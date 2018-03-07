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19:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Ари и Фарфан не помогут «Локомотиву» в матче с «Атлетико» в Мадриде

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что полузащитник Джефферсон Фарфан и нападающий Ари из-за травм не смогут помочь команде в предстоящем гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Атлетико».

Источник: РИА "Новости"

«Ари и Фарфан не смогут помочь нам в этом матче после полученных травм. Конечно, это большая для нас потеря. Но это жизнь, это футбол», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Первый матч «Локомотив» проведёт с «Атлетико» в Мадриде 8 марта, ответная встреча пройдёт в Москве 15-го числа.

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