблемой для «Зенита» в матче с «Лейпцигом»

Источник: ИТАР-ТАСС

Матч между «Лейпцигом» и «Зенитом» пройдет в четверг в Германии, начало встречи запланировано на 23:05 мск.

«Отсутствие Паредеса будет для “Зенита” проблемой, это важный для нас игрок, но из-за этого не стоит ожидать от “Зенита” оборонительный игры, ведь это не наш футбол и не наш менталитет. Паредес отличается от всех наших полузащитников, он игрок другого типа, но это не повод менять свой стиль. “Лейпциг” очень техничная, молодая и быстрая команда, они выбили “Наполи” — одну из лучших команд Италии, поэтому мы должны идеально сыграть завтра ради победы. Нам нужно использовать все шансы, чтобы забить», — сказал Манчини.

«Нам нужно выигрывать в каждом матче, независимо от того проходит матч в чемпионате России или Лиге Европы. Тут [в Лиге Европы] нам тяжелее, ведь здесь много сильных команд, и чем дальше мы идем, тем они сильнее. Что касается чемпионата России, то отставание от “Локомотива” немаленькое, но это футбол, и здесь никогда не знаешь, чем все закончится, поэтому нам нужно выигрывать в каждом матче», — добавил тренер.

«Зенит» занимает четвертое место в чемпионате России и имеет в активе 38 очков, «Локомотив» идет на первом месте (46 очков).