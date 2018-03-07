О видах спорта, которые могут появиться уже в Пекине-2022.
Ари и Фарфан не помогут «Локомотиву» в матче с «Атлетико» в Мадриде
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что полузащитник Джефферсон Фарфан и нападающий Ари
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что полузащитник Джефферсон Фарфан и нападающий Ари
«Ари и Фарфан не смогут помочь нам в этом матче после полученных травм. Конечно, это большая для нас потеря. Но это жизнь, это футбол», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Первый матч «Локомотив» проведёт с «Атлетико» в Мадриде 8 марта, ответная встреча пройдёт в Москве 15-го числа.